Yarış raporu

Formula 1 Las Vegas GP

2026 Las Vegas GP: Geçişlerle dolu mücadelenin galibi Verstappen, Norris 2., Piastri 3. sırada

Işıklar altındaki Las Vegas mücadelesinde damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere adını yazdıran isim Max Verstappen oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Kas 2026 05:46

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Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Hector Vivas / Getty Images

Yarış öncesinde hava 11, pistse 14 derece sıcaklığında ölçüldü. Bearman, Lawson ve Antonelli orta hamurlarla piste çıktılar, geriye kalan isimlerse yumuşak lastiklerle mücadeleye başladı. Alex Albon’un frenlerinde meydana gelen bir aşırı ısınma sorunu yüzünden yarışa katılmayacağı açıklandı.

Lawson’ın da aracının yakıt sisteminde meydana gelen bir sorun yüzünden yarışa en arka sıradan başlayacağı açıklandı.

Formasyon turunun ardından araçlar griddeki yerlerini aldı ve ışıkların sönmesiyle 50 turluk Las Vegas mücadelesi başladı.

Max Verstappen, etkili bir kalkış yaparak pole avantajını korumayı başardı. Kimi Antonelli, startta sıra kaybederek geriledi. İlk turun son bölümünde Hadjar, Norris’i geçerek Russell’ın arkasında 3. sıraya yükseldi. Sainz da güçlü bir kalkış yaptı ve orta grubun arasına yerleşmeyi başardı.

İkinci turda Russell, Verstappen’in hava koridoruna girerek viraj başındaki etkili frenlemeyle liderliğe yükseldi fakat Verstappen bir sonraki virajda aynı hamleyle cevap vererek pozisyonunu geri aldı.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

4. turun başında Hadjar, Russell’ı geçerek takım arkadaşının arkasında 2. sıraya yükseldi. Russell, ilerleyen virajlarda pozisyonunu geri almayı başardı fakat Hadjar tekrardan manevra yaparak 2.’liği korudu.

Arvid Lindblad, Norris ve Russell’ı dış çizgiden geçerek iki pozisyon birden kazandı fakat Russell, hava koridorunu kullanarak pozisyonunu geri aldı. Hamilton da Antonelli’yi geçerek 6. sıraya yükseldi.

7. turda Russell, Hadjar’ı geride bırakmayı başardı fakat birkaç viraj sonra pozisyonunu kaybedip tekrardan 3.’lüğe geriledi.

9. turda Russell, Hadjar’ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Gasly de Lindblad’ı geride bırakarak 4.’lüğü ele geçirdi.

10. turda Russell, Verstappen’i geçerek kısa süreliğine liderliğe yükseldi, Verstappen bir sonraki virajda yaptığı manevrayla pozisyonunu geri aldı.

11. turun sonunda Hamilton, Norris’i geçerek 7. sıraya yükseldi. Geçişin ardından takım arkadaşı Charles Leclerc ile küçük bir mücadeleye giren Hamilton, önce sırasını kaybetti sonra kısa süre içinde geri aldı.

Colapinto, viraj girişinde McLaren ikilisini geride bırakarak 9. sıraya yükseldi fakat Piastri bir süre sonra pozisyonunu geri aldı. Norris ise 11. sırada kaldı.

14. turda Russel bir kez daha liderliğe yükseldi fakat Verstappen tekrardan cevap vererek sonraki virajlarda sırasını geri aldı.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto

Hamilton, Norris’i geçtiği esnada pist dışına çıktığı için 10 saniye cezası aldı. Hamilton, cezayı öğrendikten sonra, “Saçmalık. Eğer pist dışına çıkmasaydım kaza olurdu.” diyerek öfkesini dile getirdi.

20. turda Camara, dış çizgiden girdiği virajda iç çizgideki Perez ile temas yaşadı ve Perez yarış dışı kaldı. Olayın ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu ve çoğu isim pit stop yaptı. Antonelli,Bearman, Camara, Bottas, Lawson ve Hadjar yumuşak lastiklerle piste dönerken diğer pilotlar orta lastiklere geçti.

Pit çıkışında Russell, Hadjar’ın önüne geçerek ikinciliğe yükseldi. Hamilton da 10 saniyelik cezasını çekerek 14. sıraya geriledi.

Lindblad, güvenlik aracının arkasındayken ön tarafın tutuşunu kaybetti ve talihsiz bir spin attı ve kaza yaptı. Olayın ardından Lindblad yarışa erken veda etti.

25. turda güvenlik aracı pistten ayrıldı ve yeşil bayrakların dalgalanmasıyla yarış devam etti.

Hamilton, Bearman’ı geçrek 13. sıraya yükseldi. Hadjar, ön kanat hasarı aldı ve hızla sıra kaybetmeye başladı. Araçtaki hasarın üzerine Hadjar pite girdi ve ön kanadını değiştirdikten sonra Lawson’un arkasında sonuncu sırada piste döndü.

Hamilton Bortoleto ve Sainz’ı da geçerek 9. sıraya yükseldi.

29. turda Russell, Verstappen’i bir kez daha geçti fakat Red Bull yıldızı tekrardan pozisyonunu geri aldı. Bir sonraki turda Verstappen, Russell ile arasındaki farkı biraz daha açmaya başladı fakat turun sonlarında doğru fark yine kapandı.

