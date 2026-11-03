Formula 1 Sao Paulo GP
2026 Sao Paulo GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Sao Paulo Grand Prix'si, 6-8 Kasım tarihleri arasında Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilecek. Peki Sao Paulo GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 3 Kas 2026 16:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lewis Hamilton, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber, Franco Colapinto, Alpine
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Formula 1, Amerika kıtasında gerçekleşen üçlü yarış hafta sonunun son yarışı için Brezilya'yı ziyaret edecek. 1 haftalık aranın ardından ise yarış heyecanı Las Vegas'ta devam edecek.
Geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde Kimi Antonelli, yarışı üçüncü sırada bitirmesinin ardından 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşmış ve F1'in en genç şampiyonu unvanını alarak tarihe tanıklık etmemizi sağlamıştı.
Autodromo Hermanos Rodriguez'deki yarışın galibi Red Bull pilotu Max Verstappen olmuş ve bu galibiyetle pilotlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselmişti. Podyumda ikinci basamağa yarışın ilk turunda takım arkadaşı Charles Leclerc ile tartışmalı bir mücadele gerçekleştiren Lewis Hamilton yerleşmişti.
Meksika'da pilotlar şampiyonunun belirlenmesinin ardından bu hafta sonu Interlagos'ta Mercedes'in takımlar şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunuyor. Mercedes'in şampiyonluğu Brezilya'da garantilemesi için Interlagos'ta Ferrari'den en az 3 puan daha fazla toplaması gerekiyor.
Peki Sao Paulo'da gerçekleştirilecek sezonun 20. yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
2026 Sao Paulo GP Hafta Sonu Programı
6 Kasım Cuma
- 1. antrenman seansı: 18:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
- 2. antrenman seansı: 22:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
7 Kasım Cumartesi
- 3. antrenman seansı: 17:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
- Sıralama turları seansı: 21:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
8 Kasım Pazar
- Yarış: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Alex Marquez, sağ omzundan ameliyat oldu: "İyileşme sürecim başlıyor"
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
47 dk
Alex Marquez, sağ omzundan ameliyat oldu: "İyileşme sürecim başlıyor"
Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
1 s
Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"
Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
2 s
Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"
Son Haberler
2026 Sao Paulo GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 dk
2026 Sao Paulo GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alex Marquez, sağ omzundan ameliyat oldu: "İyileşme sürecim başlıyor"
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
47 dk
Alex Marquez, sağ omzundan ameliyat oldu: "İyileşme sürecim başlıyor"
Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"
MotoGP
MGP MotoGP
Malezya GP
1 s
Bezzecchi: "Şampiyonluğu kazanmaktan çok kaybetmeye yakınız"
Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
2 s
Hamilton: "Takıma olan güvenim değişmedi, en iyi günlerimiz hâlâ önümüzde"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol