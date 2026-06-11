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Formula 1 İspanya GP

2026 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Grand Prix'si, 12-14 Haziran tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek. Peki İspanya GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Monako Grand Prix'sinin ardından Formula 1 heyecanı hız kesmeden bu hafta sonu İspanya Grand Prix'siyle devam ediyor. 

Yeni nesil araçlar ve düzenlemelerle Monako Grand Prix'sinin nasıl geçeceği büyük merak konusuyken, geçtiğimiz hafta pazar günü Monte Carlo'da çok fazla ceza ve dayanıklılık sorunlarıyla heyecan dolu bir yarış gerçekleşti. 

Ferrari öne çıkması beklenen takım olurken, Mercedes pilotu Kimi Antonelli yine galibiyeti kimseye bırakmadı ve üst üste beşinci galibiyetiyle şampiyona liderliği konumunu sağlamlaştırmaya devam etti. 

Monako'da podyumun ikinci basamağında yer alan Lewis Hamilton ise şampiyonada  Antonelli'nin 66 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. George Russell ise aldığı cezalar sonrası Monako GP'yi 12. sırada tamamladı ve şampiyonada üçüncülüğe geriledi. 

Monte Carlo'da podyumun son basamağı ise Red Bull pilotu Isack Hadjar'ın oldu. Her ne kadar yarışa ilk çizgiden başlayan takım arkadaşı Max Verstappen olsa da, dört kez dünya şampiyonu startta yaşadığı güç ünitesi sorununun ardından yarış dışı kaldı ve Monako'dan puansız ayrıldı. 

Bu hafta sonu ise Formula 1, sezon öncesi testlerinin gözdesi olan Barcelona-Catalunya'da yarışacak. 

Peki Barselona'da gerçekleşecek olan sezonun yedinci yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.

2026 İspanya GP Spain hafta sonu programı

12 Haziran Cuma

  • 1. antrenman seansı: 14:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
  • 2. antrenman seansı: 18:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

13 Haziran Cumartesi

  • 3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
  • Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

14 Haziran Pazar

  • Yarış: 16:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

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