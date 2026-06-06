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Sıralama turları raporu
Formula 1 Monako GP

2026 Monako GP sıralama: Antonelli yine pole'de, Verstappen ve Hamilton takipte

2026 Monako Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026 Monako Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. İkinci ve üçüncü sıralara Max Verstappen ve Lewis Hamilton yerleştiler.

Monako Grand Prix'si, pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleştirilecek.

Q1: Leclerc zirvede, Bortoleto kaza yaptı

Monako Grand Prix'sinde trafiği yönetmenin büyük önem taşıdığı sıralama turları, güneşli hava koşullarında başladı.

İlk denemelerin ardından zirveye yerleşen isim 1:14.141 ile ev sahibi Charles Leclerc oldu. 

Pist hızlandıkça turlar gelişmeye devam etti ve Leclerc, turunu yaklaşık 1 saniye geliştirdi. Bu esnada ikinci sırada Lando Norris yer alıyordu.

2 dakika kala Audi pilotu Gabriel Bortoleto, tünel çıkışında aracını pist üstünde durdurdu. Bu olay sonucunda sonucunda seansta kırmızı bayrak çıktı.

Bortoleto'nun bariyere temas ederek direksiyon bağlantı kolunu kırdığı ve bu yüzden sol ön tekerleğin direksiyon kontrolünü tamamen kaybettiği bilgisi verildi.

5 dakikalık aranın ardından FIA, seansı yeniden başlattı ve pit yolu sonuna dizilen pilotlar tekrar piste çıktılar. Ancak derecesini geliştirebilen olmadı ve ilk bölümü zirvede tamamlayan isim Charles Leclerc oldu.

Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, onları Kimi Antonelli ve Lando Norris takip etti.

İlk bölümde elenen isimler sırasıyla Esteban Ocon, Sergio Perez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso ve Lance Stroll oldular.

Q1 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

1'13.293

   S 163.906
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 8

+0.197

1'13.490

 0.197 S 163.467
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+0.306

1'13.599

 0.109 S 163.225
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.337

1'13.630

 0.031 S 163.156
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 10

+0.484

1'13.777

 0.147 S 162.831
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 11

+0.630

1'13.923

 0.146 S 162.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.866

1'14.159

 0.236 S 161.992
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

+0.921

1'14.214

 0.055 S 161.872
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+1.028

1'14.321

 0.107 S 161.639
10 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 13

+1.055

1'14.348

 0.027 S 161.580
11 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 9

+1.115

1'14.408

 0.060 S 161.450
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 13

+1.176

1'14.469

 0.061 S 161.318
13 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 11

+1.205

1'14.498

 0.029 S 161.255
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 13

+1.280

1'14.573

 0.075 S 161.093
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+1.390

1'14.683

 0.110 S 160.855
16 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 12

+1.392

1'14.685

 0.002 S 160.851
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 14

+1.429

1'14.722

 0.037 S 160.771
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 12

+1.454

1'14.747

 0.025 S 160.718
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+1.521

1'14.814

 0.067 S 160.574
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 13

+1.990

1'15.283

 0.469 S 159.573
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 13

+2.056

1'15.349

 0.066 S 159.434
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+2.768

1'16.061

 0.712 S 157.941
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Q2: Verstappen lider, Antonelli ikinci sırada

Sıralama turlarının ikinci bölümünde heyecan hız kesmeden devam etti ve pilotlar bu kez ilk 10'da yer alabilmek için piste çıktılar. 

Carlos Sainz, pitten 'güvenli olmayan çıkış' yaptığı için inceleme altına alınsa da Williams pilotuna ceza çıkmadı. 

İlk denemelerin ardından Kimi Antonelli, 1:12.778 ile zirveye yerleşen isim oldu. 

Son dakikalarda Max Verstappen, 1:12.499 ile ilk sırayı aldı. İkinci sırada Kimi Antonelli yer alırken, Isack Hadjar üçüncü oldu. Charles Leclerc dördüncü sıraya yerleşti. 

Bu bölümde elenen isimler Williams ve Audi pilotlarının yanı sıra Franco Colapinto ile Arvid Lindblad oldular.

Q2 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18

1'12.499

   S 165.701
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.205

1'12.704

 0.205 S 165.234
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 17

+0.223

1'12.722

 0.018 S 165.193
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.275

1'12.774

 0.052 S 165.075
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.420

1'12.919

 0.145 S 164.747
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

+0.435

1'12.934

 0.015 S 164.713
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.484

1'12.983

 0.049 S 164.602
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.739

1'13.238

 0.255 S 164.029
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 21

+0.972

1'13.471

 0.233 S 163.509
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+1.263

1'13.762

 0.291 S 162.864
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+1.288

1'13.787

 0.025 S 162.809
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 23

+1.316

1'13.815

 0.028 S 162.747
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 21

+1.403

1'13.902

 0.087 S 162.555
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 24

+1.496

1'13.995

 0.093 S 162.351
15 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 23

+1.749

1'14.248

 0.253 S 161.798
Tüm sonuçları görüntüle

Q3: Antonelli pole'de, Verstappen ve Hamilton takipte

Sıralama turlarının son bölümü için pilotlar vakit kaybetmeden piste çıktılar ve Pierre Gasly hariç herkes, sıfır set yumuşak lastiklerle tur atmaya başladılar.

İlk denemelerin ardından geçici pole pozisyonuna 1:12.375 ile Kimi Antonelli yerleşti. 

Son dakikalarda pilotlar, Monako'daki pole pozisyonu için sınırları sonuna kadar zorladılar. Pilotlar arasındaki bu mücadelenin sonunda pole pozisyonu, 1:12.051 ile Kimi Antonelli'nin oldu.

Max Verstappen 0.043 geride ikinci olurken, onları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc takip ettiler.

Leclerc, son dakikada bariyerlere temas ederek sarı bayraklara sebep oldu. 

Q3 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

1'12.051

   S 166.731
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 26

+0.043

1'12.094

 0.043 S 166.632
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.228

1'12.279

 0.185 S 166.205
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.300

1'12.351

 0.072 S 166.040
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.383

1'12.434

 0.083 S 165.850
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.394

1'12.445

 0.011 S 165.825
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+0.573

1'12.624

 0.179 S 165.416
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 28

+0.714

1'12.765

 0.141 S 165.095
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 32

+1.175

1'13.226

 0.461 S 164.056
10 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 29

+1.361

1'13.412

 0.186 S 163.640
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