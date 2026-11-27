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Formula 1 Katar GP

2026 Katar GP 2. antrenman: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Hamilton yolda kaldı

2026 Katar Grand Prix'si 2. antrenman seansını zirvede tamamlayan pilot Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 18:15

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Katar'ın ışıkları altında yeşil bayrakların sallanmasıyla cuma gününün son seansına start verildi.

İlk dakikaların ardından George Russell 1:23.715 ile zirveye yerleşirken, takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sıraya yerleşti.

Charles Leclerc, 2. virajın çıkışında spin attıktan sonra piste geri döndü. Bu olayın ardından Leclerc pite döndü ve araçtan çıktı.

Seansın ilk 20 dakikası geride kalırken Aston Martin ve Cadillac pilotları halen piste çıkmamışlardı. Antonelli ise derecesini geliştirerek 1:23.077 elde etti.

Lewis Hamilton, telsizden aracın dengesizliğinden şikayet etti.

Seansın orta noktasına gelindiğinde pistteki çakıllar sebebiyle seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Beş dakikalık aranın ardından seans yeniden başladı ve pilotlar vakit kaybetmeden piste çıktılar.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly de çakıllara çıkarak spin attı. Araç çakıllara saplandı ve Alpine pilotu piste geri dönmeyi başaramadı. Olayın ardından sarı bayraklar sallandı.

Seans bitimine 15 dakika kala yeniden ışıklar yeşile döndü ve pilotlar bir kez daha piste çıktılar.

Antonelli liderliğini sürdürürken, Hamilton ve Verstappen arasında ufak bir pist üstü mücadele yaşansa da ikiliye herhangi bir inceleme çıkmadı.

Damalı bayrağın sallanmasına 4 dakika kalmışken Lewis Hamilton, motor sorunuyla aracı pist kenarına çekmek zorunda kaldı. Böylece İngiliz pilotun seansı erken sona erdi. Olayın ardından sanal güvenlik aracı seansa dahil oldu.

Güvenlik aracıyla sona eren seansta Kimi Antonelli 1:23.077 ile zirveyi aldı. George Russell 0.127 geride ikinci olurken, McLaren pilotları üçüncü ve dördüncü sıralara yerleştiler.

Seans sonucu geliyor...

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- Motorsport.com Ekibi

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Zeynep Taş





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