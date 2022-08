2026 motor kuralları: Ferrari, tarihine ihanet mi ediyor?

Formula 1'in 2026 motor kuralları analiz edildiğinde, bir şey açıkça görülüyor: F1 artık teknolojik araştırma ve gelişimden çok, şov ve iş tarafına odaklanıyor. Kurallarını buna göre düzenliyor.

Yeni kurallar, motor yarışlarının en üst sınıfı olan F1'in araştırma ve teknolojinin zirvesi olmakla artık ilgilenmediğini gösteriyor. Yol araçlarında görülen çoğu teknolojinin çıkış noktası olan F1, artık işin şov tarafıyla ilgileniyor. Şovu geliştirmek için de herkesi aynı motor performans seviyesinde eşitlemek hedefleniyor. Örnek vermek gerekirse, 2026'dan itibaren standart olacak içten yanmalı motor parçaları üreticileri yakınlaştırmaya yardımcı olacaktır.

F1 medyasındaki ve dünyasındaki genel hissiyat, F1'in Porsche ve Audi'nin isteklerine boyun eğdiği yönünde. F1'e girmeyi hedefleyen Porsche ve Audi, katılmak için gerekli koşullarını belirttiler. VW Grup, görüşme masalarına büyük tarihini ve politik gücünü getirerek, Liberty Media'nın kuralları daha Amerikalı bir vizyon ile düzenlemesini sağladı.

Amerikan yarış vizyonu, Avrupa'daki yarış geleneğinden daha farklı. Avrupa'da da şova önem verilse de en iyi pilota ve açık tekerlekli araca sahip olanın kazanması ilk önceliktir.

Yeni kurallarla birlikte, "herkese uyacak" bir konsept olacak. Bu yüzden günümüzdekinin aksine bir güç ünitesiyle diğerini ayırmak zor olacak.

Gelecek yıldan itibaren, üreticiler, güç üniteleri için 95 yıl milyon dolar harcayabilecekler. Harcamalara bir sınır koymak doğru bir hareket ama araştırma ve gelişim özgürlüğünü takımlardan almak doğru değil.

Bize göre, F1'in 2026 kurallarını Haziran ya da Temmuz buluşmasında değil de Ağustos'ta açıklaması bir tesadüf değildi. Yeni kurallar, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin önceki buluşmalarında onaylanmadı ve F1'in tatilde olduğu 16 Ağustos toplantısında oylanarak kabul edildi. Böylece yeni kuralların biraz daha fark edilmeden açıklanması umuldu.

F1 takımlarının ve üreticilerin de kuralların açıklamasından bu yana sessiz kalması sürpriz olmamalı. Evet F1 tatilde ama bu sessizlik de fazla.

Liberty Media, ekonomik anlamda verimli bir F1 yaratarak, kârı ana odak noktası yapmak istiyor. FIA da Amerikalıların isteklerine ve hedeflerine bu konuda uyuyor. Büyük üreticilerin de sistemi yönetenlere boyun eğmesi ilginç.

Stefano Domenicali, chief executive officer of Formula 1, and Mohammed ben Sulayem, president of the FIA

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images