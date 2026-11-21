Antrenman raporu
Formula 1
2026 Las Vegas GP 3. antrenman: Son seansta Russell lider, Antonelli 2., Norris 3. sırada
Las Vegas hafta sonunun son antrenman seansında en hızlı turu tamamlayarak adını zirveye yazdıran isim George Russell oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 21 Kas 2026 01:38
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Megan Briggs / LAT Images via Getty Images
Garajdaki son kontrollerin ardından start sinyali verildi ve Las Vegas’taki bir saatlik son antrenman seansı başladı.
Seansın ilk dakikalarında aracında denge sorunları yaşayan Max Verstappen, Franco Colapinto ile rekabete girişti. Colapinto’nun kendisini geçmesinin ardından pozisyonunu geri almak için manevra yapan Verstappen’in “tehlikeli sürüş” gerekçesiyle inceleme altına alındığı bildirildi.
Seansın ilk bölümünde Isack Hadjar en hızlı turu attı fakat Norris, kısa süre içerisinde cevap vererek zirveye yerleşti ve erken tempoyu belirleyen isim oldu. Birkaç tur sonra Verstappen, 1:36.147 süresini kaydederek Norris’i geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi.
İlerleyen dakikalarda Hadjar da tempo buldu ve 1:36.510’luk turuyla ikinciliğe yerleşti. Verstappen ise 1:35.675 ile zirvedeki konumunu geliştirdi.
Lando Norris, 1:36.403’lük turuyla ikinciliğe yükseldi fakat Hadjar, 1:36.187 ile cevap vererek pozisyonunu geri aldı. Bu turların ardından çoğu pilot garaja döndü.
Seansın ikinci yarısında George Russelli 1:35.124 süresini kaydederek zirveyi ele geçirdi. Charles Leclerc ise 1:35.470 ile 2. sırada yer aldı.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Rekabetçi bir tempo bulmakta zorlanan Hamilton, 1:36.853’lük turunun ardından 12. sıradaya yerleşti.
Seansın son 20 dakikasına girilirken Ferrari ve Haas ikilisine ek Piastri, orta lastiklerle pistteydi. Gridin geri kalanıysa yumuşak lastikle turlarını tamamladı.
Russell, tüm sektörlerdeki zamanını artırarak 1:34.805 turunu ele etti ve zirvedeki yerini güçlendirdi. Antonelli ise takım arkadaşı Russell’ın yaklaşık yarım saniyeyle gerisinde yer aldı.
Hamilton, 1:36.311 ile 8. sıraya yükseldi. Verstappen, 15. virajda dışarı taştı ve araç telsizinden takımına, “Motor beni resmen pistin dışına itti.” diyerek geri bildirim verdi. Aynı bölgede Hamilton da 2 kez kitlenme yaşadı.
Liam Lawson, seansın son 18. dakikasında 35.313 ile en hızlı son sektör derecesini elde etti. Geri kalanlardaysa Russell üstünlük sergiledi ve 1:34.306’lık turuyla süresini geliştirdi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Seansın son çeyreğinde Norris, 1:35.118’lik turuyla Antonelli’yi geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi. Lawson, 1:35.402 süresiyle üçüncülüğe yerleşti fakat Antonelli, 1:35.131 ile cevap veerek pozisyonunu geri aldı.
Hamilton, 15. virajda bir kitlenme daha yaşayarak pist dışına çıktı. Norris, 1:35.060’lik turuyla süresini geliştirdi fakat ikinci sırada yer almaya devam etti. Gasly, 1:35.443 ile beşinci sıraya yükseldi.
Hamilton, 1:35.434 ile altıncı sıraya yerleşti. 11 sıradaki Piastri ise 1:35.804 süresini kaydederek 10. sıraya yükseldi.
Damalı bayrağı dalgalanmasının ardından Antonelli, 1:34.952 ile Norris’i geride bırakmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi. Seansın sonlanmasıyla Russell lider olurken takım arkadaşı Antonelli 2., Norris ise 3. sırada yer aldı.
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- Motorsport.com Ekibi
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