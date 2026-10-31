Sıralama turları raporu

Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton pole'de, Russell ikinci sırada!

2026 Meksika Grand Prix'si sıralama turları seansında pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:11

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 23.00'te gerçekleşecek.

Q1: Hamilton zirvede, Alonso seansa veda etti

Sıralama turları başlarken Mexico City'de güneşli bir hava hakimdi: Seans öncesinde hava sıcaklığı 26°C, pist sıcaklığı ise 48°C olarak ölçüldü.

Seansın başlamasıyla piste çıkan ilk isim ev sahibi Sergio Perez oldu. Lance Stroll, lastiklerinin kilitlenmesinin ardından ufak bir pist dışı gezintisi yaşadı.

İlk birkaç dakikanın geride kalmasıyla zaman tablosunun zirvesine yerleşen Fernando Alonso, kısa bir süre sonra takımın talimatıyla aracı durdurarak seansa veda etti. Bu olayın ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Kısa bir aradan sonra yeşil bayraklar yeniden sallandı ve pit yolu sonuna sıralanan pilotlar piste çıkmaya başladılar.

5 dakika kala Charles Leclerc zirveye yerleşirken, Arvid Lindblad takım telsizinden kokpitte duman olduğu uyarısını yaptı.

İlk bölüm için damalı bayrak sallandığında Lewis Hamilton, 1:17.341 ile lider koltuğuna yerleşti. Isack Hadjar ikinci olurken, takım arkadaşı Leclerc ise üçüncülüğü aldı.

Bu bölümde elenenler Alex Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Perez ve Valtteri Bottas oldular.

Q1 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 7

1'17.341

S 200.338 2 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 9

+0.044

1'17.385

0.044 S 200.224 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.165

1'17.506

0.121 S 199.912 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.153 S 199.518 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.000 S 199.518 6 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.386

1'17.727

0.068 S 199.343 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.392

1'17.733

0.006 S 199.328 8 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.527

1'17.868

0.135 S 198.982 9 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.577

1'17.918

0.050 S 198.855 10 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 5

+0.601

1'17.942

0.024 S 198.793 11 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+0.742

1'18.083

0.141 S 198.434 12 L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 9

+0.756

1'18.097

0.014 S 198.399 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 8

+0.853

1'18.194

0.097 S 198.153 14 A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 9

+0.869

1'18.210

0.016 S 198.112 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+1.176

1'18.517

0.307 S 197.338 16 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.180

1'18.521

0.004 S 197.328 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12

+1.289

1'18.630

0.109 S 197.054 18 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 4

+1.567

1'18.908

0.278 S 196.360 19 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 10

+1.617

1'18.958

0.050 S 196.235 20 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 10

+1.731

1'19.072

0.114 S 195.953 21 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+1.764

1'19.105

0.033 S 195.871 22 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+2.511

1'19.852

0.747 S 194.038 Tüm sonuçları görüntüle

Q2: Verstappen lider, Piastri elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde piste ilk olarak Mercedes pilotları çıktılar.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen, 1:16.876 ile zirveye yerleşti. Charles Leclerc ikinci sıraya otururken, takım arkadaşı Lewis Hamilton son 3 dakikaya kadar bir zaman turu atmamıştı. Ancak turunun ardından üçüncülüğe yükseldi.

Son denemelerde Verstappen'in turunu geçebilen olmadı ve bu bölümü Red Bull pilotu zirvede tamamladı.

Q2'de elenen isimler arasında Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz ve ilginç bir şekilde McLaren pilotu Oscar Piastri yer aldı.

Q2 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

1'16.728

S 201.939 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 8

+0.148

1'16.876

0.148 S 201.550 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.216

1'16.944

0.068 S 201.372 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.225

1'16.953

0.009 S 201.348 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.299

1'17.027

0.074 S 201.155 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+0.319

1'17.047

0.020 S 201.103 7 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.405

1'17.133

0.086 S 200.879 8 A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 15

+0.407

1'17.135

0.002 S 200.873 9 L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 15

+0.479

1'17.207

0.072 S 200.686 10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 14

+0.550

1'17.278

0.071 S 200.502 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.578

1'17.306

0.028 S 200.429 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+0.912

1'17.640

0.334 S 199.567 13 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.918

1'17.646

0.006 S 199.551 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+0.952

1'17.680

0.034 S 199.464 15 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 18

+1.355

1'18.083

0.403 S 198.434 16 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.157

1'18.885

0.802 S 196.417 Tüm sonuçları görüntüle

Q3: Hamilton pole'de, Russell ikinci

Sıralama turlarının son bölümü için yeşil ışıklar yandı ve pilotlar pole mücadelesi için piste çıktılar.

Konvoya liderlik edenler Mercedes pilotları olurken, ilk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:16.647 ile zirveye yerleşti.

Isack Hadjar, hızlı turunda 13. virajda kilitlenme yaşadığı için turunu bırakmak zorunda kaldı.

Pole pozisyonu için kıyasıya mücadelenin ardından damalı bayrak sallandığında pole'ün sahibi Lewis Hamilton oldu.

George Russell ikinci olurken, Charles Leclerc üçüncü oldu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

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- Motorsport.com Ekibi

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