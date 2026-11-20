Antrenman raporu
Formula 1 Las Vegas GP
2026 Las Vegas GP 2. antrenman: Russell son turuyla zirvede, Gasly 2., Leclerc 3. sırada
Las Vegas hafta sonunun ışıklar altındaki 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirveye yerleşen isim Mercedes pilotu George Russell oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 20 Kas 2026 05:12
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Start sinyalinin verilmesiyle bir saatlik ikinci antrenman seansı başladı.
Seans öncesindeki yağmur sebebiyle pistin ıslak olması, herkesin yağmur lastikleriyle piste çıkmasını sağladı. Racing Bulls ikilisi ilk tur atan isimler oldu. Bir süre sonra Verstappen hariç tüm pilotlar piste çıktı.
Alonso, 5. viraj girişinde kızaklama yaşadı, hafif bir şekilde bariyerlere temas ederek durmayı başardı. Olayın ardından kısa süreliğine sarı bayrak dalgalandı fakat Alonso’nun piste dönmesiyle seans yeşil bayrakla devam etti.
Piastri, 1:57.010 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Norris ise ıslak zeminin etkilerini sürdürdüğü 12. virajda spin attı fakat aracında hasar meydana gelmedi. Norris, bir sonraki turunda 1:55.842 süresini elde ederek takım arkadaşını geride bıraktı ve zirveye yerleşti.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images
Seansın orta bölümünde geçiş lastiklerini ilk takan isim lider Norris oldu. Charles Leclerc ise 1:54.895’lik turuyla zirveye yerleşti. Leclerc, pistin kurumaya başladığını ve düz lastiklere geçiş için uygun olduğunu söyledi fakat yarış mühendisi 3. sektörün hala ıslak ve tehlikeli olduğunu belirtti.
Geçiş lastikleriyle piste dönen Norris, 1:50.930 tur süresiyle zirveye yerleşti. Birkaç tur sonra Leclerc tekrardan tempo yakaladı ve 1:49.166 ile zirveyi ele geçirdi. Hadjar, kısa süreliğine ilk sıraya yükseldi fakat Leclerc turunu geliştirerek 1:47.605 süresiyle zirveyi geri aldı.
Seansın tamamlanmasına yaklaşık 10 dakika kala pistteki yabancı maddeler yüzünden kırmızı bayrak gösterildi. Pistte bazı çöp parçaları olduğu gözlemlendi ve görevliler kısa sürede bunları temizledi. Ardından seans devam etti.
Son dakikalarda Verstappen piste çıktı fakat aracında güç olmadığını söyledi. Takımdan gelen geri bildirimde durumun, soğuk koşullar yüzünden yaşandığı söylendi fakat Verstappen, “Yapmayın, bu durum normal filan değil.” diyerek cevap verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hadjar, ilk iki sektörde en hızlı zamanı kaydetmiş ve 3. sektöre başlamıştı fakat Bearman tarafından engellendi ve tempo kaybetti. Hadjar, telsizden şikayetini dile getirdi.
Russell, damalı bayrağın ardından tamamladığı turla 1:47.272 süresini kaydetti ve Leclerc’in 0.333 saniye önünde zirveye yerleşti. Max Verstappen ise araçtaki sorunun Brezilya’dakiyle çok benzer hissettirdiğini söyledi.
Damalı bayrağın ardından tur süresini geliştiren bir diğer isim de Gasly oldu ve 1:47.343’lük turuyla Russell’ın 0.071 saniye gerisine yerleşti.
Seansın sona ermesiyle Russell zirvede yer alırken Gasly ikinci, Leclerc ise üçüncü sırada garaja döndü.
2. antrenman seansı
Tüm istatistikler
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 23
1'47.272
I 208.102 2
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 16
+0.071
1'47.343
0.071 I 207.965 3
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 28
+0.333
1'47.605
0.262 I 207.458 4
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 20
+1.135
1'48.407
0.802 I 205.923 5
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 24
+1.181
1'48.453
0.046 I 205.836 6
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 26
+1.211
1'48.483
0.030 I 205.779 7
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 22
+1.565
1'48.837
0.354 I 205.110 8
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 23
+1.771
1'49.043
0.206 I 204.722 9
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 15
+1.957
1'49.229
0.186 I 204.374 10
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 21
+1.959
1'49.231
0.002 I 204.370 11
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 23
+2.510
1'49.782
0.551 I 203.344 12
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 23
+2.557
1'49.829
0.047 I 203.257 13
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 9
+2.869
1'50.141
0.312 I 202.682 14
S. Perez Cadillac-Ferrari
11 Cadillac Ferrari 17
+3.159
1'50.431
0.290 I 202.149 15
O. Bearman Haas F1 Team
87 Haas Ferrari 22
+3.427
1'50.699
0.268 I 201.660 16
L. Lawson RB F1 Team
30 RB Red Bull 12
+3.737
1'51.009
0.310 I 201.097 17
A. Lindblad RB F1 Team
41 RB Red Bull 13
+3.876
1'51.148
0.139 I 200.845 18
C. Sainz Jr. Williams
55 Williams Mercedes 11
+4.299
1'51.571
0.423 I 200.084 19
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 16
+4.535
1'51.807
0.236 I 199.661 20
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 15
+5.053
1'52.325
0.518 I 198.741 21
V. Bottas Cadillac-Ferrari
77 Cadillac Ferrari 14
+5.522
1'52.794
0.469 I 197.914 22
R. Camara Haas F1 Team
51 Haas Ferrari 20
+6.317
1'53.589
0.795 I 196.529 Tüm sonuçları görüntüle
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