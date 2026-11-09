Formula 1 Sao Paulo GP

2026 Sao Paulo Grand Prix'sinden ilginç istatistikler

2026 Brezilya yarışının ardından hafta sonuna dair ilginç istatistiklere gelin beraber bakalım.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 9 Kas 2026 13:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

2026 Sao Paulo Grand Prix’sinin ardından Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar ve diğer pilotların performanslarına ilişkin öne çıkan istatistikler belli oldu.

Norris kariyerinin 20. pole pozisyonunu ve 14. galibiyetini elde ederken Verstappen, 21. sıradan başladığı yarışı ikinci tamamlayarak 19 sıra kazandı.

Gelin beraber hafta sonuna dair istatistiklere bir göz atalım.

Sıralama turları

Interlagos’ta pole pozisyonunu kazanan Lando Norris, kariyerinin 20. pole pozisyonuna ulaştı ve bu alanda hem Valtteri Bottas hem de Damon Hill'i yakaladı. Bu sezon dördüncü kez pole kazanan Norris, Brezilya’da üst üste üçüncü kez ilk sıradan start aldı.

George Russell, bu sezon altıncı kez sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. Russell, sezon boyunca dokuzuncu kez takım arkadaşı Kimi Antonelli’yi sıralamalarda geride bıraktı. İkili arasındaki sıralama mücadelesi 9-11.

Kimi Antonelli, bu sezon üçüncü kez sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı.

Beşinci sırayı elde eden Liam Lawson, hem kendisinin hem de Racing Bulls’un bu sezonki en iyi sıralama sonucuna ulaştı.

Altıncı sıradaki Nico Hülkenberg, hem bu sezonki hem de Audi takımının Formula 1 tarihindeki en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Oliver Bearman’ın sekizinci sırayı alması, kariyerinin en iyi sıralama sonucu ve Haas’ın bu sezonki en iyi derecesi oldu.

Dokuzuncu sıradan start alan Fernando Alonso, hem kendisinin hem de Aston Martin’in bu sezon içindeki en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Alex Albon, bu sezon ilk kez sıralama turlarının final bölümüne yükseldi.

11. sırada kalan Lewis Hamilton, bu sezonki en kötü sıralama sonucunu aldı.

Oscar Piastri, üst üste ikinci sıralama turlarını 12. sırada tamamladı.

18. sırada kalan Pierre Gasly, bu sezonki en kötü sıralama sonucunu elde etti.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yarış

Sao Paulo Grand Prix’sini kazanan Lando Norris, kariyerinin 14. galibiyetini elde ederek bu alanda Emerson Fittipaldi, Jack Brabham ve Graham Hill'i yakaladı. Bu sezon üçüncü kez zafere ulaşan Norris, Brezilya’da üst üste ikinci kez kazandı.

Interlagos’taki podyum, Norris’in kariyerindeki 50. podyum oldu ve bu alanda Jenson Button'ı yakalamasını sağladı. Norris ayrıca Brezilya’da kariyerindeki toplam liderlik mesafesini 4.000 kilometrenin üzerine çıkardı.

Yarışa 21. sıradan başlayan Max Verstappen, ikinci sırada finiş görerek 19 sıra kazandı. Verstappen, hibrit turbo döneminin başlangıcından bu yana bir yarışta 19 sıra yükselen ikinci pilot oldu. Bu başarıyı daha önce Lewis Hamilton, 2014 Macaristan Grand Prix’sinde yakalamıştı.

Üçüncü sırada finiş gören Isack Hadjar, bu sezon üçüncü, kariyerinde ise dördüncü kez podyuma çıktı.

Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli yarışı dördüncü ve beşinci sırada tamamladı. Böylece bu sezon ilk kez podyumda Mercedes pilotu yer almadı. Ancak alınan sonuç, Mercedes’in takımlar şampiyonluğunu sezon bitmeden garantilemesine yetti.

Mercedes, tarihinde dokuzuncu kez takımlar şampiyonluğunu kazandı ve bu alanda Williams’ı yakaladı. McLaren’ın 10, Ferrari’nin ise 16 şampiyonluğu bulunuyor.

Oscar Piastri’nin Interlagos’taki altıncılığı, üst üste üç yarışlık serideki en iyi sonucu oldu.

Liam Lawson, son beş Grand Prix’nin dördünde yedinci sırada finiş gördü.

Sekizinci sırada finiş gören Charles Leclerc, bu sezonki en kötü yarış sonucunu tekrarladı.

Sao Paulo Grand Prix’si, Lewis Hamilton’ın kariyerindeki 400. yarış oldu. Dokuzuncu sıradaki finişi, bu sezonki en kötü sonucu olarak kayıtlara geçti.

Carlos Sainz’ın 19. sırada finiş görmesi, kariyerinin en kötü yarış sonucu oldu.

Rafael Câmara, Formula 1’de en az bir yarışa katılan 784. pilot ve bu listede yer alan 34. Brezilyalı oldu.

Yağmura rağmen Sao Paulo Grand Prix’si, bu sezon sanal veya gerçek güvenlik aracının ve kırmızı bayrağın kullanılmadığı ilk yarış oldu.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

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