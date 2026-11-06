Antrenman raporu

Formula 1 Sao Paulo GP

2026 Sao Paulo GP 1. antrenman: Norris zirvede, Antonelli ve Verstappen takipte

2026 Sao Paulo Grand Prix'si hafta sonunda 1. antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü Lando Norris oldu.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 6 Kas 2026 16:32

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pit yolu sonundaki ışıkların yeşile dönmesiyle pilotlar hafta sonunun ilk seansı için piste çıkmaya başladılar.

Bu seansta Ferrari'de yeni baba olan Charles Leclerc'in yerine Dino Beganovic, McLaren'da Oscar Piastri'nin yerine Leonardo Fornaroli, Cadillac'ta Sergio Perez'in yerine Colton Herta, Audi'de Nico Hülkenberg'in yerine Freddie Slater, Alpine'de Pierre Gasly yerine Gabriele Mini ve Williams'ta Carlos Sainz'ın yerine Luke Browning yer aldılar.

Lewis Hamilton, pistteki ilk izlenimlerinin ardından asfaltın oldukça kaygan olduğunu dile getirdi.

İlk 10 dakikanın geride kalmasının ardından Max Verstappen, 1:12.959'luk turuyla zirveye yerleşen ilk isim oldu. Taze şampiyon Kimi Antonelli bu esnada ikinci sırada yer alıyordu.

Birkaç dakika sonra Slater'ın kullandığı Audi'nin pist üstünde 9. ve 10. virajlar arasında durduğu ekranlara geldi. Bunun ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu ve yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından yeniden yeşil bayraklar sallandı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Seansın orta noktasına gelirken Antonelli, turunu geliştirerek 1:12.777 ile ilk sırayı devraldı. Ancak kırmızı logolu lastiklerle yeniden piste çıkan Verstappen, 0.8 daha iyi bir turla yeniden zaman tablosunun zirvesine oturdu.

Williams aracıyla sorun yaşayan Alex Albon, aracını pist dışında güvenli bir yerde durdurarak seansa veda etti.

Son dakikalarda tüm pilotların aracında kırmızı logolu lastikler takılıydı ve Lando Norris, 1:11.717 ile zirvede yer alıyordu.

Bir saatin ardından damalı bayrak sallandığında seansı lider tamamlayan isim McLaren pilotu Lando Norris oldu. Kimi Antonelli 0.082 geride ikinci olurken, onları Max Verstappen takip etti.

Lewis Hamilton dördüncü, George Russell beşinci oldu. Isack Hadjar ise altıncı sıraya yerleşti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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