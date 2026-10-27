Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Meksika Grand Prix'si, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilecek. Peki Meksika GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 17:30

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Formula 1, Amerika kıtasında gerçekleşen üçlü yarış hafta sonunun ikinci yarışı için Meksika'yı ziyaret edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu Austin'de gerçekleşen yarışı Kimi Antonelli kazanmış, şampiyonluk için büyük bir adım daha atmıştı. Antonelli'ye podyumda Charles Leclerc ve Kimi Antonelli eşlik etmişti. Takım arkadaşı George Russell, kendisi adına unutulması gereken bir hafta sonu geçirerek damalı bayrağı Antonelli'nin 54 saniye gerisinde sekizinci sırada görmüştü.

Austin'in ardından Antonelli şampiyonada 365 puana ulaşırken, ikinci sırada 242 puanda Russell yer alıyor. Ancak Russell, yalnızca 1 puan gerideki Hamilton tarafından tehdit altına alınmış durumda.

Takımlar şampiyonasında Mercedes, 607 puanla lider konumda bulunuyor. 474 puanla Ferrari ikinci sırada yer alırken, Amerika Grand Prix'sinin ardından Red Bull üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Bu hafta sonu Mexico City'de gerçekleşecek yarışta ise Kimi Antonelli'nin ilk şampiyonluğuna ulaşıp ulaşamayacağı büyük merak konusu. Matematiksel olarak Antonelli, Russell ve Hamilton'ın şampiyonluk şansı devam etse de Antonelli'nin bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilmesi için en kötü 9. sırayı elde etmesi gerekiyor.

Peki şampiyonanın kaderinin belirleneceği Autodromo Hermanos Rodriguez'de sezonun 19. yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

2026 Meksika GP Hafta Sonu Programı

30 Ekim Cuma

1. antrenman seansı: 21:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

- F1 TV / beIN SPORTS 4 2. antrenman seansı: 01:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

31 Ekim Cumartesi

3. antrenman seansı: 20:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

- F1 TV / beIN SPORTS 4 Sıralama turları seansı: 00:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

1 Kasım Pazar

Yarış: 23:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

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