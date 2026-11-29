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Formula 1 Katar GP

2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda

2026 Katar Grand Prix'sinin kazananı Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 29 Kas 2026 17:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Luseyl Uluslararası Pisti'nde yarış öncesi hava sıcaklığı 25°C, pist sıcaklığı ise 29°C olarak ölçüldü.

Katar Grand Prix'sine Franco Colapinto ve Sergio Perez harici tüm pilotlar orta hamur lastiklerle başladı. Bu hafta sonu pilotların tek bir lastik setiyle maksimum 27 tur atmasına izin veriliyordu.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle pole pozisyonundaki George Russell, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı. Lando Norris yedinci sıraya gerilerken, Arvid Lindblad dışarıya taşıp son sıraya kadar düştü. Hamilton ise dokuzuncu sıradan yedinci sıraya yükseldi.

Kimi Antonelli, takım arkadaşına atak yaparak yarış liderliğine yükselmeye çalışsa da geçiş denemesinde başarılı olamadı ve ikinci sırada kaldı.

Starttan birkaç tur sonra Max Verstappen, takım arkadaşı Isack Hadjar'ı geçerek dördüncülüğe yükselmeyi başardı. Williams pilotu Carlos Sainz, start sinyali öncesinde kalkış yapmış olabileceği gerekçesiyle inceleme altına alındı.

11. turda yarışa pist temizliği için kısa süreli sanal güvenlik aracının dahil olmasıyla lider giden Mercedes pilotları pite girdiler. Aynı şekilde McLaren ve Red Bull pilotları da pite girdiler. Ferrari ise pist üstü pozisyonunu korumayı tercih etti ve Charles Leclerc yarış liderliğine yükseldi.

Beş tur sonra pite giren Charles Leclerc, sağ arka lastiğin gecikmesiyle pit stop esnasında yaklaşık 10 saniye kaybetti ve piste Gabriel Bortoleto'nun ardında 13. sırada döndü.

Lewis Hamilton da bir tur sonra pite girerek sorunsuz bir pit gerçekleştirdi ve takım arkadaşının üç sıra önünde yarışa geri döndü.

Henüz pite girmeyen Franco Colapinto, sert lastiklerle 27 turu tamamlamasının ardından pite girmek zorunda kaldı. Bu esnada Isack Hadjar, pist limitleri nedeniyle son uyarısını aldı.

Yarışın orta noktasında ikinci pitler başladı ve Aston Martin, hem Lance Stroll hem de Fernando Alonso ile yarışa veda etti.

Kalan turlar nispeten sakin geçti ve Katar'da 57 turluk yarışın galibi Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Böylece Antonelli, 2026 sezonundaki 10. zaferine ulaştı. Ona podyumda takım arkadaşı George Russell ve Oscar Piastri eşlik ettiler.

Max Verstappen ve Lando Norris sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraları elde ederken, onları Ferrari pilotları takip etti.

Bu sonuçla Max Verstappen pilotlar şampiyonluğunda ikinciliği garantilerken, Ferrari ise takımlar şampiyonluğunda ikinciliği garantiledi.

Yarış sonucu geliyor...

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- Motorsport.com Ekibi

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