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Antrenman raporu
Formula 1 Monako GP

2026 Monako GP 3. antrenman: Antonelli lider, Ferrari 2-3, Bearman kaza yaptı

2026 Monako Grand Prix'si üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan sürücü Kimi Antonelli oldu. Ferrari pilotları ikinci ve üçüncü sıralara yerleştiler.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Güneşli bir Monako gününde yeşil bayrakların sallanmasıyla hafta sonunun son antrenman seansına start verildi. 

Piste çıkan ilk isim Lewis Hamilton oldu. Onu Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lance Stroll, Liam Lawson ve Fernando Alonso takip ettiler. Hepsinin aracında kırmızı logolu lastikler takılıydı. Bottas, 

Tüm pilotlar piste çıktıktan sonra zaman tablosunun zirvesine yerleşen 1:13.748 ile Charles Leclerc oldu. Ancak pist hızlandıkça turlar gelişmeye devam etti.

Lance Stroll, bariyerlere hafif temas etmesinden kaynaklanabilecek olası hasarı incelemek üzere takım tarafından pite çağrıldı. Perez ise fren sorunları sebebiyle uzun süre garajda kalmasının ardından piste çıktı.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Seansın orta noktasına gelindiğinde ilk sırada 1:13.137 ile Kimi Antonelli yer alıyordu. İkinci sırada ise 0.218 gerideki Charles Leclerc vardı. Antonelli, derecesini biraz daha geliştirerek 1:12.720 elde etti. 

14 dakika kala Oliver Bearman, bariyerlere çarparak kaza yaptı ve seansta kırmızı bayraklara sebep oldu. Bearman, telsizden iyi olduğunu açıkladı. 

Seans bitimine 3 dakika kala pit yolu tekrar açıldı ve pilotlar son turlarını atmak için piste çıktılar. Ancak turunu geliştirebilen olmadı ve Kimi Antonelli, hafta sonunun son seansını ilk sırada tamamladı. Antonelli'yi Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton takip ettiler. 

George Russell dördüncü, Max Verstappen ise beşinci sıraya yerleşti. Oscar Piastri altıncı ve Gabriel Bortoleto yedinci oldular. 

İlk 10'u sırasıyla Isack Hadjar, Lando Norris ve Nico Hülkenberg tamamladı.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

3. antrenman seansı sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 22

1'12.720

   S 165.198
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 32

+0.327

1'13.047

 0.327 S 164.458
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 30

+0.331

1'13.051

 0.004 S 164.449
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.763

1'13.483

 0.432 S 163.482
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.942

1'13.662

 0.179 S 163.085
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.978

1'13.698

 0.036 S 163.005
7 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.100

1'13.820

 0.122 S 162.736
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+1.157

1'13.877

 0.057 S 162.610
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+1.286

1'14.006

 0.129 S 162.327
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.330

1'14.050

 0.044 S 162.230
11 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 24

+1.558

1'14.278

 0.228 S 161.732
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 26

+1.616

1'14.336

 0.058 S 161.606
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.760

1'14.480

 0.144 S 161.294
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 18

+1.767

1'14.487

 0.007 S 161.279
15 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 27

+1.867

1'14.587

 0.100 S 161.062
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.081

1'14.801

 0.214 S 160.602
17 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 24

+2.198

1'14.918

 0.117 S 160.351
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 19

+2.225

1'14.945

 0.027 S 160.293
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 21

+2.459

1'15.179

 0.234 S 159.794
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 17

+2.731

1'15.451

 0.272 S 159.218
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+2.847

1'15.567

 0.116 S 158.974
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 22

+3.201

1'15.921

 0.354 S 158.232
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