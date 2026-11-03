Formula 1 Sao Paulo GP

2026 Sao Paulo GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Sao Paulo Grand Prix'si, 6-8 Kasım tarihleri arasında Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilecek. Peki Sao Paulo GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 16:45

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Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formula 1, Amerika kıtasında gerçekleşen üçlü yarış hafta sonunun son yarışı için Brezilya'yı ziyaret edecek. 1 haftalık aranın ardından ise yarış heyecanı Las Vegas'ta devam edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde Kimi Antonelli, yarışı üçüncü sırada bitirmesinin ardından 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşmış ve F1'in en genç şampiyonu unvanını alarak tarihe tanıklık etmemizi sağlamıştı.

Autodromo Hermanos Rodriguez'deki yarışın galibi Red Bull pilotu Max Verstappen olmuş ve bu galibiyetle pilotlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselmişti. Podyumda ikinci basamağa yarışın ilk turunda takım arkadaşı Charles Leclerc ile tartışmalı bir mücadele gerçekleştiren Lewis Hamilton yerleşmişti.

Meksika'da pilotlar şampiyonunun belirlenmesinin ardından bu hafta sonu Interlagos'ta Mercedes'in takımlar şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunuyor. Mercedes'in şampiyonluğu Brezilya'da garantilemesi için Interlagos'ta Ferrari'den en az 3 puan daha fazla toplaması gerekiyor.

Peki Sao Paulo'da gerçekleştirilecek sezonun 20. yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

2026 Sao Paulo GP Hafta Sonu Programı

6 Kasım Cuma

1. antrenman seansı: 18:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

- F1 TV / beIN SPORTS 4 2. antrenman seansı: 22:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

7 Kasım Cumartesi

3. antrenman seansı: 17:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

- F1 TV / beIN SPORTS 4 Sıralama turları seansı: 21:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

8 Kasım Pazar

Yarış: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

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