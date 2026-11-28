Antrenman raporu
Formula 1 Katar GP
2026 Katar GP 3. antrenman: Mercedes son antrenmanda da zirvede, Red Bull takipte
2026 Katar Grand Prix'si üçüncü antrenman seansında en hızlı turu atan pilot Kimi Antonelli oldu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 15:32
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Luseyl Uluslararası Pisti'nde seans başlamadan önce hava sıcaklığı 25°C, pist sıcaklığı 29°C olarak ölçüldü.
Hafta sonunun son antrenman seansı için yeşil ışıkların yanmasıyla piste çıkan ilk isim, cuma günkü ikinci antrenman seansında spin atan Alpine pilotu Pierre Gasly oldu. Gasly, kırmızı logolu lastiklerle 1:26.284 elde etti.
İlk 10 dakika geride kalırken pistteki tek pilot olan Gasly, toplamda beş tur tamamlamıştı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Seansın orta noktasına yaklaşılırken garajda kalan pilotlar piste çıkmaya başladılar.
Lando Norris'in kısa bir pist dışı ziyareti yaşamasının ardından zaman tablosunun zirvesine 1:22.983 ile George Russell yerleşti. Takım arkadaşı Kimi Antonelli ise 0.146 geride ikinci sıraya oturdu.
Katar ışıkları altında pist ısındıkça turlar gelişmeye devam etti ve George Russell, 1:22.983 ile zirveye yerleşti.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Seans boyunca liderlik birçok kez el değiştirdi ancak damalı bayrak sallandığında zirvedeki isim 1:22.400 ile Kimi Antonelli oldu. George Russell 0.249 geride ikinci olurken, onları Red Bull pilotları takip etti.
Charles Leclerc beşinci olurken, onu sırasıyla Lando Norris ve Oscar Piastri takip etti. İlk 10'u Racing Bulls pilotları ve Lewis Hamilton tamamladı.
Sonuç tablosu geliyor...
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Schumacher'in Ferrari F2005'inde kullanılan V10 motor açık artırmaya çıkıyor
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Vowles açıkladı: Williams, bütçe sınırını nasıl aştı?
Formula 1
Formula 1
Katar GP
2 s
Vowles açıkladı: Williams, bütçe sınırını nasıl aştı?
Alonso'dan Marquez'e duygusal veda: "Seni izlemek büyük şanstı"
Formula 1
Formula 1
Katar GP
3 s
Alonso'dan Marquez'e duygusal veda: "Seni izlemek büyük şanstı"
Canlı dereceler: Katar GP 3. antrenman
Formula 1
Formula 1
Katar GP
2 s
Canlı dereceler: Katar GP 3. antrenman
Son Haberler
2026 Katar GP 3. antrenman: Mercedes son antrenmanda da zirvede, Red Bull takipte
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
5 dk
2026 Katar GP 3. antrenman: Mercedes son antrenmanda da zirvede, Red Bull takipte
Dani Pedrosa, 8 yıldır sürdürdüğü KTM görevinden ayrılacağını açıkladı
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
37 dk
Dani Pedrosa, 8 yıldır sürdürdüğü KTM görevinden ayrılacağını açıkladı
2026 MotoGP Valensiya GP sprint: Bezzecchi rahat farkla lider, Marquez’in motoru alev aldı!
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
51 dk
2026 MotoGP Valensiya GP sprint: Bezzecchi rahat farkla lider, Marquez’in motoru alev aldı!
Schumacher'in Ferrari F2005'inde kullanılan V10 motor açık artırmaya çıkıyor
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
54 dk
Schumacher'in Ferrari F2005'inde kullanılan V10 motor açık artırmaya çıkıyor
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol