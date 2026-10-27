Formula 1 Meksika GP
2026 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Meksika Grand Prix'si, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilecek. Peki Meksika GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Eki 2026 17:30
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Formula 1, Amerika kıtasında gerçekleşen üçlü yarış hafta sonunun ikinci yarışı için Meksika'yı ziyaret edecek.
Geçtiğimiz hafta sonu Austin'de gerçekleşen yarışı Kimi Antonelli kazanmış, şampiyonluk için büyük bir adım daha atmıştı. Antonelli'ye podyumda Charles Leclerc ve Kimi Antonelli eşlik etmişti. Takım arkadaşı George Russell, kendisi adına unutulması gereken bir hafta sonu geçirerek damalı bayrağı Antonelli'nin 54 saniye gerisinde sekizinci sırada görmüştü.
Austin'in ardından Antonelli şampiyonada 365 puana ulaşırken, ikinci sırada 242 puanda Russell yer alıyor. Ancak Russell, yalnızca 1 puan gerideki Hamilton tarafından tehdit altına alınmış durumda.
Takımlar şampiyonasında Mercedes, 607 puanla lider konumda bulunuyor. 474 puanla Ferrari ikinci sırada yer alırken, Amerika Grand Prix'sinin ardından Red Bull üçüncülüğe yükselmeyi başardı.
Bu hafta sonu Mexico City'de gerçekleşecek yarışta ise Kimi Antonelli'nin ilk şampiyonluğuna ulaşıp ulaşamayacağı büyük merak konusu. Matematiksel olarak Antonelli, Russell ve Hamilton'ın şampiyonluk şansı devam etse de Antonelli'nin bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilmesi için en kötü 9. sırayı elde etmesi gerekiyor.
Peki şampiyonanın kaderinin belirleneceği Autodromo Hermanos Rodriguez'de sezonun 19. yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
2026 Meksika GP Hafta Sonu Programı
30 Ekim Cuma
- 1. antrenman seansı: 21:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
- 2. antrenman seansı: 01:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
31 Ekim Cumartesi
- 3. antrenman seansı: 20:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
- Sıralama turları seansı: 00:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
1 Kasım Pazar
- Yarış: 23:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Honda, 2027 reçetesini hazırladı: İki büyük güncelleme
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff'e göre pilotları arasındaki '50 saniyelik' farkın sebebi ne?
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
1 s
Wolff'e göre pilotları arasındaki '50 saniyelik' farkın sebebi ne?
Hamilton: "2027 sezonu için kritik bir döneme girdik"
Formula 1
Formula 1 3 s
Hamilton: "2027 sezonu için kritik bir döneme girdik"
MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek
MotoGP
MotoGP 3 s
MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek
Son Haberler
2026 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
2 dk
2026 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Honda, 2027 reçetesini hazırladı: İki büyük güncelleme
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
47 dk
Honda, 2027 reçetesini hazırladı: İki büyük güncelleme
Wolff'e göre pilotları arasındaki '50 saniyelik' farkın sebebi ne?
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 s
Wolff'e göre pilotları arasındaki '50 saniyelik' farkın sebebi ne?
Verstappen, Hollanda'nın en zengin sporcusu oldu
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
2 s
Verstappen, Hollanda'nın en zengin sporcusu oldu
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol