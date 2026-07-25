Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Sıralama turları raporu
Formula 1 Macaristan GP

2026 Macaristan GP sıralama: Heyecan dolu son dakikalarda Norris pole'de, Ferrari Hamilton önderliğinde 2-3

2026 Macaristan GP’nin sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim Lando Norris oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Macaristan GP sıralama turları için start sinyali verilmesiyle pilotlar piste çıktı ve Q1 heyecanı başladı.

Q1: Norris zirvede, Alonso son denemesinde elenmekten kurtuldu

Q1 bölümünün ilk dakikaları geride kaldığında hızlı turlar gelmeye başladı. Albon 1:21.596 süresini kaydetti. Ön gruptaki takımlar tur atmadan önce hızlı turunu tamamlayan Alonso, 1:20.665 süresiyle zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Stroll da 0.182 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi. 

Lewis Hamilton, 1:18.730 süresini kaydederek zirveye yükseldi. Charles Leclerc ise 1:18.878 süresiyle takım arkadaşının az farkla arkasında, ikinci sıraya yerleşti fakat kısa sürede pist sınırları ihlali yaptığı gerekçesiyle turu iptal edildi. 

Max Verstappen, 1:18.656’lık turuyla Hamilton’un süresini geride bırakarak zirveye yerleşti. 

Q1’in sonlanmasına 10 dakika kala Mercedes ikilisi turlarını tamamladı: Kimi Antonelli, 1:18.726 süresiyle ikinci sıraya yükseldi. Russel ise 1:18.922’lik turuyla beşinci sırada yer aldı. 

Lando Norris, 1:18.277 süresiyle güçlü bir tempo yakalayarak Max Verstappen’in 0.379 saniye önünde zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Piastri ise aradığı tempoyu bulamadı ve 6. sıraya yerleşti. 

Bu turların ardından tüm pilotlar ayar optimizasyonu için garaja döndü. Q1’in son 4. dakikasında piste geri döndüler. 

Garajdan döndükten sonra ilk hızlı turunu tamamlayan 2. sıradaki Max Verstappen, 1:18.682 süresini kaydederek zamanını geliştiremedi. Antonelli tempo yakalayarak Norris’in 0.277 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Leclerc, 1:18.984’lük turuyla 8. sıraya yerleşti. 

Kapsamlı güncellemelerle tepeden tırnağa yenilenmiş araçla yarışan Aston Martin ikilisinden Alonso, son denemesinde attığı turla 14. sıraya yükselerek Q2’ye kalmayı başardı. Son anda yakaladığı tempoyla Bearman’ı geride bırakan Colapinto 14. sıraya yerleşerek elenmekten son anda kurtuldu. 

Q1’de elenen isimler Bearman, Albon, Sainz, Bottas, Perez ve hızlı tur tamamlayamayan Bortoleto oldu. 

Q1

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 4

1'18.277

   S 201.484
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.379

1'18.656

 0.379 S 200.513
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 7

+0.449

1'18.726

 0.070 S 200.335
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.453

1'18.730

 0.004 M 200.325
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.477

1'18.754

 0.024 S 200.264
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.519

1'18.796

 0.042 S 200.157
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.579

1'18.856

 0.060 S 200.005
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+0.614

1'18.891

 0.035 S 199.916
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.707

1'18.984

 0.093 M 199.680
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.792

1'19.069

 0.085 S 199.466
11 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 6

+0.884

1'19.161

 0.092 S 199.234
12 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 6

+0.956

1'19.233

 0.072 S 199.053
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.464

1'19.741

 0.508 S 197.785
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.494

1'19.771

 0.030 S 197.710
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+1.733

1'20.010

 0.239 S 197.120
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+1.849

1'20.126

 0.116 S 196.834
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 6

+1.956

1'20.233

 0.107 S 196.572
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.344

1'20.621

 0.388 S 195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.381

1'20.658

 0.037 S 195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+2.382

1'20.659

 0.001 S 195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 10

+2.609

1'20.886

 0.227 S 194.985
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+3.045

1'21.322

 0.436 S 193.940
Tüm sonuçları görüntüle

Yaklaşık 5 dakika sonra verilen start sinyaliyle sıralama seansı Q2 bölümüyle devam etti.

Q2: Norris tekrar zirvede, Antonelli az kalsın eleniyordu

Q2’nin başlamasıyla piste çıkan ilk isim Fernando Alonso oldu. Vakit kaybetmeden hızlı turuna başlayan Alonso, 1:20.696 süresini elde etti. Max Verstappen, 1:18.249 süresiyle zirveye yerleşti. Hadjar da güçlü bir turla takım arkadaşına yetişmek üzereyken aracının kontrolünü kaybedip spin attı. Araçta herhangi bir hasar meydana gelmediğinden Hadjar sorunsuz şekilde piste döndü. Olayın ardından kısa süreliğine sarı bayrak gösterildi.

