2026 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monako Grand Prix'sinin ardından Formula 1 heyecanı hız kesmeden bu hafta sonu İspanya Grand Prix'siyle devam ediyor.

Yeni nesil araçlar ve düzenlemelerle Monako Grand Prix'sinin nasıl geçeceği büyük merak konusuyken, geçtiğimiz hafta pazar günü Monte Carlo'da çok fazla ceza ve dayanıklılık sorunlarıyla heyecan dolu bir yarış gerçekleşti.

Ferrari öne çıkması beklenen takım olurken, Mercedes pilotu Kimi Antonelli yine galibiyeti kimseye bırakmadı ve üst üste beşinci galibiyetiyle şampiyona liderliği konumunu sağlamlaştırmaya devam etti.

Monako'da podyumun ikinci basamağında yer alan Lewis Hamilton ise şampiyonada Antonelli'nin 66 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. George Russell ise aldığı cezalar sonrası Monako GP'yi 12. sırada tamamladı ve şampiyonada üçüncülüğe geriledi.

Monte Carlo'da podyumun son basamağı ise Red Bull pilotu Isack Hadjar'ın oldu. Her ne kadar yarışa ilk çizgiden başlayan takım arkadaşı Max Verstappen olsa da, dört kez dünya şampiyonu startta yaşadığı güç ünitesi sorununun ardından yarış dışı kaldı ve Monako'dan puansız ayrıldı.

Bu hafta sonu ise Formula 1, sezon öncesi testlerinin gözdesi olan Barcelona-Catalunya'da yarışacak.

Peki Barselona'da gerçekleşecek olan sezonun yedinci yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.

2026 İspanya GP hafta sonu programı

12 Haziran Cuma

1. antrenman seansı: 14:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

- F1 TV / beIN SPORTS 4 2. antrenman seansı: 18:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

13 Haziran Cumartesi

3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

- F1 TV / beIN SPORTS 4 Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

14 Haziran Pazar

Yarış: 16:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4