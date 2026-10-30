Antrenman raporu

Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP 2. antrenman: Leclerc tekrardan zirvede, Norris 2., Hamilton aracında sorun yaşadı

Meksika GP hafta sonunun 2. antrenman seansında 1:17:827 ile en hızlı turu kaydederek zirvede yer alan isim Charles Leclerc oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 30 Eki 2026 23:02

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Seans öncesinde ekipler, hava sıcaklığına göre garajdaki ayarlarını tamamladı ve start sinyalinin verilmesiyle 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Tüm pilotlar vakit kaybetmeden piste çıktı ve hızlı turlar ardı ardına gelmeye başladı. Hadjar, 1:19.584 ile ilk sıraya yerleşti. Bearman, ilk hızlı turunu tamamladıktan sonra yazılımsal bir sorun yaşadığını belirtti ve garaja döndü.

Seansın ilk 10 dakikası geride kaldığında Charles Leclerc, 1:18.257’lik turuyla zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 1:18.561 süresini kaydederek ikinci sırada yer aldı. Piastri 1:18.896 ile 3., pazar günkü yarışta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali olan Antonelli ise 1:18.899 ile 4. sıraya yerleşti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

İlk hızlı turların ardından 14. virajda Lawson ve Verstappen bir temas yaşadı. Virajın dış çizgisinde ilerleyen Lawson, içeri doğru bir hamle yapmak istedi ve Verstappen’in aracıyla çarpıştı. Temasın ardından araçlarda ileri boyutta bir hasar gözlemlenmedi fakat piste saçılan parçaların temizlenmesi için seans kırmızı bayrakla durduruldu. FIA hakemleri, ikilinin arasında gerçekleşen temasın not edildiğini belirtti.

Seansın 01:18’de devam edeceği açıklandı.

Kırmızı bayraklar kaldırıldığında pilotlar tekrardan piste çıktı. Kırmızı bayrak altında geçen vakitte seans zamanı durdurulmadı, bu yüzden 40 dakika üzerinden devam etti. Kimi Antonelli, orta lastikleriyle 1:18.559 süresini kaydederek 2. sıraya yerleşti.

Norris, 1:18.161’lik turuyla Leclerc’in zamanını geride bırakarak zirveye yükseldi.

Lewis Hamilton, orta sektörde güçlü bir tempo yakalamıştı fakat 13. virajda araçtaki gücü kaybettiğini söyledi. Ekip, durumu sistemlerden kontrol ettikten sonra Hamilton’a aracı durdurmasını söyledi. Hamilton da talimata uyarak pistin kenarında durdu ve aracını terk etti. Hamilton’un aracının pistten alınabilmesi için sanal güvenlik aracı seansa dahil oldu.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton’un aracı pistten alındıktan sonra seans devam etti. Lider Norris’in 0.096 saniye gerisindeki Leclerc, 1:17.966 süresini elde etti ve tekrardan zirveye yükseldi.

Leclerc, kısa süre sonra 1:17:827 süresini kaydederek zirvedeki zamanını geliştirdi. Norris, 0.103 saniye geride, 2. sırada yer almaya devam etti. Antonelli ise 1:18.044 süresiyle 3. sıraya yükseldi.

Seansın son 20. dakikasına girildiğinde ilk 10’daki tüm isimler veri analizleri için garaja döndü. Bu esnada 14. sıradaki Verstappen, 1:18.138 süresiyle 5. sıraya yükseldi. Russell, 1:17.933 süresini kaydederek takım arkadaşı Antonelli’yi geride bıraktı ve 3. sıraya yükseldi.

Seansın son bölümünde uzun sürüş denemeleri yapıldı ve tur süresini geliştiren bir isim olmadı. Böylece damalı bayrağın dalgalanmasıyla zirvede tekrardan Leclerc yer alırken Norris 2., Russell 3. sırada seansı tamamladı. Aracında sorun yaşayan Lewis Hamilton ise 11. sırada yer aldı.

Seansın ardından Verstappen ve Lawson’un temasının inceleneceği belirtildi.

Sonuçlar birazdan eklenecek...

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Canlı dereceler: Meksika GP 2. antrenman

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Quartararo: "Sepang’da uzun zamandır bu kadar çaresiz kalmamıştım"



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



2 s



Quartararo: "Sepang’da uzun zamandır bu kadar çaresiz kalmamıştım"





Leclerc: "Yeni araçlar bize kariyerimizde yapmadığımız şeyleri yaptırıyor"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



3 s



Leclerc: "Yeni araçlar bize kariyerimizde yapmadığımız şeyleri yaptırıyor"





Canlı dereceler: Meksika GP 2. antrenman



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



Canlı dereceler: Meksika GP 2. antrenman

Son Haberler





2026 Meksika GP 2. antrenman: Leclerc tekrardan zirvede, Norris 2., Hamilton aracında sorun yaşadı



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 dk



2026 Meksika GP 2. antrenman: Leclerc tekrardan zirvede, Norris 2., Hamilton aracında sorun yaşadı





Quartararo: "Sepang’da uzun zamandır bu kadar çaresiz kalmamıştım"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



2 s



Quartararo: "Sepang’da uzun zamandır bu kadar çaresiz kalmamıştım"





Leclerc: "Yeni araçlar bize kariyerimizde yapmadığımız şeyleri yaptırıyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 s



Leclerc: "Yeni araçlar bize kariyerimizde yapmadığımız şeyleri yaptırıyor"





Canlı dereceler: Meksika GP 2. antrenman



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



Canlı dereceler: Meksika GP 2. antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol