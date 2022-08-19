2026 motor kuralları: Ferrari, tarihine ihanet mi ediyor?

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Formula 1'in 2026 motor kuralları analiz edildiğinde, bir şey açıkça görülüyor: F1 artık teknolojik araştırma ve gelişimden çok, şov ve iş tarafına odaklanıyor. Kurallarını buna göre düzenliyor.

Yeni kurallar, motor yarışlarının en üst sınıfı olan F1'in araştırma ve teknolojinin zirvesi olmakla artık ilgilenmediğini gösteriyor. Yol araçlarında görülen çoğu teknolojinin çıkış noktası olan F1, artık işin şov tarafıyla ilgileniyor. Şovu geliştirmek için de herkesi aynı motor performans seviyesinde eşitlemek hedefleniyor. Örnek vermek gerekirse, 2026'dan itibaren standart olacak içten yanmalı motor parçaları üreticileri yakınlaştırmaya yardımcı olacaktır.

F1 medyasındaki ve dünyasındaki genel hissiyat, F1'in Porsche ve Audi'nin isteklerine boyun eğdiği yönünde. F1'e girmeyi hedefleyen Porsche ve Audi, katılmak için gerekli koşullarını belirttiler. VW Grup, görüşme masalarına büyük tarihini ve politik gücünü getirerek, Liberty Media'nın kuralları daha Amerikalı bir vizyon ile düzenlemesini sağladı.

Amerikan yarış vizyonu, Avrupa'daki yarış geleneğinden daha farklı. Avrupa'da da şova önem verilse de en iyi pilota ve açık tekerlekli araca sahip olanın kazanması ilk önceliktir.

Porsche F1 concept Photo by: Camille De Bastiani

Yeni kurallarla birlikte, "herkese uyacak" bir konsept olacak. Bu yüzden günümüzdekinin aksine bir güç ünitesiyle diğerini ayırmak zor olacak.

Gelecek yıldan itibaren, üreticiler, güç üniteleri için 95 yıl milyon dolar harcayabilecekler. Harcamalara bir sınır koymak doğru bir hareket ama araştırma ve gelişim özgürlüğünü takımlardan almak doğru değil.

Bize göre, F1'in 2026 kurallarını Haziran ya da Temmuz buluşmasında değil de Ağustos'ta açıklaması bir tesadüf değildi. Yeni kurallar, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin önceki buluşmalarında onaylanmadı ve F1'in tatilde olduğu 16 Ağustos toplantısında oylanarak kabul edildi. Böylece yeni kuralların biraz daha fark edilmeden açıklanması umuldu.

F1 takımlarının ve üreticilerin de kuralların açıklamasından bu yana sessiz kalması sürpriz olmamalı. Evet F1 tatilde ama bu sessizlik de fazla.

Liberty Media, ekonomik anlamda verimli bir F1 yaratarak, kârı ana odak noktası yapmak istiyor. FIA da Amerikalıların isteklerine ve hedeflerine bu konuda uyuyor. Büyük üreticilerin de sistemi yönetenlere boyun eğmesi ilginç.

Stefano Domenicali, chief executive officer of Formula 1, and Mohammed ben Sulayem, president of the FIA Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

2026'daki güç üniteleriyle birlikte 20 yıl önceki çözümlere geri dönülecek. Motorun tasarımındaki ve yapısındaki sınırlamalara ek olarak, bazı materyaller de yasaklanıyor. Bazı parçalar herkes için standart olacak. Performansın nereden bulunabileceğini göreceğiz.

Hibrit gücün artırılması ile birlikte, yaklaşık 150 beygir kadar kaybedilmesi bekleniyor. Yani herkesin performans anlamında aynı seviyeye gelmesi daha kolay olacak. Yakında, 6 silindirli içten yanmalı motor, vites kutusu gibi performansa etkisi olmayan bir parçaya dönüşecek.

Performansın ana kaynağı içten yanmalı motorların hayatta kalmasını sağlayacak biyoyakıtlar olacak ve araştırma/gelişim çalışmaları, biyoyakıt gelişimi üzerine odaklanacak. Gelecekte yol araçları sadece elektrikli olmayacak, biyoyakıtla çalışan içten yanmalı motorlar da olacaklar.

Yani ana araştırma ve gelişim mücadelesi biyoyakıtlarda olacak. Büyük üreticiler biyoyakıtlarla ilgili gelişim çalışmaları ve testler yapacaklar mı? Sonuçta büyük yakıt markaları, biyoyakıtlara geçişi hızlandırabilecek böyle bir gelişmeyi olumlu karşılamayacaklardır.

Biyoyakıtlara geçilirse ve fosil yakıt kullanılmazsa; Petronas, Shell, Exxon Mobil gibi markalar neden F1'de kalsınlar? F1, dikkatli olmak zorunda çünkü zamanında sigara sponsorluklarını kaybettiği gibi bu sefer de yakıt markalarını kaybedebilir.

Yeni motorlarda hibrit güç artacak ama eğer durum, herkesin aynı MGU-K'ye sahip olmasına gelirse (turbo bile motorun standart bir parçası olabilir) o zaman sadece batarya ve elektronik yönetim alanında gelişim çalışmaları yapılabilecek.

Gelişim çalışmalarını kısıtlamak iyi bir yöntem değil ve Formula E bunu kanıtladı. Birçok markanın kendisine inanmasını ve yatırım yapmasını sağlayan Formula E, batarya gelişimini sınırlandırdığı için BMW, Audi, Mercedes gibi üreticileri kaybetti.

Fuel drums outside the Ferrari garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, bir üyesi olduğu Dünya Motor Sporları Konseyi'nde 2026 motor kurallarına onay verdi. Bu, John Elkann ve Benedetto Vigna'nın FIA ile Liberty Media'nın görüşlerine katıldığını gösteriyor.

Scuderia, F1'in DNA'sını korumak isteseydi, veto hakkını kullanabilirdi ama kullanmadı. Ancak artık karar alınan odalarda Maranello eski ağırlığa sahip değilmiş gibi duruyor, Grand Prix dünyası kırmızı takımın üstüne kurulu olsa da durum böyle.

Gestione Sportiva merkezinde ise hayal kırıklığı var çünkü kabul edilen yeni kurallar birçok kişiye göre Enzo Ferrari'nin istekleri ve dileklerine karşı geliyor, kurucuya ihanet ediliyor.

Yüksek yönetim, bu kararları alırken ve hızlı bir şekilde elektrik devrimini yaşamak isterken; karar verme sürecinde takım patronu Mattia Binotto'yu dışarıda bırakmış gibi duruyor.

Fakat 2022 sezonuna bakıldığında Binotto'nun halihazırda yeteri kadar sorunu olduğunu söylemek mümkün. F1-75'in ve pilotların kalitesine bakıldığında Maranello'nun hak ettiği sonuçları henüz alamadığını söyleyebiliriz.

Mattia Binotto with Ferrari president John Elkann Photo by: Ferrari