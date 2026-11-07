Antrenman raporu
Formula 1 Sao Paulo GP
2026 Sao Paulo GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen zirvede, Antonelli ikinci
2026 Sao Paulo Grand Prix'si hafta sonunun son antrenman seansını lider tamamlayan isim Max Verstappen oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 15:32
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Pit yolu sonundaki ışıkların yeşile dönmesiyle Interlagos'ta hafta sonunun son antrenman seansı başladı. Seans başında hava sıcaklığı 31°C, pist sıcaklığı ise 52°C olarak ölçüldü.
Piste çıkan ilk isim Nico Hülkenberg olurken; taze şampiyon Kimi Antonelli, takım telsizinden direksiyonda ve vites değiştirmede sorun yaşadığını dile getirdi. Birkaç dakika sonra Max Verstappen de direksiyonun sağa çektiğini söyledi.
İlk 10 dakikanın ardından Antonelli, 1:12.497 ile açılışı yaptı ve zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Tüm araçlarda orta hamur lastikler takılıydı.
Aston Martin, Lance Stroll'e araçta bir ERS sorunu olduğunu söyleyerek Kanadalı pilotun pite gelmesi çağrısında bulundu. Birkaç dakika sonra Red Bull da ayar değişikliği için Isack Hadjar'ı pite çağırırken, Lewis Hamilton da motor titreşimi şikayetinin ardından pite girdi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc'in yarış mühendisi ise kısa süre içerisinde ilk viraj civarında yağmur beklentisi olduğu bilgilendirmesini yaptı.
Antrenman seansının orta noktasına gelindiğinde 1:12.209'luk tur atan Antonelli hâlâ zirvede yer alıyordu. İkinci sırada ise Max Verstappen vardı.
Kalan dakikalar nispeten sakin geçerken son 10 dakikada kırmızı logolu lastiklere geçen Max Verstappen 1:11.622 ile zirveye yerleşti.
Damalı bayrak sallandığında seansı lider tamamlayan isim Max Verstappen oldu. Kimi Antonelli ikinci sıraya yerleşirken, Lando Norris üçüncü oldu.
George Russell dördüncü, Charles Leclerc ise beşinci oldu. Altıncı sırayı Oscar Piastri aldı.
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- Motorsport.com Ekibi
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