Formula 1 Sao Paulo GP

2026 Sao Paulo Grand Prix'sinden ilginç istatistikler

2026 Brezilya yarışının ardından hafta sonuna dair ilginç istatistiklere gelin beraber bakalım.

Kemal Şengül

Kemal Şengül

Düzenlendi: 9 Kas 2026 13:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

2026 Sao Paulo Grand Prix’sinin ardından Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar ve diğer pilotların performanslarına ilişkin öne çıkan istatistikler belli oldu.

Norris kariyerinin 20. pole pozisyonunu ve 14. galibiyetini elde ederken Verstappen, 21. sıradan başladığı yarışı ikinci tamamlayarak 19 sıra kazandı.

Gelin beraber hafta sonuna dair istatistiklere bir göz atalım.

Sıralama turları

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yarış

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

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