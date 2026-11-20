Antrenman raporu
Formula 1 Las Vegas GP
2026 Las Vegas GP 1. antrenman: Garajda geçen yağmurlu seansta Perez lider, Haas takipte
2026 Las Vegas Grand Prix'si 1. antrenman seansını Sergio Perez zirvede tamamladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 01:31
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Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hafta sonunun ilk seansı öncesinde Las Vegas Pisti'nde yağışlı koşullar hakimdi. Hava sıcaklığı 12°C, pist sıcaklığı ise 14°C olarak ölçüldü.
Saatlerin 03.30'u göstermesiyle ilk antrenman seansına start verildi ancak ilk dakikalarda takımlar garajda kalmayı tercih ettiler.
Piste ilk çıkan isim Cadillac pilotu Sergio Perez oldu. Perez'in aracında yağmur lastikleri takılıydı.
Perez'in garaja dönmesinin ardından yağmurun şiddeti arttı ve pilotlar garajda kalmaya devam ettiler.
20 dakikanın geride kalmasıyla Ryo Hirakawa piste çıkan bir diğer isim oldu. Onun da aracında yağmur lastikleri mevcuttu. Rafael Camara da piste çıkarak Hirakawa'yı takip etti. Ancak ikili, bir turun ardından yeniden garaja döndüler.
Seansın orta noktasına gelindiğinde piste çıkan isimler hâlâ sayılıydı. Bu isimlere Valtteri Bottas da eklendi. İlk dört takımdan pistte yer alan ilk isim ise Dino Beganovic oldu. Beganovic, bu seansta Lewis Hamilton'ın koltuğuna oturuyordu.
Ryo Hirakawa, Haas
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Bu seansta Fernando Alonso'nun yerine piste çıkan Jak Crawford da yağmurlu seansta piste çıkarak veri topladı.
Pilotlar keşif turları için piste çıkmaya devam etseler de bu turlar pek uzun soluklu olmadılar.
15 dakika kala Charles Leclerc de piste çıktı. Bu esnada zaman tablosunun zirvesinde Sergio Perez yer alıyordu. İkinci ve üçüncü sıralara Haas yerleşti.
Kalan dakikalarda da pilotlar piste çıkıp anlamlı turlar atmadılar ve damalı bayrak sallandığında seansı Sergio Perez zirvede tamamladı.
Haas, Ryo Hirakawa önderliğinde iki ve üçüncü sıraları elde etti. Valtteri Bottas ise dördüncü oldu.
Lewis Hamilton yerine bu seansta yer alan Dino Beganovic ilk 5'i tamamladı.
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- Motorsport.com Ekibi
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