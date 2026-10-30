Antrenman raporu

Formula 1 Meksika GP

2026 Meksika GP 1. antrenman: Leclerc zirvede, Mercedes pilotları takipte!

2026 Meksika Grand Prix'si 1. antrenman seansını lider tamamlayan sürücü Charles Leclerc oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 19:33

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hava sıcaklığının 22°C, pist sıcaklığının ise 43°C olarak ölçüldüğü Mexico City'de gerçekleşen ilk antrenman seansında çoğu sürücü, yerini genç sürücülere bırakmak zorunda kaldı.

Mercedes'te George Russell yerine Frederik Vesti, Red Bull'da Max Verstappen yerine Ayumu Iwasa, McLaren'da Lando Norris yerine Leonardo Fornaroli, Racing Bulls'ta Liam Lawson yerine Nikola Tsolov, Alpine'de Franco Colapinto yerine Gabriele Mini, Haas'ta Esteban Ocon'un yerine Ryo Hirakawa, Audi'de Gabriel Bortoleto yerine Freddie Slater, Williams'ta Alex Albon yerine Luke Browning, Aston Martin'de Lance Stroll yerine Jak Crawford, Cadillac'ta Valtteri Bottas yerine Colton Herta seansta yer aldılar.

Piste ilk çıkan isim Lewis Hamilton olurken, ilk turlarda birkaç araçta aero sensörler takılıydı. En hızlı turu atarak zaman turunun zirvesine yerleşen ilk pilot 1:20.814 ile Kimi Antonelli oldu.

Nico Hülkenberg ilk virajda lastiklerini kilitleyerek dışarı taşarken, Charles Leclerc 1:19.197 ile liderliğe yükseldi. 20 dakika geride kalırken Bortoleto'nun yerine geçen Slater hâlen zaman turu kaydetmemişti.

Seansın orta noktasına gelinirken Oscar Piastri de Hülkenberg ile aynı virajda kilitlenme yaşadı. Lewis Hamilton 1:19.137 ile turunu geliştirdi ve ilk sırayı devraldı.

Pist hızlandıkça turlar gelişmeye devam etti ve Charles Leclerc, kırmızı logolu lastiklerle yeniden ilk sıraya oturdu.

Seansın bitimine 13 dakika kala Jak Crawford, Aston Martin aracındaki motor sorunu sebebiyle aracı durdurarak garaja geri döndü. Bu olayın ardından sanal güvenlik aracı dahil oldu.

Freddie Slater ise seansın son 10 dakikası piste çıkabildi.

1 saatlik seansın ardından damalı bayrak sallandığında Charles Leclerc, 1:18.128'lik turuyla zirvenin sahibi oldu. Onu Mercedes pilotları takip ederken, Lewis Hamilton dördüncü sıraya yerleşti.

Max Verstappen'in koltuğuna geçen Ayumu Iwasa beşinci olurken, Pierre Gasly altıncı oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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