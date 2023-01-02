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Formula 1 Haberler

2026 motor kurallarına imza atmayan Ferrari, son toplantıya alınmadı!

Racingnews365.com'un haberine göre, sportif ve teknik anlamda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2026 motor kurallarına imza atmayan Ferrari, kuralları içeren sözleşmeyi imzalamadığından dolayı üreticiler arasında 15 Aralık 2022'de gerçekleştirilen son görüşmeye alınmadı ve kuralları imzalamadığı sürece gelecek toplantılara da alınmayacak.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
2026 motor kurallarına imza atmayan Ferrari, son toplantıya alınmadı!
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Ferrari'nin 2026 motor kuralları konusunda hem sportif hem de teknik anlamda memnuniyetsizlikleri olduğunu ve henüz kurallara imza atmadığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. 

Maranello'daki üst düzey mühendislerinden bazıları hâlâ belli başlı teknik konularda ikna olmadılar. Özellikle de eski takım patronu Mattia Binotto'nun yeni kurallarda memnun olmadığı birçok nokta vardı. 

Buna ek olarak, RBPT'nin yeni bir üretici olarak kabul edilmesi ve Red Bull'a imtiyazlar verilecek olması, Ferrari'yi fazlasıyla rahatsız etmişti. 

Konuyla alakalı daha çok bilgiye ulaşmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz. 

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Hem sportif hem de teknik anlamda pürüzler olduğundan, Ferrari henüz 2026 motor kuralları sözleşmesini imzalamadı. 

Normalde, 2026 için motor üretecek olan markaların 15 Ekim'e kadar sözleşmeyi imzalamaları gerekiyordu ancak Ferrari ve Renault sözleşmeyi Ekim'e kadar imzalamadılar. Sonrasında bu son tarih Kasım'ın sonuna alındı. 

Audi Formula Racing, Alpine SAS, Honda Racing Corporation, Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) ve Red Bull Powertrains (RBPT); sözleşmeyi Kasım'ın sonuna kadar imzaladılar. 

Ancak Ferrari, RBPT'nin yeni bir üretici olarak kabul edilmesinden dolayı henüz imza atmadı.

Ferrari logo

Ferrari logo

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, kontratı hâlâ imzalamadı ve resmi olarak 2026 motor kurallarının bir parçası olacağını duyurmadı.

FIA ise Ferrari'nin bu tutumu karşısında artık bir adım atmış gibi duruyor. Racingnews365.com'un haberine göre, Ferrari, 2026 motor kuralları sözleşmesini imzalamadığı sürece motor kurallarının görüşüldüğü toplantılara alınmayacak.

Habere göre, Ferrari, 15 Aralık 2022'de gerçekleştirilen son toplantıya alınmadı. Haberde, Ferrari sözcüsünün konu hakkında yorum yapmadığı da belirtiliyor. 

2026 git gide yaklaşırken, 2026 motor kuralları konusunda yaşanan tartışmalar son bulmuyor. 

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