Charles Leclerc, 1:18.936 süresini kaydetti. Antonelli, 1:18.178’lik turuyla Verstappen’i geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Lewis Hamilton ise 1:17.931’lik hatasız bir tur tamamlayarak zirveye yerleşti. 

Kimi Antonelli, araç telsizinden Bono’ya hiç yol tutuşu olmadığını söyledi. Bu şikâyetin üzerine Antonelli garaja çağrıldı ve araç incelendi. Antonelli’nin ardından Alonso hariç tüm pilotlar garaja döndü. Temiz havada turunu tamamlayan Alonso, 1:19.808 süresini elde etti ve 10. sıraya yükselerek Q3 barajına girdi. 

Spin attıktan sonra çimenlere taşan Hadjar, aracı temizlendikten sonra piste döndü ve 1:17.872 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Max Verstappen ise süresini geliştiremedi ve 3. sırada kalmaya devam etti. 

Q2’nin sonlanmasına yaklaşık 2 dakika kala Antonelli’nin turu pist sınırları ihlali yüzünden silindi. Antonelli, son saniyelerde bir tamamladığı turunda tempo bulamasa da 8. sıraya yükselmeyi başardı ve elenmekten kıl payı kurtuldu. 

Piastri, Hadjar’ın 0.056 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Norris ise 1:17.456 süresini kaydederek zirveyi ele geçirdi.

Leclerc, son dakikadaki turuyla ikinci sıraya yükseldi ve Lawson’u son anda elenme barajına itti. 

Q2’nin sonlanmasıyla elenen isimler Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon ve Alonso oldu.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

1'17.456

   S 203.620
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.170

1'17.626

 0.170 S 203.174
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.347

1'17.803

 0.177 S 202.711
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 8

+0.416

1'17.872

 0.069 S 202.532
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.472

1'17.928

 0.056 S 202.386
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.793

1'18.249

 0.321 S 201.556
7 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 12

+0.904

1'18.360

 0.111 S 201.271
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.937

1'18.393

 0.033 S 201.186
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.989

1'18.445

 0.052 S 201.052
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.183

1'18.639

 0.194 S 200.556
11 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 12

+1.309

1'18.765

 0.126 S 200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.388

1'18.844

 0.079 S 200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.571

1'19.027

 0.183 S 199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 11

+1.649

1'19.105

 0.078 S 199.375
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 12

+2.278

1'19.734

 0.629 S 197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 15

+2.352

1'19.808

 0.074 S 197.619
Tüm sonuçları görüntüle

Kısa süreli aradan sonra Q3 için start verildi ve pole mücadelesi heyecanı başladı. 

Q3: Norris pole'de, Verstappen spin attı, Russell arıza yaşadı

Q3’te ilk turuna başlayan Max Verstappen, 1:17.725 süresini elde etti fakat Norris, 1:17.320 ile zirveye yerleşti. Piastri ise 1:17.684 ile ikinci sırada yer aldı. 

Norris’e cevap Hamilton’dan geldi ve Ferrari pilotu 1:17.219 süresini kaydederek liderliği ele geçirdi. Bu turunun ardından istatistiklere göre sıralama seansının 1. ve 3. sektöründe Hamilton üstünlüğü seyrederken Norris, orta sektördeki en hızlı pilot oldu. 

İlk hızlı turların ardından pilotlar vakit kaybetmeden garaja döndü ve ayar optimizasyonları yapıldı.

Q3’ün son ikinci dakikasında piste dönen pilotlar son kozlarını paylaştı. İlk olarak Ferrari ikilisi hızlı turlarına başladı.

Zirvedeki yerini güçlendirmek isteyen Hamilton, 1:18.906 süresiyle bunu başaramadı. Max Verstappen ise aniden spin attı ve kısa süreliğine sarı bayrak gösterildi. Araçta hasar meydana gelmedi. 

Lando Norris, son denemesinde 1:17.207 süresini kaydederek Macaristan GP’nin pole pozisyonunu elde etti.

Q3

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

   S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

 0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

 0.226 S 203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

 0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

 0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

 0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

 0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

 0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

 0.425 S 201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

 0.405 S 200.437
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Takım olarak yapmamız gereken işler var"
Sonraki haber Norris: “Pole pozisyonu benim için tatlı bir sürpriz oldu”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Son Haberler

Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Alonso: "Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle