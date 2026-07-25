2026 Macaristan GP sıralama: Heyecan dolu son dakikalarda Norris pole'de, Ferrari Hamilton önderliğinde 2-3

Macaristan GP sıralama turları için start sinyali verilmesiyle pilotlar piste çıktı ve Q1 heyecanı başladı.

Q1: Norris zirvede, Alonso son denemesinde elenmekten kurtuldu

Q1 bölümünün ilk dakikaları geride kaldığında hızlı turlar gelmeye başladı. Albon 1:21.596 süresini kaydetti. Ön gruptaki takımlar tur atmadan önce hızlı turunu tamamlayan Alonso, 1:20.665 süresiyle zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Stroll da 0.182 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi.

Lewis Hamilton, 1:18.730 süresini kaydederek zirveye yükseldi. Charles Leclerc ise 1:18.878 süresiyle takım arkadaşının az farkla arkasında, ikinci sıraya yerleşti fakat kısa sürede pist sınırları ihlali yaptığı gerekçesiyle turu iptal edildi.

Max Verstappen, 1:18.656’lık turuyla Hamilton’un süresini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Q1’in sonlanmasına 10 dakika kala Mercedes ikilisi turlarını tamamladı: Kimi Antonelli, 1:18.726 süresiyle ikinci sıraya yükseldi. Russel ise 1:18.922’lik turuyla beşinci sırada yer aldı.

Lando Norris, 1:18.277 süresiyle güçlü bir tempo yakalayarak Max Verstappen’in 0.379 saniye önünde zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Piastri ise aradığı tempoyu bulamadı ve 6. sıraya yerleşti.

Bu turların ardından tüm pilotlar ayar optimizasyonu için garaja döndü. Q1’in son 4. dakikasında piste geri döndüler.

Garajdan döndükten sonra ilk hızlı turunu tamamlayan 2. sıradaki Max Verstappen, 1:18.682 süresini kaydederek zamanını geliştiremedi. Antonelli tempo yakalayarak Norris’in 0.277 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Leclerc, 1:18.984’lük turuyla 8. sıraya yerleşti.

Kapsamlı güncellemelerle tepeden tırnağa yenilenmiş araçla yarışan Aston Martin ikilisinden Alonso, son denemesinde attığı turla 14. sıraya yükselerek Q2’ye kalmayı başardı. Son anda yakaladığı tempoyla Bearman’ı geride bırakan Colapinto 14. sıraya yerleşerek elenmekten son anda kurtuldu.

Q1’de elenen isimler Bearman, Albon, Sainz, Bottas, Perez ve hızlı tur tamamlayamayan Bortoleto oldu.

Yaklaşık 5 dakika sonra verilen start sinyaliyle sıralama seansı Q2 bölümüyle devam etti.

Q2: Norris tekrar zirvede, Antonelli az kalsın eleniyordu

Q2’nin başlamasıyla piste çıkan ilk isim Fernando Alonso oldu. Vakit kaybetmeden hızlı turuna başlayan Alonso, 1:20.696 süresini elde etti. Max Verstappen, 1:18.249 süresiyle zirveye yerleşti. Hadjar da güçlü bir turla takım arkadaşına yetişmek üzereyken aracının kontrolünü kaybedip spin attı. Araçta herhangi bir hasar meydana gelmediğinden Hadjar sorunsuz şekilde piste döndü. Olayın ardından kısa süreliğine sarı bayrak gösterildi.

Charles Leclerc, 1:18.936 süresini kaydetti. Antonelli, 1:18.178’lik turuyla Verstappen’i geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Lewis Hamilton ise 1:17.931’lik hatasız bir tur tamamlayarak zirveye yerleşti.

Kimi Antonelli, araç telsizinden Bono’ya hiç yol tutuşu olmadığını söyledi. Bu şikâyetin üzerine Antonelli garaja çağrıldı ve araç incelendi. Antonelli’nin ardından Alonso hariç tüm pilotlar garaja döndü. Temiz havada turunu tamamlayan Alonso, 1:19.808 süresini elde etti ve 10. sıraya yükselerek Q3 barajına girdi.

Spin attıktan sonra çimenlere taşan Hadjar, aracı temizlendikten sonra piste döndü ve 1:17.872 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Max Verstappen ise süresini geliştiremedi ve 3. sırada kalmaya devam etti.

Q2’nin sonlanmasına yaklaşık 2 dakika kala Antonelli’nin turu pist sınırları ihlali yüzünden silindi. Antonelli, son saniyelerde bir tamamladığı turunda tempo bulamasa da 8. sıraya yükselmeyi başardı ve elenmekten kıl payı kurtuldu.

Piastri, Hadjar’ın 0.056 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Norris ise 1:17.456 süresini kaydederek zirveyi ele geçirdi.

Leclerc, son dakikadaki turuyla ikinci sıraya yükseldi ve Lawson’u son anda elenme barajına itti.

Q2’nin sonlanmasıyla elenen isimler Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon ve Alonso oldu.

Kısa süreli aradan sonra Q3 için start verildi ve pole mücadelesi heyecanı başladı.

Q3: Norris pole'de, Verstappen spin attı, Russell arıza yaşadı

Q3’te ilk turuna başlayan Max Verstappen, 1:17.725 süresini elde etti fakat Norris, 1:17.320 ile zirveye yerleşti. Piastri ise 1:17.684 ile ikinci sırada yer aldı.

Norris’e cevap Hamilton’dan geldi ve Ferrari pilotu 1:17.219 süresini kaydederek liderliği ele geçirdi. Bu turunun ardından istatistiklere göre sıralama seansının 1. ve 3. sektöründe Hamilton üstünlüğü seyrederken Norris, orta sektördeki en hızlı pilot oldu.

İlk hızlı turların ardından pilotlar vakit kaybetmeden garaja döndü ve ayar optimizasyonları yapıldı.

Q3’ün son ikinci dakikasında piste dönen pilotlar son kozlarını paylaştı. İlk olarak Ferrari ikilisi hızlı turlarına başladı.

Zirvedeki yerini güçlendirmek isteyen Hamilton, 1:18.906 süresiyle bunu başaramadı. Max Verstappen ise aniden spin attı ve kısa süreliğine sarı bayrak gösterildi. Araçta hasar meydana gelmedi.

Lando Norris, son denemesinde 1:17.207 süresini kaydederek Macaristan GP’nin pole pozisyonunu elde etti.