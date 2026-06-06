2026 Monako GP sıralama: Antonelli yine pole'de, Verstappen ve Hamilton takipte
2026 Monako Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
2026 Monako Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. İkinci ve üçüncü sıralara Max Verstappen ve Lewis Hamilton yerleştiler.
Monako Grand Prix'si, pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleştirilecek.
Q1: Leclerc zirvede, Bortoleto kaza yaptı
Monako Grand Prix'sinde trafiği yönetmenin büyük önem taşıdığı sıralama turları, güneşli hava koşullarında başladı.
İlk denemelerin ardından zirveye yerleşen isim 1:14.141 ile ev sahibi Charles Leclerc oldu.
Pist hızlandıkça turlar gelişmeye devam etti ve Leclerc, turunu yaklaşık 1 saniye geliştirdi. Bu esnada ikinci sırada Lando Norris yer alıyordu.
2 dakika kala Audi pilotu Gabriel Bortoleto, tünel çıkışında aracını pist üstünde durdurdu. Bu olay sonucunda sonucunda seansta kırmızı bayrak çıktı.
Bortoleto'nun bariyere temas ederek direksiyon bağlantı kolunu kırdığı ve bu yüzden sol ön tekerleğin direksiyon kontrolünü tamamen kaybettiği bilgisi verildi.
5 dakikalık aranın ardından FIA, seansı yeniden başlattı ve pit yolu sonuna dizilen pilotlar tekrar piste çıktılar. Ancak derecesini geliştirebilen olmadı ve ilk bölümü zirvede tamamlayan isim Charles Leclerc oldu.
Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, onları Kimi Antonelli ve Lando Norris takip etti.
İlk bölümde elenen isimler sırasıyla Esteban Ocon, Sergio Perez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Lance Stroll oldular.
Q1 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
1'13.293
|S
|163.906
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.197
1'13.490
|0.197
|S
|163.467
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
+0.306
1'13.599
|0.109
|S
|163.225
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.337
1'13.630
|0.031
|S
|163.156
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
+0.484
1'13.777
|0.147
|S
|162.831
|6
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|11
|
+0.630
1'13.923
|0.146
|S
|162.509
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.866
1'14.159
|0.236
|S
|161.992
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
+0.921
1'14.214
|0.055
|S
|161.872
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+1.028
1'14.321
|0.107
|S
|161.639
|10
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|13
|
+1.055
1'14.348
|0.027
|S
|161.580
|11
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+1.115
1'14.408
|0.060
|S
|161.450
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|13
|
+1.176
1'14.469
|0.061
|S
|161.318
|13
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|11
|
+1.205
1'14.498
|0.029
|S
|161.255
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|13
|
+1.280
1'14.573
|0.075
|S
|161.093
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+1.390
1'14.683
|0.110
|S
|160.855
|16
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.392
1'14.685
|0.002
|S
|160.851
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|14
|
+1.429
1'14.722
|0.037
|S
|160.771
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|12
|
+1.454
1'14.747
|0.025
|S
|160.718
|19
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+1.521
1'14.814
|0.067
|S
|160.574
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+1.990
1'15.283
|0.469
|S
|159.573
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|13
|
+2.056
1'15.349
|0.066
|S
|159.434
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+2.768
1'16.061
|0.712
|S
|157.941
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Q2: Verstappen lider, Antonelli ikinci sırada
Sıralama turlarının ikinci bölümünde heyecan hız kesmeden devam etti ve pilotlar bu kez ilk 10'da yer alabilmek için piste çıktılar.
Carlos Sainz, pitten 'güvenli olmayan çıkış' yaptığı için inceleme altına alınsa da Williams pilotuna ceza çıkmadı.
İlk denemelerin ardından Kimi Antonelli, 1:12.778 ile zirveye yerleşen isim oldu.
Son dakikalarda Max Verstappen, 1:12.499 ile ilk sırayı aldı. İkinci sırada Kimi Antonelli yer alırken, Isack Hadjar üçüncü oldu. Charles Leclerc dördüncü sıraya yerleşti.
Bu bölümde elenen isimler Williams ve Audi pilotlarının yanı sıra Franco Colapinto ile Arvid Lindblad oldular.
Q2 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
1'12.499
|S
|165.701
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.205
1'12.704
|0.205
|S
|165.234
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.223
1'12.722
|0.018
|S
|165.193
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.275
1'12.774
|0.052
|S
|165.075
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.420
1'12.919
|0.145
|S
|164.747
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.435
1'12.934
|0.015
|S
|164.713
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.484
1'12.983
|0.049
|S
|164.602
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.739
1'13.238
|0.255
|S
|164.029
|9
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|21
|
+0.972
1'13.471
|0.233
|S
|163.509
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|24
|
+1.263
1'13.762
|0.291
|S
|162.864
|11
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+1.288
1'13.787
|0.025
|S
|162.809
|12
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|23
|
+1.316
1'13.815
|0.028
|S
|162.747
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|21
|
+1.403
1'13.902
|0.087
|S
|162.555
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|24
|
+1.496
1'13.995
|0.093
|S
|162.351
|15
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.749
1'14.248
|0.253
|S
|161.798
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Q3: Antonelli pole'de, Verstappen ve Hamilton takipte
Sıralama turlarının son bölümü için pilotlar vakit kaybetmeden piste çıktılar ve Pierre Gasly hariç herkes, sıfır set yumuşak lastiklerle tur atmaya başladılar.
İlk denemelerin ardından geçici pole pozisyonuna 1:12.375 ile Kimi Antonelli yerleşti.
Son dakikalarda pilotlar, Monako'daki pole pozisyonu için sınırları sonuna kadar zorladılar. Pilotlar arasındaki bu mücadelenin sonunda pole pozisyonu, 1:12.051 ile Kimi Antonelli'nin oldu.
Max Verstappen 0.043 geride ikinci olurken, onları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc takip ettiler.
Leclerc, son dakikada bariyerlere temas ederek sarı bayraklara sebep oldu.
Q3 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'12.051
|S
|166.731
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.043
1'12.094
|0.043
|S
|166.632
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.228
1'12.279
|0.185
|S
|166.205
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.300
1'12.351
|0.072
|S
|166.040
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.383
1'12.434
|0.083
|S
|165.850
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.394
1'12.445
|0.011
|S
|165.825
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.573
1'12.624
|0.179
|S
|165.416
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.714
1'12.765
|0.141
|S
|165.095
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|32
|
+1.175
1'13.226
|0.461
|S
|164.056
|10
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.361
1'13.412
|0.186
|S
|163.640
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