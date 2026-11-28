Sıralama turları raporu

Formula 1 Katar GP

2026 Katar GP sıralama: Russell pole’de, Antonelli takipte

2026 sezonunun Katar hafta sonundaki sıralama turlarında en hızlı zamanı kaydederek pole pozisyonunu kazanan isim Mercedes pilotu George Russell oldu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 19:03

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Seans öncesinde hava 22.5, pistse 26.5 derece ölçüldü. Garajdaki son kontrollerin ardından start sinyali verildi ve Q1 seansı için pilotlar piste çıktı. Seans boyunca tüm isimler düz hamur lastikleri kullandı.

Q1: Mercedes, Russell ile 1-2, Red Bull takipte

Hızlı turuna ilk başlayan isim Aston Martin’den Fernando Alonso oldu ve 1:24.934 süresini elde etti. Stroll ise 1:24.934 ile 2. sırada yer aldı fakat kısa sürede Williams ikilisi Sainz önderliğinde 1. ve 2. pozisyonlara yerleşti.

Birkaç tur sonra Charles Leclerc, 1:23.468 ile ön grup temposunu belirledi. Takım arkadaşı Hamilton ise 1:23.550 ile 2. sırada yer aldı.

Q1’in orta bölümünde Max Verstappen, 1:22.833 ile Ferrari ikilisini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Hadjar da güçlü bir tur tamamladı ve 1:22.858 ile takım arkadaşının arkasında kaldı. İlk turların tamamlanmasının ardından Mercedes ve McLaren pilotları hariç tüm isimler garaja döndü.

Antonelli, 1:22.708 ile Verstappen’i geride bırakarak zirveye yerleşti fakat Russell, 1:22.557 ile cevap verdi. McLaren ikilisiyse Norris liderliğinde 5. ve 6. sırada yer aldı.

Lindblad, 1:23.438 ile 7. sıraya yerleşirken Lawson, 1:24.100 ile 10. sırayı aldı. Lawson, turunun ardından Bortoleto ve Bearman tarafından geride bırakılarak 12.’liğe geriledi.

Ferrari ikilisi garaja dönmeden önceki denemelerinde tur zamanlarını geliştiremedi ve Leclerc 7., Hamilton ise 9. sırada yer almaya devam etti. Seansın son 5. dakikasına girildiğinde tüm takımlar son turlara hazırlanmak adına garaja döndü.

Seansın son turlarında turunu geliştiren bir isim olmadı ve Q1’in tamamlanmasıyla Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas ve Perez elenen isimler arasında yer aldı.

Q1

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 3

1'22.557

S 236.302 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 3

+0.151

1'22.708

0.151 S 235.870 3

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 3

+0.276

1'22.833

0.125 S 235.514 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 3

+0.301

1'22.858

0.025 S 235.443 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 6

+0.436

1'22.993

0.135 S 235.060 6

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 6

+0.608

1'23.165

0.172 S 234.574 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 6

+0.812

1'23.369

0.204 S 234.000 8

A. Lindblad RB F1 Team

41 RB Red Bull 6

+0.881

1'23.438

0.069 S 233.807 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 6

+0.993

1'23.550

0.112 S 233.493 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 6

+1.118

1'23.675

0.125 S 233.144 11

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 6

+1.262

1'23.819

0.144 S 232.744 12

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 6

+1.310

1'23.867

0.048 S 232.611 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.428

1'23.985

0.118 S 232.284 14

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 9

+1.469

1'24.026

0.041 S 232.170 15

L. Lawson RB F1 Team

30 RB Red Bull 6

+1.543

1'24.100

0.074 S 231.966 16

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 6

+1.717

1'24.274

0.174 S 231.487 17

C. Sainz Jr. Williams

55 Williams Mercedes 9

+1.813

1'24.370

0.096 S 231.224 18

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 9

+1.995

1'24.552

0.182 S 230.726 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 9

+2.153

1'24.710

0.158 S 230.296 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 9

+2.693

1'25.250

0.540 S 228.837 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 9

+2.806

1'25.363

0.113 S 228.534 22

S. Perez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 9

+3.242

1'25.799

0.436 S 227.373 Tüm sonuçları görüntüle

Q2: Russell tekrardan zirvede, Hadjar 2. sırada

Q2 için start verilmesiyle geri sayım başladı fakat ilk dakikalarda piste çıkan bir pilot olmadı. Seansın ilk 5 dakikası geride kaldığında tüm isimler aynı anda pit yolunda dizildi.