Lando Norris, Gasly’i geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. 14. virajda Russell bir kez daha liderliğe yükseldi. Verstappen, bir sonraki turun 2. virajında Russell’ı tekrardan geçmeyi başardı.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

33. turda Leclec ve Hamilton yan yana geldi fakat pozisyon değişimi yaşanmadı. Antonelli ise Gasly’i geçerek 4. sıraya yükseldi. Russell ve Verstappen arasında yine liderlik değişimi yaşandı fakat bu sefer Verstappen sırasını geri alırken Norris de öne atıldı ve Russell’ı geçerek 2. sıraya yükseldi.

35. turda Piastri, Antonelli’yi geçerek 4. sıraya yükseldi. Russell ise Norris’i geride bırakarak tekrardan 2.’liğe yükseldi.

36. turun son bölümünde Antonelli, Pistri’yi geçerek 3. sıraya yükseldi.

38. turda Hamilton, dışarıdan yaptığı manevrayla takım arkadaşı Charles Leclerc’in yanına geldi fakat bir sonraki virajda Ferrari ikilisi temas yaşadı ve Hamilton spin attı. Spinin ardından piste dönen Hamilton, Sainz’ın arkasında, 10. sırada yer aldı.

Antonelli de takım arkadaşını geçerek yumuşak lastikleriyle 2. sıraya yükseldi. 39. turda Verstappen’i geçerek yarış liderliğini ele geçirdi. Verstappen, 40. turun başında pozisyonunu geri aldı.

Norris, Russell’ı geçerek 3. sıraya yükseldi ve Russell, 41. turda podyumun dışına geriledi. Antonelli, bir kez daha Verstappen’i geçerek liderliğe yükseldi fakat Verstappen bu sefer dışarıdan bir manevra yaparak pozisyonunu geri aldı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

42. turda Charles Leclerc, Hamilton ile temas yaşadığı olay yüzünden 10 saniye cezası aldı.

İlerleyen turlarda da liderlik Antonelli ve Verstappen arasında el değiştirmeye devam etti fakat son sözü her seferinde Verstappen söyledi, Antonelli geçiş yaptıktan sonra pozisyona tutunamadı.

Piastri, 47. turda Norris'i geçerek 4. sıraya yükseldi.

48. turda Russell, takım arkadaşını geçmek için hızlandı fakat kitlenme yaşayarak duvarla temas etti. Kazanın ardından Russell, Hamilton'un arkasında 9. sıraya kadar gerileyerek podyuma veda etti.

49. turda Antonelli bir anda tempo kaybetti ve kısa sürede McLaren ikilisi tarafından geçilerek podyum basamaklarının dışına geriledi. Norris, Verstappen'in arkasında 2. sıraya tutunurken Piastri 3.'lüğe yerleşti. Antonelli, Gasly'e de pozisyon kaybederek 5. sıraya geriledi.

Damalı bayrağın dalgalanmasıyla Verstappen pozisyonunu korumayı başardı ve zorlu mücadelenin kazanan ismi oldu. Norris 2. sırada finiş görürken Piastri, podyumun son basamağını tamamladı.

YARIŞ

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Şasi Motor 1

M. Verstappen Red Bull Racing

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

L. Norris McLaren

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes 4

A. Antonelli Mercedes

12 50

+2.574

2.574

1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5

P. Gasly Alpine

10 50

+2.927

2.927

0.353 1 10 Alpine Mercedes 6

F. Colapinto Alpine

43 50

+7.955

7.955

5.028 1 8 Alpine Mercedes 7

L. Hamilton Ferrari

44 50

+12.795

12.795

4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8

C. Sainz Jr. Williams

55 50

+12.938

12.938

0.143 1 4 Williams Mercedes 9

G. Russell Mercedes

63 50

+13.192

13.192

0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10

C. Leclerc Ferrari

16 50

+17.554

17.554

4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11

N. Hulkenberg Audi

27 50

+22.720

22.720

5.166 1 Audi Audi 12

G. Bortoleto Audi

5 50

+28.602

28.602

5.882 1 Audi Audi 13

O. Bearman Haas F1 Team

87 50

+28.843

28.843

0.241 1 Haas Ferrari 14

I. Hadjar Red Bull Racing

6 50

+36.488

36.488

7.645 2 Red Bull Red Bull 15

L. Lawson RB F1 Team

30 50

+36.588

36.588

0.100 1 RB Red Bull 16

R. Camara Haas F1 Team

51 50

+47.814

47.814

11.226 2 Haas Ferrari 17

L. Stroll Aston Martin Racing

18 50

+1'08.353

1'08.353

20.539 1 Aston Martin Honda 18

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 50

+1'11.673

1'11.673

3.320 2 Cadillac Ferrari 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 49

1 lap

2 Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad RB F1 Team

41 19

31 laps

1 Yarış dışı RB Red Bull dnf

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 17

33 laps

Yarış dışı Cadillac Ferrari dnf

A. Albon Williams

23 0

50 laps

Yarış dışı Williams Mercedes Tüm sonuçları görüntüle

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