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Formula 1 Sao Paulo GP

2026 Sao Paulo GP: Norris yağmur altında kazandı, Mercedes 5 yıl sonra takımlar şampiyonu!

2026 Sao Paulo Grand Prix'sinin kazananı Lando Norris oldu. Red Bull pilotları podyumda yer alırken, Mercedes ise 2026 F1 Takımlar Şampiyonluğu'na ulaştı.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 8 Kas 2026 18:42

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Interlagos'taki yarış için tüm pilotlar tercihlerini geçiş lastiklerinden yana kullandılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, beş kırmızı ışığın sönmesiyle Kimi Antonelli'nin önüne kapanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Antonelli liderliğe yükseldi.

Oldukça iyi bir start alan Liam Lawson ise ikinciliği aldı. Lewis Hamilton ise startın ardından tam 11 sıra kazanarak 9. sıraya yükseldi. Max Verstappen de 9 sıra kazanmayı başardı.

4. turda Verstappen, Hamilton'ı geride bırakarak 9. sırayı aldı. Bu geçişin ardından Verstappen yükselmeye devam etti ve yedinci sıraya yükseldi.

Bu esnada Antonelli, ön tarafta Norris ile farkı 4.5 saniyeye çıkardı.

Hamilton, pist dışına taşarak avantaj elde ettiği gerekçesiyle not edildi ve telsizden yerini Bearman'a vermesi söylendi. Böylece Ferrari pilotu takım arkadaşının önünde 12. sıraya geriledi. Daha sonrasında Leclerc ve Alonso, Hamilton'ı geride bıraktılar.

Hamilton, telsizden pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçmek istediğini dile getirdi ve 15. turda pite geldi. Hamilton'ın ardından birçok pilot pite girmeye başladı ancak Antonelli ve Verstappen pistte kalmaya devam ettiler.

20. turda tüm pilotlar pite girmiş ve yumuşak lastikleri takmışlardı. Russell, pit yolunda spin attı ancak sonrasında piste çıkıp yola devam etti.

Birkaç tur sonra Antonelli, lider giderken spin attı ve ikinciliğe gerileyerek liderliği Norris'e bırakmış oldu. Bir tur sonra Isack Hadjar da Antonelli'yi geride bıraktı ve ikinciliği aldı.

Antonelli, 24. turda bir kez daha pist dışına taştı ve bu kez Verstappen'e geçildi.

Isack Hadjar'a 15 dakika içinde yağmur yağabileceği bilgisi verildi.

Seansın orta noktasına gelindiğinde Norris, Verstappen'in 10 saniye önünde lider şekilde ilerliyordu. Albon, pist dışına çıkıp güvenli olmayan bir şekilde piste geri döndüğü için 5 saniye ceza aldı. 40. tur civarında ikinci pitler başladı.

48. turda telsizden Hadjar'a hafif bir şekilde yağmur yağmaya başladığı söylendi.

Yarış lideri Norris, pite girerek pist üstü pozisyonunu Hadjar'a bıraktı. Bir tur sonra Hadjar da pite girdi. Böylece yarış liderliğine yeniden Antonelli yükselmiş oldu.

Son 10 tura girilirken pistte yağmur damlaları artmaya başladı. Yağmur şiddettini arttırdığı için FIA, Geçiş Modu'nu devre dışı bıraktı.

Pilotlar lastik değişimi için pite çağrılmaya başlandılar ve pite giren araçlara geçiş lastikleri takıldı.

Kırmızı logolu lastiklerle yola devam eden Lewis Hamilton, pite gelmeden önce spin atsa da bariyerlere sert bir şekilde çarpmaktan kurtuldu.

Son dakikalarda Liam Lawson ve Charles Leclerc arasında tekerlek tekerleğe bir yedincilik mücadelesi yaşandı. Söz konusu mücadelenin galibi Leclerc oldu.

71 turluk yarışın ardından damalı bayrak sallandığında yarışın galibi Lando Norris oldu.

Red Bull, Max Verstappen ve Isack Hadjar ile çifte podyum yapmayı başardı. Onları Mercedes pilotları takip ettiler.

Oscar Piastri altıncı olurken, Charles Leclerc yedinci sıraya yerleşti. İlk 10'u sırasıyla Liam Lawson, Lewis Hamilton ve Nico Hülkenberg tamamladılar.

Sonuç tablosu geliyor...

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- Motorsport.com Ekibi

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