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Yarış raporu
Formula 1 Monako GP

2026 Monako GP: Kaotik yarışta Antonelli lider, Hamilton ikinci, Hadjar üçüncü sırada

Olaylı geçen 2026 Monako GP’nin kazananı Kimi Antonelli olurken Leclerc kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG W17

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG W17

Fotoğraf: Erik Junius

Formasyon turunun ardından pilotlar start pozisyonunu aldı. Start ışıklarının sönmesinin ardından 78 turluk Monako GP heyecanı başladı.

Start ışıkları söner sönmez Max Verstappen etkili bir kalkış yapamadı ve Ferrari araçları Hamilton önderliğinde Antonelli’nin arkasındaki 2. ve 3. sıraya yerleştiler.

Bir tur sonra aracında sorun yaşayan ve start çizgisinin biraz ötesinde kalan Max Verstappen telsizden takımına, “Ne yapmalıyım?” diye sordu ve takımı aracı pite getirmesini söyledi. Böylelikle dört kez dünya şampiyonu yarışa ikinci turda veda ederek Monako hafta sonunu sonlandırmış oldu.

Üçüncü turda Alonso pite girdi ve orta lastiklerini yumuşak lastiklerle değiştirdi.

Yarışın beşinci turuna girildiğinde lider Kimi Antonelli, ikinci sıradaki Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık 4 saniyeye kadar çıkardı. Leclerc’in takım arkadaşına olan uzaklığıysa yaklaşık 7 saniyeydi.

Beşinci sıradaki Russell, yarışın startında grid alanının dışına konumlandığı gerekçesiyle hakemler tarafından incelendi fakat ceza almadı. Aynı şekilde Perez de hatalı starttan dolayı inceleme altına alındı ve pitten geçme cezası aldı. Perez’in takım arkadaşı Bottas da ön frenlerden dumanlar yükseldiğini takımına bildirdi.

12. turda Leclerc, takım arkadaşıyla arasındaki farkı 4.5 saniyeye kadar indirmeyi başardı. Hadjar ile Leclerc arasındaki zaman farkıysa yaklaşık 5 saniyeydi.

15. turda Antonelli ile arasındaki farkı biraz kapatan Hamilton, takımına lastiklerin deforme olmaya başladığını ve çok ısındıklarını söyledi.

17. turda Hadjar’ı 0.8 saniyelik farkla takip eden Russell, Red Bull pilotunun lastiklerinin aşındığını gözlemledi ve durumu takımına bildirdi. Kısa süre sonra Hadjar da takımına virajlarda tutuşun azaldığını bildirdi.

Takımı tarafından aşırı ısınan aracı soğutması söylenen Bottas, 18. tura girilirken yarıştan çekildi.

Bir sonraki turda Hadjar motor freniyle ilgili bir sorun olduğunu takımına bildirdi ve ilk viteslerde aracın çok garip tepkiler verdiğini söyledi. Takımının aracı kontrol edildiğini söylemesinin üzerine Hadjar, “Daha çabuk kontrol edin!” diyerek çaresizliğini dile getirdi ve araçta bir şeyler patlamak üzereymiş gibi hissettiğini söyledi.

22. turda Red Bull, Hadjar’a araçtaki sorunun şu anda çözülemediğini bildirdi. Russell aradaki farkı 0.3 saniyeye kadar indirdi. Hadjar’ın 3. sıradaki Leclerc ile arasındaki farksa 24 saniyeye kadar yükseldi.

27. turda ilk sıradaki Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık 11.2 saniyeye kadar çıkardı.

29. Lewis Hamilton pite çağırıldı ve lastikleri değiştirildi. 8. sıradaki Lando Norris ise önündeki Gasly ile arasındaki farkı 0.5 saniyeye kadar indirdi.

30. turda Bearman, takımının isteği üzerine pite girdi ve yarıştan çekildi. Böylelikle Bottas ve Verstappen’den sonra yarıştan çekilen üçüncü pilot oldu.

32. turda Lando Norris, aracından garip sesler geldiğini bildirdi ve Russell pite girerek lastiklerini değiştirdi.

