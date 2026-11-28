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Formula 1 Katar GP

2026 Katar GP 3. antrenman: Mercedes son antrenmanda da zirvede, Red Bull takipte

2026 Katar Grand Prix'si üçüncü antrenman seansında en hızlı turu atan pilot Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 15:32

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Luseyl Uluslararası Pisti'nde seans başlamadan önce hava sıcaklığı 25°C, pist sıcaklığı 29°C olarak ölçüldü.

Hafta sonunun son antrenman seansı için yeşil ışıkların yanmasıyla piste çıkan ilk isim, cuma günkü ikinci antrenman seansında spin atan Alpine pilotu Pierre Gasly oldu. Gasly, kırmızı logolu lastiklerle 1:26.284 elde etti.

İlk 10 dakika geride kalırken pistteki tek pilot olan Gasly, toplamda beş tur tamamlamıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Seansın orta noktasına yaklaşılırken garajda kalan pilotlar piste çıkmaya başladılar.

Lando Norris'in kısa bir pist dışı ziyareti yaşamasının ardından zaman tablosunun zirvesine 1:22.983 ile George Russell yerleşti. Takım arkadaşı Kimi Antonelli ise 0.146 geride ikinci sıraya oturdu.

Katar ışıkları altında pist ısındıkça turlar gelişmeye devam etti ve George Russell, 1:22.983 ile zirveye yerleşti.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Seans boyunca liderlik birçok kez el değiştirdi ancak damalı bayrak sallandığında zirvedeki isim 1:22.400 ile Kimi Antonelli oldu. George Russell 0.249 geride ikinci olurken, onları Red Bull pilotları takip etti.

Charles Leclerc beşinci olurken, onu sırasıyla Lando Norris ve Oscar Piastri takip etti. İlk 10'u Racing Bulls pilotları ve Lewis Hamilton tamamladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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