Antrenman raporu

Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Meksika GP’nin son antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirvede yer alan isim Lando Norris oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 31 Eki 2026 18:32

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Garajdaki son kontrollerin ardından start sinyali verildi ve seans başladı. İlk bölümde Esteban Ocon yerina Haas koltuğuna oturan Ryo Hirakawa, Hulkenberg, Gasly, Colapinto ve Bortoleto haricinde piste çıkan bir isim olmadı. Gasly, piste çıkan isimler arasında ilk sıraya yükseldi.

Yaklaşık 15 dakika sonra tüm pilotlar piste çıktı ve Kimi Antonelli, ilk sıraya yerleşti. İlerleyen turlarda Russell, 0.228 saniye farkla takım arkadaşının arkasında 2. sıraya yerleşti.

Leclerc, 1:18.185 süresiyle ilk sıraya yerleşti. Hamilton 0.083 saniyeyle 2. sırada yer alırken Antonelli, 0.228 saniye farkla 3. sıraya geriledi.

Hamilton’un 12. virajda pist sınırları ihlali yaptığı gerekçesiyle hızlı turu iptal edildi.

Seansın ikinci yarısında Hamilton, süresini geliştirerek 1:18.162’lik turunu tamamladı ve Leclerc’in 0.023 saniye önünde zirveye yerleşti.

Birkaç tur sonra Leclerc, 1:18.152 süresiyle zirveyi tekrar ele geçirdi. Bu sefer takım arkadaşıyla arasındaki fark 0.010 saniye olarak kaydedildi. Art arda gelen hızlı turların ardından Ferrari ikilisi veri analizleri için garaja döndü.

4. sıradaki Hadjar, 1:18.506 süresini kaydederek süresini geliştirdi fakat 4. sırada yer almaya devam etti.

Seansın son 20. dakikasına girildiğinde çoğu pilot pite döndü. Antonelli, 27.156 ile 1. sektörün en hızlı ismi olurken zirvedeki Leclerc 30.852 ile orta sektörde farkını ortaya koydu. Son sektördeyse Hamilton 19.966 ile en hızlı pilot oldu.

Pilotların piste dönmesiyle seansın temposu hızlandı ve Russell, 1:18.107’lük turuyla zirveye yükseldi.

Birkaç tur sonra Norris, tüm sektörlerde en hızlı süreyi kaydederek 1:17.873 ile zirveyi ele geçirdi. Takım arkadaşı Piastri de tempo yakaladı ve 1:18.052 ile 2. sıraya yerleşti.

Seansın son 10. dakikasında Antonelli, 1:17.601 ile Norris’e cevap verdi ve orta sektörde yaklaşık 0.400 saniye farkla zirveye yerleşti.

Max Verstappen, 1:17.951 ile 3. sıraya yükseldi. Norris, bir sonraki hızlı turunda 1:17.767 süresini kaydederek 2. sıraya yükseldi.

Verstappen, son sektörde virajın dışına taştıktan sonra araç telsizinden frenlerin “berbat” olduğunu belirtti.

Lawson, 1:18.651 süresini kaydederek 10. sıraya yükseldi. Leclerc ise 1:17.752’lik turuyla Antonelli’nin 0.151 saniye gerisinde 2. sıraya yerleşti.

Seansın son dakikalarında Norris, 1:17.600 süresini kaydederek Antonelli’nin turunu geride bıraktı ve zirveye yükseldi.

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- Motorsport.com Ekibi

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