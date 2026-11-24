Formula 1 Katar GP
2026 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Katar Grand Prix'si, 27-29 Kasım tarihleri arasında Luseyl Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek. Peki Katar GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 24 Kas 2026 15:15
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A general view of the grid
Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
2026 sezonunun son iki yarışı için Formula 1 artık rotasını Orta Doğu'ya çeviriyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek Katar Grand Prix'sinin ardından sezon, 4-6 Aralık tarihlerindeki Abu Dabi Grand Prix'si ile sonlanacak.
Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas Grand Prix'si, 352 geçiş ve 35 liderlik değişimiyle rekor kırmıştı. Las Vegas ışıkları altında gerçekleşen yarışı Max Verstappen kazanmış, dört kez dünya şampiyonuna podyumda McLaren pilotları eşlik etmişti.
Hem pilotlar hem de takımlar şampiyonunun sezon sonuna gelmeden kesinleşmesi sebebiyle artık gözler özellikle ikincilik mücadelesinde olacak.
Pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 304 puanla ikinci sırada yer alırken, onu 267 puandaki Lewis Hamilton takip ediyor. George Russell ve Lando Norris ise 264 puana sahipler.
Takımlar şampiyonasında ise ikincilik koltuğunda 517 puanla Ferrari oturuyor. Red Bull Racing 440 puanla üçüncü sırada yer alırken, yalnızca 9 puan gerisinde McLaren yer alıyor. Geri kalanların en iyisi olarak beşinci sırada ise Racing Bulls bulunuyor.
Peki bu hafta sonu gerçekleşecek Katar Grand Prix'sinin ardından şampiyonada neler değişecek? Luseyl Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek sezonun sondan bir önceki yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
2026 Katar GP Hafta Sonu Programı
27 Kasım Cuma
- 1. antrenman seansı: 16.30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
- 2. antrenman seansı: 20.00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
28 Kasım Cumartesi
- Üçüncü antrenman seansı: 17.30 - F1 TV / beIN SPORTS 4
- Sıralama turları seansı: 21.00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
29 Kasım Pazar
- Yarış: 19.00 - F1 TV / beIN SPORTS 4
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