33. turda Hadjar’da pite girerek lastiklerini yeniledi. Hadjar pitten çıktığında sırasını Russell’a kaptırdı.

Pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle Hamilton hakkında inceleme başlatıldı ve 5 saniye ceza verildiği açıklandı.

Bir sonraki turda Norris araç telsizinden güç ünitesiyle ilgili bir sorun olduğunu bildirdi.

37. turda Antonelli ile Hamilton arasındaki fark 34 saniyeye kadar çıktı. Bu fark sayesinde rahat şekilde pite giren Antonelli lastiklerini yeniledi. Antonelli’nin pitinden sonra aradaki fark 15 saniyeye düştü.

38. turda pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle Russell’ın da 5 saniyelik ceza aldığı açıklandı. Russell’ın ardından Colapinto da aynı sebepten aynı cezayı aldı.

40. turda McLaren, Norris’e arkasındaki Russell’ı yavaşlatmasını ve 4. sıradaki Piastri’nin pite girebilmesi için vakit kazandırmasını söyledi.

45. turda güç ünitesi tarafında dayanıklılık sorunları yaşayan Norris, takımı tarafından garaja çağırıldı ve yarıştan çekildi.

Norris’in yarıştan çekilmesinin ardından, 46. turda Gasly pite girdi ve lastiklerini değiştirdi.

Albon'a, takımı tarafından Sainz'ın dokuzunculuğa geçmesine izin vermesi söylendi. Albon arkasındaki grubu yavaşlatarak Sainz'ın pit yapması için bir şans yaratacaktı fakat Lindblad Albon’u geçti ve Williams bir sıra kaybetti.

49. turda Piastri pite girdi ve Hadjar’ın 12 saniye arkasında 6. sırada piste döndü.

Takım arkadaşıyla arasındaki farkı 3.7 saniyeye kadar azaltan Leclerc, Hamilton üzerinde baskı kurmaya başladı. Hamilton’un beş saniyelik cezasının olması gerilimi artırdı.

53. turda pit yolundaki hız sınırını aştığı gerekçesiyle Gasly de beş saniyelik ceza aldı.

Pit yolunda hız sınırını aştığı için Stroll da beş saniyelik ceza aldı. Çok geçmeden aynı sebepten Piastri’nin de ceza aldığı açıklandı.

56. turda Kimi Antonelli motorda bir sorun olduğunu takımına bildirdi fakat Mercedes durumun normal olduğunu ve endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

58. turda Antonelli ile Hamilton arasındaki fark 28 saniyeye kadar açıldı. Leclerc ise takım arkadaşını 2.9 saniyelik farkla takip etti.

60. turda sağ ön tekeri kitlenen Lance Stroll, son virajda kaza yaptı ve sarı bayrak gösterildi. Olayın üzerine güvenlik aracı piste girdi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ferrari, önce Hamilton’ı sonra da Leclerc’i pite çağırdı. Kararın ardından Leclerc, “Neden pit stop yapıyoruz, neden pistte kalmıyoruz?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ardından Antonelli ve Russell da pite girdi.

Russell güvenlik aracının arkasında olmasına rağmen cezasını yerine getirmedi ve daha büyük bir ceza alabileceği dile getirildi. Piastri ve Hamilton ise 5 saniyelik cezalarını tamamladılar.

66. turda pistten çıkan güvenlik aracının ardından üçüncü sıradaki Leclerc bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından takımına, “Yemin ederim bu kazanın sorumluluğunu üstlenmiyorum. Hep bu frenler yüzünden!” diyerek geri bildirim verdi. Leclerc’in hasarlı aracı kısa süre sonra vinç yardımıyla pistten alındı. Kazanın ardından bir kez daha sarı bayrak gösterildi ve güvenlik aracı bir kez daha piste girdi.

Gasly pit yolunda hız sınırını aştığı için bir kez daha 5 saniyelik ceza aldı.

Güvenlik aracı arkasındayken Hadjar 3. sıraya yükseldi.

Güvenlik aracı turunda son virajda asfalt yıpranması olduğu tespit edildi ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Pistteki sorunun yeniden asfaltlanan bir bölümde meydana geldiği bildirildi.

