Antrenman raporu

Formula 1 Las Vegas GP

2026 Las Vegas GP 2. antrenman: Russell son turuyla zirvede, Gasly 2., Leclerc 3. sırada

Las Vegas hafta sonunun ışıklar altındaki 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirveye yerleşen isim Mercedes pilotu George Russell oldu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 20 Kas 2026 05:12

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle bir saatlik ikinci antrenman seansı başladı.

Seans öncesindeki yağmur sebebiyle pistin ıslak olması, herkesin yağmur lastikleriyle piste çıkmasını sağladı. Racing Bulls ikilisi ilk tur atan isimler oldu. Bir süre sonra Verstappen hariç tüm pilotlar piste çıktı.

Alonso, 5. viraj girişinde kızaklama yaşadı, hafif bir şekilde bariyerlere temas ederek durmayı başardı. Olayın ardından kısa süreliğine sarı bayrak dalgalandı fakat Alonso’nun piste dönmesiyle seans yeşil bayrakla devam etti.

Piastri, 1:57.010 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Norris ise ıslak zeminin etkilerini sürdürdüğü 12. virajda spin attı fakat aracında hasar meydana gelmedi. Norris, bir sonraki turunda 1:55.842 süresini elde ederek takım arkadaşını geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

Seansın orta bölümünde geçiş lastiklerini ilk takan isim lider Norris oldu. Charles Leclerc ise 1:54.895’lik turuyla zirveye yerleşti. Leclerc, pistin kurumaya başladığını ve düz lastiklere geçiş için uygun olduğunu söyledi fakat yarış mühendisi 3. sektörün hala ıslak ve tehlikeli olduğunu belirtti.

Geçiş lastikleriyle piste dönen Norris, 1:50.930 tur süresiyle zirveye yerleşti. Birkaç tur sonra Leclerc tekrardan tempo yakaladı ve 1:49.166 ile zirveyi ele geçirdi. Hadjar, kısa süreliğine ilk sıraya yükseldi fakat Leclerc turunu geliştirerek 1:47.605 süresiyle zirveyi geri aldı.

Seansın tamamlanmasına yaklaşık 10 dakika kala pistteki yabancı maddeler yüzünden kırmızı bayrak gösterildi. Pistte bazı çöp parçaları olduğu gözlemlendi ve görevliler kısa sürede bunları temizledi. Ardından seans devam etti.

Son dakikalarda Verstappen piste çıktı fakat aracında güç olmadığını söyledi. Takımdan gelen geri bildirimde durumun, soğuk koşullar yüzünden yaşandığı söylendi fakat Verstappen, “Yapmayın, bu durum normal filan değil.” diyerek cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hadjar, ilk iki sektörde en hızlı zamanı kaydetmiş ve 3. sektöre başlamıştı fakat Bearman tarafından engellendi ve tempo kaybetti. Hadjar, telsizden şikayetini dile getirdi.

Russell, damalı bayrağın ardından tamamladığı turla 1:47.272 süresini kaydetti ve Leclerc’in 0.333 saniye önünde zirveye yerleşti. Max Verstappen ise araçtaki sorunun Brezilya’dakiyle çok benzer hissettirdiğini söyledi.

Damalı bayrağın ardından tur süresini geliştiren bir diğer isim de Gasly oldu ve 1:47.343’lük turuyla Russell’ın 0.071 saniye gerisine yerleşti.

Seansın sona ermesiyle Russell zirvede yer alırken Gasly ikinci, Leclerc ise üçüncü sırada garaja döndü.

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson RB F1 Team

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad RB F1 Team

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Tüm sonuçları görüntüle

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