Q2’deki ilk turu Hulkenberg tamamladı ve 1:24.446 süresini elde etti. Kısa süre sonra Antonelli, 1:22.373’lük turunu tamamladı fakat Russell 1:22.079 ile cevap vererek tekrardan zirveye yükseldi.

Verstappen, 1:22.435 ile Antonelli’nin arkasında yer aldı. Hadjar ise 1:22.344 ile Antonelli’yi geride bırakara Russell’ın arkasında 2. sıraya yerleşti.

Norris, 1:22.540 ile 5. sıraya yerleşerek takım arkadaşının önünde yer aldı. Leclerc ise 1:23.005 ile Piastri’nin arkasında, 7. sıraya yerleşirken Hamilton az fakla 8.’liğe yerleşti. Bu turların ardından tüm araçlar garaja döndü.

Q2’nin sonlanmasına yaklaşık 3 dakika McLaren, Red Bull ikilisi ve Russell hariç tüm isimler piste döndü.

Alpine ikilisi son saniyelerde tamamladıkları turlarla 10. sıranın eşiğinde kaldılar. Bearman ise Alpine ikilisini geride bırakarak 11. sıraya yükseldi fakat elenme potasından sıyrılamadı.

Q2’nin sonlanmasıyla Bearman, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Camara ve Hulkenberg elenen isimler arasında yer aldı.

Q2

Tüm istatistikler

Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 6

1'22.079

S 237.678 2

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 6

+0.265

1'22.344

0.265 S 236.913 3

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 9

+0.294

1'22.373

0.029 S 236.830 4

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 6

+0.356

1'22.435

0.062 S 236.651 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 9

+0.461

1'22.540

0.105 S 236.350 6

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.536

1'22.615

0.075 S 236.136 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 12

+0.926

1'23.005

0.390 S 235.026 8

A. Lindblad RB F1 Team

41 RB Red Bull 12

+0.992

1'23.071

0.066 S 234.840 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 12

+1.039

1'23.118

0.047 S 234.707 10

L. Lawson RB F1 Team

30 RB Red Bull 12

+1.048

1'23.127

0.009 S 234.681 11

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 12

+1.288

1'23.367

0.240 S 234.006 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 12

+1.489

1'23.568

0.201 S 233.443 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.575

1'23.654

0.086 S 233.203 14

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 12

+1.580

1'23.659

0.005 S 233.189 15

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 15

+1.784

1'23.863

0.204 S 232.622 16

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 12

+1.820

1'23.899

0.036 S 232.522 Tüm sonuçları görüntüle

Q3: Pole'ün sahibi Russell,

Q3 için start sinyalinin verilmesiyle pilotlar pole mücadelesi için son kez piste çıktı.

Q3'ün başında ilk turunu tamamlayan Verstappen, 1:22.399 süresini elde etti fakat takım arkadaşı Hadjar 1:22.357 ile cevap verdi. Russell, 1:21.695 ile zirveye yerleşirken Antonelli tekrardan takipte kaldı.

McLaren ikilisi de Red Bull'u geride bırakarak Norris 3., Piatri 4. sıraya yerleşti. Ferrari ikilisiyse tekrardan tempo yakalamakta zorlandı. Leclerc, Russell'ın yaklaşık 1.5 saniye gerisinde 7. sıraya yerleşirken Hamilton, yarım saniyelik farkla takım arkadaşının arasında yer aldı.

Q3'ün son bölümünde de sıralamasını geliştiren bir isim olmadı ve sıralama seansının tamamlanmasıyla Russell, pole pozisyonunun sahibi oldu. McLaren ikilisi Norris ile takipte kalırken Hadjar 5. Verstappen 6. sırada yer aldı.

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- Motorsport.com Ekibi

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