Pit yolunda sıralanan pilotlar araçlarından indi ve takımla konuştu. Aksaklıktan bir süre sonra sonra yarışın devam edeceği açıklandı fakat zamanı söylenmedi.

Hadjar güvenlik aracı turundaki ihlali nedeniyle inceleme altına alındı. Russell ise ilk güvenlik aracı esnasında 5 saniyelik cezasını yerine getirmediği için pitten geçme cezası aldı.

Bir süre sonra yarışın 10 dakika içinde devam edeceği açıklandı ve pilotlar araçlarına geri bindi.

Yarışın tekrardan başlaması için geri sayım devam ederken ilk 10’un grid düzeni şu şekildeydi: 1. Antonelli 2. Hamilton 3. Hadjar 4. Russell 5. Gasly 6. Ocon 7. Lawson 8. Lindblad 9. Albon ve 10. Sainz

Geri sayımın sonlanmasının ardından pilotlar, güvenlik aracının arkasında tekrardan piste çıktılar. Russell, Hadjar’ın yine güvenlik aracıyla arasında çok fazla mesafe bıraktığını ve ihlal yaptığını dile getirdi.

70. turda araçlar start pozisyonu aldı ve ışıkların sönmesiyle yarış bir kez daha başladı. Start anında Hamilton öne atıldı fakat Antonelli pozisyonunu korumayı başardı.

Startta yavaş kalan Russell yoğun bir trafiğe neden oldu ve firkete virajında Hulkenberg ve Sainz temas yaşadı. Ardından Sainz duvarla temas etti ve yarış dışı kaldı.

72. turda Antonelli, Hamilton ile arasındaki farkı yaklaşık bir saniyeye kadar çıkardı.

Russell 73. turda cezasını yerine getirmek için pite girdi ve 14. sıraya kadar geriledi. Hadjar’ın kırmızı bayrak koşullarında bir ihlal yaptığı gerekçesiyle yarıştan sonra incelemeye alınacağı söylendi.

Gasly üçüncü sıraya yükselirken Antonelli ile Hamilton arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar çıktı.

Son turda aradaki fark 6.6 saniyeye kadar açıldı ve Kimi Antonelli damalı bayrağa ulaşarak yarışı lider tamamladı. Hamilton ikinci oldu. Gasly cezası yüzünden sıra kaybetti ve Hadjar üçüncülüğe yükseldi. 

Yarıştaki hakem incelemeleri sonucunda sıralamaların değişebileceği bilgisi verildi.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Şasi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 78

-

     4     Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 78

+6.271

6.271

 6.271   5     Ferrari Ferrari
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 78

+23.394

23.394

 17.123   4     Red Bull Red Bull
4 Australia O. Piastri McLaren 81 78

+24.261

24.261

 0.867   5     McLaren Mercedes
5 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 78

+26.553

26.553

 2.292   4     RB Red Bull
6 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 78

+29.010

29.010

 2.457   4     RB Red Bull
7 France P. Gasly Alpine 10 78

+30.369

30.369

 1.359   4     Alpine Mercedes
8 Thailand A. Albon Williams 23 78

+33.413

33.413

 3.044   5     Williams Mercedes
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 78

+37.140

37.140

 3.727   5     Haas Ferrari
10 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 78

+39.153

39.153

 2.013   6     Cadillac Ferrari
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 78

+41.899

41.899

 2.746   6     Aston Martin Honda
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 78

+42.748

42.748

 0.849   7     Audi Audi
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 78

+43.353

43.353

 0.605   5     Mercedes Mercedes
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 78

+44.102

44.102

 0.749   6     Audi Audi
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 78

+48.964

48.964

 4.862   5     Alpine Mercedes
dnf Spain C. Sainz Jr. Williams 55 70

8 Laps

     5   Kaza Williams Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 64

14 Laps

     3   Kaza Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 56

22 Laps

     1   Kaza Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 43

35 Laps

     1   Yarış dışı McLaren Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 27

51 Laps

     2   Yarış dışı Haas Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 15

63 Laps

     2   Yarış dışı Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 0

78 Laps

     1   Yarış dışı Red Bull Red Bull
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