Sıralama turları raporu

Formula 1 Las Vegas GP

2026 Las Vegas GP sıralama: Antonelli pole'ü aldı, Ferrari Q2'de elendi!

2026 Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden pilot Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 21 Kas 2026 05:09

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Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

2026 Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında pole'ün sahibi Kimi Antonelli oldu. İkinci ve üçüncü sıralara Max Verstappen ile George Russell yerleştiler.

Kimi Antonelli'nin grid cezası sebebiyle Las Vegas Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak isim Max Verstappen olacak.

Las Vegas Grand Prix'si Türkiye saati ile 22 Kasım Pazar günü 07.00'de gerçekleştirilecek.

Q1: Russell yine zirvede, Antonelli takipte

Sıralama turları öncesinde Las Vegas'ta hava sıcaklığı 13°C, pist sıcaklığı ise 15°C olarak ölçüldü.

Yeşil ışıkların yanmasıyla pilotlar, Cadillac araçlarının önderliğiyle piste çıkmaya başladılar.

Seansın ilk dakikalarında Rafael Camara'nın ilk virajda attığı spin, kısa süreli sarı bayraklra sebep oldu. Ancak Camara sorunsuz yola devam etmeyi başardı.

İlk denemelerin ardından Max Verstappen, 1:35.276'lık turuyla zaman tablosunun zirvesine oturdu. 0.3 saniye gerisinde ise George Russell yer aldı.

Liderlik birkaç kez el değiştirirken, Q1 için damalı bayrak sallandığında George Russell, 1:34.664 ile ilk sıraya yerleşti. Onu dünya şampiyonu takım arkadaşı Kimi Antonelli takip ederken, Charles Leclerc ise üçüncü oldu.

Max Verstappen ve takım arkadaşı Isack Hadjar arka arkaya sıralanırken, onları öndeki üçlüden ayıran Lando Norris oldu.

Bu bölümde elenen isimler Haas, Cadillac ve Aston Martin pilotları oldular.

Q1 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 11

1'34.664

S 235.819 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 10

+0.020

1'34.684

0.020 S 235.769 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 9

+0.376

1'35.040

0.356 S 234.886 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 7

+0.445

1'35.109

0.069 S 234.715 5

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 7

+0.600

1'35.264

0.155 S 234.334 6

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 9

+0.749

1'35.413

0.149 S 233.968 7

A. Lindblad RB F1 Team

41 RB Red Bull 10

+0.792

1'35.456

0.043 S 233.862 8

L. Lawson RB F1 Team

30 RB Red Bull 10

+0.825

1'35.489

0.033 S 233.781 9

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.827

1'35.491

0.002 S 233.777 10

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 10

+0.924

1'35.588

0.097 S 233.539 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 10

+1.046

1'35.710

0.122 S 233.242 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 8

+1.054

1'35.718

0.008 S 233.222 13

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 9

+1.079

1'35.743

0.025 S 233.161 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 10

+1.192

1'35.856

0.113 S 232.886 15

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 7

+1.266

1'35.930

0.074 S 232.707 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.485

1'36.149

0.219 S 232.177 17

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 9

+1.556

1'36.220

0.071 S 232.005 18

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 11

+2.719

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 10

+2.736

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 10

+2.886

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 11

+2.937

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 8

+13.341

1'48.005

10.404 S 206.690 Tüm sonuçları görüntüle

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Q2: Verstappen ilk sırada, Ferrari pilotları elendi!

Q2 seansı, FIA'nın yaşadığı bir yazılım sorunu sebebiyle planlanandan birkaç dakika geç başladı.

İkinci bölüme start verilmesiyle bu kez piste çıkan ilk isim Red Bull pilotu Isack Hadjar oldu. İlk denemelerin ardından Hadjar ikinci sıraya yerleşirken, takım arkadaşı Max Verstappen zirveye adını yazdırdı.

İlk virajda lastikleri kilitlenen Lewis Hamilton, ufak bir pist dışı ziyareti gerçekleştirdi ve yol tutuşundan şikayet etti. Oscar Piastri ise 1:34.966 ile liderliği aldı.

Q2 sona erdiğinde ilk sırayı alan isim 1:34.394 ile Max Verstappen oldu. Pierre Gasly ikinci olurken, George Russell üçüncü sıraya yerleşti. Onları McLaren pilotları takip etti.

Antonelli kıl payı Q3'e kalırken, iki Ferrari pilotunun da bu bölümde elenmesi seansa damga vurdu. Audi ve Williams pilotları da elendiler.

Q2 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 15

1'34.394

S 236.493 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.165

1'34.559

0.165 S 236.081 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 18

+0.223

1'34.617

0.058 S 235.936 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 17

+0.369

1'34.763

0.146 S 235.572 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.372

1'34.766

0.003 S 235.565 6

A. Lindblad RB F1 Team

41 RB Red Bull 18

+0.569

1'34.963

0.197 S 235.076 7

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+0.588

1'34.982

0.019 S 235.029 8

L. Lawson RB F1 Team

30 RB Red Bull 18

+0.654

1'35.048

0.066 S 234.866 9

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 17

+0.670

1'35.064

0.016 S 234.827 10

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 18

+0.692

1'35.086

0.022 S 234.772 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+0.803

1'35.197

0.111 S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+0.859

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.066

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.247

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.599

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+1.731

1'36.125

0.132 S 232.235 Tüm sonuçları görüntüle

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Q3: Antonelli pole'de, Verstappen ikinci sırada

13 dakikalık geri sayımın başlamasıyla sıralama turlarının Q3 bölümüne start verildi. Pilotlar pole mücadelesi için vakit kaybetmeden piste çıktılar.

Atılan ilk turların ardından geçici pole'ü alan isim 1:34.151 ile Max Verstappen oldu. Lando Norris ise 0.173 geride ikinci sıraya yerleşti.

İlk turların ardından garaja dönen pilotlar, son denemeleri için Las Vegas'ta yeniden piste çıktılar.

Hava koridoru mücadelesi sebebiyle sıralama turlarının ısınma turu, adeta yarışın ilk turlarına dönüştü ve birden fazla araç yan yana geldi.

Bu kaosun ardından Las Vegas'ta damalı bayrak sallandığında pole pozisyonunun sahibi 1:33.893 ile Kimi Antonelli oldu.

Max Verstappen ikinci sıraya yerleşirken, George Russell üçüncülüğü aldı. Onları sırasıyla Lando Norris ve Isack Hadjar takip ettiler.

Q3 sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad RB F1 Team

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson RB F1 Team

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 Tüm sonuçları görüntüle

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