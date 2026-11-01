Yarış raporu

Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP: Verstappen kazandı, Antonelli şampiyon oldu!

2026 Meksika GP mücadelesinde galibiyete adını yazdıran pilot Max Verstappen oldu. Hamilton 2. sırada yer alırken 3. sıradaki Andrea Kimi Antonelli, 2026 şampiyonluğunu ilan ederek F1 tarihinin en genç şampiyonu oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 1 Kas 2026 22:28

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Yarış öncesinde hava 23.4, pist sıcaklığıysa 47.9 derece ölçüldü. Yüzde 41.6 oranındaysa nem vardı. Yarış startında Verstappen, Norris, Hulkenberg, Colapinto, Bortoleto, Hirakawa ve Lawson orta lastiklerle start pozisyonu aldı. Geriye kalan isimler yumuşak lastiklerle piste çıkarken Hamilton, Russell ve Hadjar kullanılmış yumuşak lastiklerini taktı.

Problemsiz geçen formasyon turunun ardından araçlar bitiş çizgisin gerisindeki yerlerini aldı ve ışıkların sönmesiyle 71 turluk Meksika GP mücadelesi başladı.

Pole pozisyonundaki Hamilton, güçlü bir kalkış yaptı fakat ilk virajda doğru ilerlerken takım arkadaşı Charles Leclerc’in baskısıyla karşılaştı.

Hamilton ilk virajda pozisyonunu korumayı başarsa ilerleyen virajlarda Leclerc baskısını artırdı. İç çizgiden manevra yapan Leclerc, çimlere taşarak takım arkadaşının önüne geçti ve yarış liderliğine yükseldi. Pozisyon mücadelesinde, 4. virajda, ikili arasında bir temas da yaşandı. Hamilton, kısa süre sonra 5. sıradan start alan Max Verstappen tarafından da geçildi ve 3.’lüğe geriledi.

2. sıradaki Russell, ilk düzlükte güç kesilmesi yaşadı ve 5. sıraya geriledi ve viraj girişinde Hadjar ile temas yaşadı.

Hamilton, pozisyon kaybından sonra araç telsizinden takımına, “Takım arkadaşın tarafından dışarı itilmek…” sözlerini söyledi.

İlk turun sonunda Leclerc, Verstappen karşısında 0.800 saniyelik farkla lider konumdayken Hamilton 3., Antonelli 4. Russell ise 5. sırada yer aldı.

Hakemler 4. turda Hamilton ve Leclerc hakkında inceleme başlattı.

6. turda Leclerc, Verstappen ile arasındaki farkı 2 saniyeye kadar çıkardı. Hamilton ise Verstappen’i yaklaşık 1.3 saniyelik farkla takip etti.

7. turda Aston Martin ikilisi, motorda meydana gelen bir sorun yüzünden yarıştan çekildi. Stroll’un aracının pistten alınabilmesi için sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

9. turda tekrardan yeşil bayrak gösterildi ve mücadele devam etti. Leclerc, Verstappen ile arasındaki farkı 3 saniyeye kadar çıkarırken Hamilton ve Verstappen arasındaki fark 1.7 saniye olarak kaydedildi. Antonelli ise Hamilton’u 1 saniyeden az bir farkla takip etti.

11. turda, ilk turun 6. virajında Hadjar ile temas yaşayan Russell’ın da inceleme altına alındığı bildirildi.

12. turda Charles Leclerc, pist limitleri ihlali gerekçesiyle 5 saniye cezasına çarptırıldı. Russell ise Hadjar ile yaşadığı olayda kazaya sebep olmaktan 10 saniyelik ceza aldı.

Hamilton, Charles Leclerc’in 5 saniye cezasını öğrendiğinde araç telsizinden, “5 saniye mi? Temiz havadayken bizim gibi vakit kaybetmiyor. Pozisyonu geri vermeli.” diyerek tepkisini dile getirdi. Verstappen ise gülerek, “Her cezanın 10 saniye olacağını sanıyordum.” tepkisini verdi.

Bearman, Bortoleto’yu geride bırakarak 11. sıraya yükseldi.

20. turda 5 saniye cezası olan lider Leclerc, Verstappen ile arasındaki farklı 4.8 saniyeye kadar çıkardı. Hamilton ise Verstappen’i yaklaşık 2 saniyeyle takip etti.

24. turda Lewis Hamilton, araç telsizinden takımında “Hakemler resmen elleriyle galibiyeti Leclerc’e veriyorlar.” diyerek yarış öncesinde FIA’nın pist sınırlarıyla ilgili istisna yaptığı toplantıyı hatırlattı.

25. turda yumuşak lastikli Leclerc, 1:20.668 ile en hızlı turu kaydetti ve orta lastikli Verstappen ile arasındaki farkı 5.2 saniyeye kadar çıkardı. Leclerc, 31.863 saniyeyle en hızlı orta sektör derecesini elde ederken ilk sektör 27.753, son sektörse 20.608 olmak üzere en hızlı isim 6. sıradaki Norris oldu.

27. turda 7. sıradaki Piastri pite girdi ve Bortoleto’nun arkasında, 12. sırada yarışa döndü.

28. turda lider Leclerc ve 2. sıradaki Verstappen de pite girdi. Verstappen yumuşak lastikleriyle Leclerc’in önünde, 4. sırada piste döndü. Bir sonraki turdaysa Hamilton pit yaptı ve takım arkadaşının arkasında, 6. sırada piste döndü. Leclerc ve Hamilton orta lastiklere geçti. Leclerc, pit yaptığı esnada 5 saniyelik cezasını da yerine getirdi.

Pit stopların ardından Antonelli, geçici yarış liderliğine yükseldi. 10 saniye cezası olan Russell 2. sırada yer alırken Norris, 0.7 saniyelik farkla İngiliz pilotu takip etti.

34. turda Russell pite çağrıldı ve Colapinto’nun arkasında, 8. sırada piste döndü. Russell da cezasını yerine getirdi.

36. turda Linblad’ın pite girmesiyle Russell 6. sıraya yükseldi.

40. turda Norris pite girdi ve orta lastiklerle Russell’ın önünde, 5. sırada piste döndü.

43. turda Leclerc, aracı sürmenin son derece zor olduğunu dile getirdi. Bir sonraki turda Antonelli pite girdi ve Verstappen, Leclerc’in 2.3 saniye önünde liderliğe yükseldi.

44. turda Bottas, start düzlüğünde ilerlerken aracının sol ön süspansiyonu kırıldı ve lastiğinin yamulmasıyla bariyerlere savrularak kaza yaptı. Kazanın ardından güvenlik aracı piste çıktı. Güvenlik aracı arkasında atılan bir turun ardından sarı bayraklar yerini kırmızı bayraklara bıraktı ve yarış duraklatıldı. Kırmızı bayraktan önce Russell ve Hamilton dahil bazı pilotlar pite girdi.

Kırmızı bayrak altında Verstappen lider, Leclerc 2., Antonelli 3., Hamilton 4. Norris 5., Russell ise 6. sırada garaja döndü.

Kırmızı sektörle durdurulan yarışta FIA hakemleri, start düzenini güvenlik aracı periyoduna döndürdü ve böylece Hamilton’un 3. sıradan start alacağı açıklandı. Kısa süre sonra yarışın 00:45’te devam edeceği, ve durarak start alınacağı açıklandı. Yarış tekrar başlamadan önce Perez, pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle 5 saniyelik cezaya çarptırıldı.

Pit yolunun açılmasıyla araçlar Verstappen önderliğinde piste döndü ve formasyon turunun ardından start gridindeki pozisyonlarını aldılar.

Işıkların sönmesiyle Meksika GP mücadelesi 48. turdan devam etti.

Start anında Lewis Hamilton takım arkadaşını geride bırakarak 2. sıraya yükseldi ve ilk virajda Verstappen ile ufak bir temas yaşadı fakat Hollandalı pilot ilk sıradaki pozisyonunu korumayı başardı. Leclerc, viraj girişinde büyük bir kitlenme yaşayarak zaman kaybetti ve takım arkadaşıyla arası açıldı.

Hulkenberg ve Bearman arasında bir temas yaşandı ve Bearman yarış dışı kaldı.

İlerleyen virajlarda Antonelli, dışarıdan yaptığı manevrayla Leclerc’i geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi. Verstappen ve Hamilton arasındaki temas hakemler tarafından not edildi.

49. turda Hamilton, yaklaşık yarım saniyelik farkla Verstappen’i takibe devam etti. Verstappen, orta sektörde 31.594 süresini elde ederek en hızlı dereceyi kaydederken ilk ve son sektörde az farkla Hamilton üstünlüğü görüldü.

Verstappen, yanlış start pozisyonu gerekçesiyle inceleme altına alındı fakat hakemler bir ceza verilmeyeceğini açıkladı.

52. turda Verstappen, Hamilton ile arasındaki farkı 1.2 saniyeye kadar artırdı.

55. turda Verstappen, motor freninin tutarsız tepkiler verdiğini belirtti. Norris, yaklaşık yarım saniyelik farkla Leclerc üzerindeki baskısını artırdı.

59. turda viraj girişinde Lindblad’ın arka sol tekeri arkasındaki Piastri’nin ön sağ tekerine takıldı ve Lindblad kaza yaparak yarışa veda etti. Kazanın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

62. turun sonunda güvenlik aracı pistten çıktı ve mücadele devam etti. Verstappen ilk düzlükte pozisyonunu korumayı başardı fakat Hamilton takipten kopmadı.

64. turda Hamilton ve Verstappen arasındaki fark 0.7 saniyeyken Antonelli, Hamilton’u yaklaşık 1.5 saniyeyle takip etti.

Son turlarda Norris, Leclerc üzerindeki baskısını artırdı fakat geçiş yapacak fırsat elde edemedi.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Max Verstappen galibiyete adını yazdırırken Hamilton 2. sırada çizgiyi geçti. Andrea Kimi Antonelli ise podyumun son basamağını tamamlayarak 2026 F1 sezonunun dünya şampiyonu oldu.

Sonuçlar birazdan eklenecek....

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Ducati: "Marquez, MotoGP tarihinin en önemli sürücülerinden biri"



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



4 s



Ducati: "Marquez, MotoGP tarihinin en önemli sürücülerinden biri"





Miller: "Griddeki 22 sürücüden 19’u Katar’a gitmek istemiyor"



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



4 s



Miller: "Griddeki 22 sürücüden 19’u Katar’a gitmek istemiyor"





Canlı dereceler: Meksika GP



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



Canlı dereceler: Meksika GP

Son Haberler





2026 Meksika GP: Verstappen kazandı, Antonelli şampiyon oldu!



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



4 dk



2026 Meksika GP: Verstappen kazandı, Antonelli şampiyon oldu!





Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



9 dk



Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı





FIA, Leclerc'e verilen 5 saniye cezanın nedenini açıkladı



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



50 dk



FIA, Leclerc'e verilen 5 saniye cezanın nedenini açıkladı





Canlı dereceler: Meksika GP



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 s



Canlı dereceler: Meksika GP

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol