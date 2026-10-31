Sıralama turları raporu

Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP sıralama turları: Hamilton pole'de, Russell ikinci sırada!

2026 Meksika Grand Prix'si sıralama turları seansında pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton oldu.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:11

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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 23.00'te gerçekleşecek.

Q1: Hamilton zirvede, Alonso seansa veda etti

Sıralama turları başlarken Mexico City'de güneşli bir hava hakimdi: Seans öncesinde hava sıcaklığı 26°C, pist sıcaklığı ise 48°C olarak ölçüldü.

Seansın başlamasıyla piste çıkan ilk isim ev sahibi Sergio Perez oldu. Lance Stroll, lastiklerinin kilitlenmesinin ardından ufak bir pist dışı gezintisi yaşadı. 

İlk birkaç dakikanın geride kalmasıyla zaman tablosunun zirvesine yerleşen Fernando Alonso, kısa bir süre sonra takımın talimatıyla aracı durdurarak seansa veda etti. Bu olayın ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Kısa bir aradan sonra yeşil bayraklar yeniden sallandı ve pit yolu sonuna sıralanan pilotlar piste çıkmaya başladılar. 

5 dakika kala Charles Leclerc zirveye yerleşirken, Arvid Lindblad takım telsizinden kokpitte duman olduğu uyarısını yaptı. 

İlk bölüm için damalı bayrak sallandığında Lewis Hamilton, 1:17.341 ile lider koltuğuna yerleşti. Isack Hadjar ikinci olurken, takım arkadaşı Leclerc ise üçüncülüğü aldı. 

Bu bölümde elenenler Alex Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Perez ve Valtteri Bottas oldular. 

Q1 sonucu

Tüm istatistikler

 

Sıra Pilot #   Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 7

1'17.341

  S 200.338 2 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 9

+0.044

1'17.385

0.044 S 200.224 3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 10

+0.165

1'17.506

0.121 S 199.912 4 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.153 S 199.518 5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 8

+0.318

1'17.659

0.000 S 199.518 6 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 10

+0.386

1'17.727

0.068 S 199.343 7 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 6

+0.392

1'17.733

0.006 S 199.328 8 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 10

+0.527

1'17.868

0.135 S 198.982 9 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 9

+0.577

1'17.918

0.050 S 198.855 10 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 5

+0.601

1'17.942

0.024 S 198.793 11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87   Haas Ferrari 12

+0.742

1'18.083

0.141 S 198.434 12 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30   RB Red Bull 9

+0.756

1'18.097

0.014 S 198.399 13 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 8

+0.853

1'18.194

0.097 S 198.153 14 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41   RB Red Bull 9

+0.869

1'18.210

0.016 S 198.112 15 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 8

+1.176

1'18.517

0.307 S 197.338 16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Williams Mercedes 12

+1.180

1'18.521

0.004 S 197.328 17 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 12

+1.289

1'18.630

0.109 S 197.054 18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 4

+1.567

1'18.908

0.278 S 196.360 19 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50   Haas Ferrari 10

+1.617

1'18.958

0.050 S 196.235 20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 10

+1.731

1'19.072

0.114 S 195.953 21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11   Cadillac Ferrari 9

+1.764

1'19.105

0.033 S 195.871 22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77   Cadillac Ferrari 9

+2.511

1'19.852

0.747 S 194.038 Tüm sonuçları görüntüle

Q2: Verstappen lider, Piastri elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde piste ilk olarak Mercedes pilotları çıktılar. 

İlk denemelerin ardından Max Verstappen, 1:16.876 ile zirveye yerleşti. Charles Leclerc ikinci sıraya otururken, takım arkadaşı Lewis Hamilton son 3 dakikaya kadar bir zaman turu atmamıştı. Ancak turunun ardından üçüncülüğe yükseldi. 

Son denemelerde Verstappen'in turunu geçebilen olmadı ve bu bölümü Red Bull pilotu zirvede tamamladı. 

Q2'de elenen isimler arasında Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz ve ilginç bir şekilde McLaren pilotu Oscar Piastri yer aldı.

Q2 sonucu

Tüm istatistikler

 

Sıra Pilot #   Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 15

1'16.728

  S 201.939 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 8

+0.148

1'16.876

0.148 S 201.550 3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 18

+0.216

1'16.944

0.068 S 201.372 4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 14

+0.225

1'16.953

0.009 S 201.348 5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 15

+0.299

1'17.027

0.074 S 201.155 6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 15

+0.319

1'17.047

0.020 S 201.103 7 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 16

+0.405

1'17.133

0.086 S 200.879 8 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41   RB Red Bull 15

+0.407

1'17.135

0.002 S 200.873 9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30   RB Red Bull 15

+0.479

1'17.207

0.072 S 200.686 10 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 14

+0.550

1'17.278

0.071 S 200.502 11 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 19

+0.578

1'17.306

0.028 S 200.429 12 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 14

+0.912

1'17.640

0.334 S 199.567 13 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 17

+0.918

1'17.646

0.006 S 199.551 14 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 19

+0.952

1'17.680

0.034 S 199.464 15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87   Haas Ferrari 18

+1.355

1'18.083

0.403 S 198.434 16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Williams Mercedes 18

+2.157

1'18.885

0.802 S 196.417 Tüm sonuçları görüntüle

Q3: Hamilton pole'de, Russell ikinci

Sıralama turlarının son bölümü için yeşil ışıklar yandı ve pilotlar pole mücadelesi için piste çıktılar. 

Konvoya liderlik edenler Mercedes pilotları olurken, ilk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:16.647 ile zirveye yerleşti. 

Isack Hadjar, hızlı turunda 13. virajda kilitlenme yaşadığı için turunu bırakmak zorunda kaldı. 

Pole pozisyonu için kıyasıya mücadelenin ardından damalı bayrak sallandığında pole'ün sahibi Lewis Hamilton oldu.

George Russell ikinci olurken, Charles Leclerc üçüncü oldu. 

Fikrinizi almak istiyoruz!

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- Motorsport.com Ekibi

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