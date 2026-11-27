Antrenman raporu
Formula 1 Katar GP
2026 Katar GP 1. antrenman: İlk seansta Antonelli zirvede!
Katar hafta sonunun ilk antrenman seansında en hızlı tur süresini kaydederek adını zirveye yazdıran Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 27 Kas 2026 14:38
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Seans öncesinde hava sıcaklığı 30.5, pistse 25.9 derece olarak ölçüldü. Start sinyalinin verilmesiyle pit yolu açıldı ve pilotlar piste çıktı.
Ön gruptaki takımlar piste çıkmadan önce Gasly, en hızlı turu atarak ilk sırada yer aldı. İlk turların ardından Antonelli erken tempoyu belirlerken Russell, az farkla arkasında yer aldı.
İlerleyen turlarda Leclerc, Russell’ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi fakat kısa süre sonra tur zamanı silindi. Ardından Hadjar, 1:24.367’yle ikinciliğe yükseldi.
İlk 15 dakika geride kaldığında Russell, 1:23.978 ile 2. sırayı geri aldı. Max Verstappen ise 1:24.585 ile takım arkadaşının arkasında, 4. sıraya yerleşti.
Seansın ilk yarısının geri kalan bölümünde rekabetçi bir tur tamamlanmadı ve pilotların çoğu garaja döndü. McLaren ikilisi haricinde piste geri dönen tüm isimler yumuşak lastiklere geçti.
Seansın ikinci yarısında Verstappen, 1:24.133 ile 3. sıraya yükseldi fakat takım arkadaşı Hadjar, 1:23.878 ile cevap verdi. Leclerc ise 1:24.473 ile 5. sıraya yerleşti. Antonelli ise 1:23.217 ile zirvede yer almaya devam etti.
Hamilton, 1:24.575 süresini kaydedip takım arkadaşının arkasında, 6. sıraya yerleşti.
Norris, 1:24.077 ile Verstappen’i geride bıraktı ve 4. sıraya yerleşti. Ardından turunu tamamlayan takım arkadaşı Piastri ise 1:24.077 ile 5. sırada yer aldı. Zirvedeki Antonelli, orta lastiklere geçti. İlerleyen turlarda Russell’da orta lastikle turlar attı.
Verstappen, seansın son bölümlerinde araç telsizinden takımın arka aksta aşırı titreşim olduğunu bildirdi.
Katar hafta sonundaki ilk antrenman seansının son dakikalarında da turunu geliştiren bir isim olmadı ve Kimi Antonelli, seansın ilk bölümünde attığı 1:23.217'lik turuyla zirvede yer aldı. Yaklaşık yarım saniye gerisindeki takım arkadaşı Russell 2., Hadjar ise 3. sırada seansı noktaladı.
Sonuçlar birazdan eklenecek...
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- Motorsport.com Ekibi
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