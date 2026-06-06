2026 Monako GP 3. antrenman: Antonelli lider, Ferrari 2-3, Bearman kaza yaptı
2026 Monako Grand Prix'si üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan sürücü Kimi Antonelli oldu. Ferrari pilotları ikinci ve üçüncü sıralara yerleştiler.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Güneşli bir Monako gününde yeşil bayrakların sallanmasıyla hafta sonunun son antrenman seansına start verildi.
Piste çıkan ilk isim Lewis Hamilton oldu. Onu Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lance Stroll, Liam Lawson ve Fernando Alonso takip ettiler. Hepsinin aracında kırmızı logolu lastikler takılıydı. Bottas,
Tüm pilotlar piste çıktıktan sonra zaman tablosunun zirvesine yerleşen 1:13.748 ile Charles Leclerc oldu. Ancak pist hızlandıkça turlar gelişmeye devam etti.
Lance Stroll, bariyerlere hafif temas etmesinden kaynaklanabilecek olası hasarı incelemek üzere takım tarafından pite çağrıldı. Perez ise fren sorunları sebebiyle uzun süre garajda kalmasının ardından piste çıktı.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Seansın orta noktasına gelindiğinde ilk sırada 1:13.137 ile Kimi Antonelli yer alıyordu. İkinci sırada ise 0.218 gerideki Charles Leclerc vardı. Antonelli, derecesini biraz daha geliştirerek 1:12.720 elde etti.
14 dakika kala Oliver Bearman, bariyerlere çarparak kaza yaptı ve seansta kırmızı bayraklara sebep oldu. Bearman, telsizden iyi olduğunu açıkladı.
Seans bitimine 3 dakika kala pit yolu tekrar açıldı ve pilotlar son turlarını atmak için piste çıktılar. Ancak turunu geliştirebilen olmadı ve Kimi Antonelli, hafta sonunun son seansını ilk sırada tamamladı. Antonelli'yi Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton takip ettiler.
George Russell dördüncü, Max Verstappen ise beşinci sıraya yerleşti. Oscar Piastri altıncı ve Gabriel Bortoleto yedinci oldular.
İlk 10'u sırasıyla Isack Hadjar, Lando Norris ve Nico Hülkenberg tamamladı.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
3. antrenman seansı sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
1'12.720
|S
|165.198
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|32
|
+0.327
1'13.047
|0.327
|S
|164.458
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
+0.331
1'13.051
|0.004
|S
|164.449
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.763
1'13.483
|0.432
|S
|163.482
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.942
1'13.662
|0.179
|S
|163.085
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.978
1'13.698
|0.036
|S
|163.005
|7
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|27
|
+1.100
1'13.820
|0.122
|S
|162.736
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+1.157
1'13.877
|0.057
|S
|162.610
|9
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+1.286
1'14.006
|0.129
|S
|162.327
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.330
1'14.050
|0.044
|S
|162.230
|11
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|24
|
+1.558
1'14.278
|0.228
|S
|161.732
|12
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|26
|
+1.616
1'14.336
|0.058
|S
|161.606
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.760
1'14.480
|0.144
|S
|161.294
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.767
1'14.487
|0.007
|S
|161.279
|15
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|27
|
+1.867
1'14.587
|0.100
|S
|161.062
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.081
1'14.801
|0.214
|S
|160.602
|17
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+2.198
1'14.918
|0.117
|S
|160.351
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|19
|
+2.225
1'14.945
|0.027
|S
|160.293
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+2.459
1'15.179
|0.234
|S
|159.794
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|17
|
+2.731
1'15.451
|0.272
|S
|159.218
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.847
1'15.567
|0.116
|S
|158.974
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+3.201
1'15.921
|0.354
|S
|158.232
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