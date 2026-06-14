2026 İspanya GP: Hamilton Ferrari ile ilk zaferine ulaştı, Russell ikinci, Antonelli ve Leclerc yarış dışı!

Barselona'daki İspanya Grand Prix'si öncesi hava oldukça sıcaktı ve sıcaklıkla oluşacak yüksek lastik aşınmaları sebebiyle yarışta stratejinin iki ya da üç pit stop yönünde olması bekleniyordu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell, beş kırmızı ışığın sönmesiyle iyi bir kalkış yaptı ve ilk virajı lider dönmeyi başardı. Lewis Hamilton ise onu yakından takip etmeye başladı.

Charles Leclerc, üç sıra kazanarak 7. sıraya yükseldi. Startın kaybedeni ise dokuz sıra kaybeden Red Bull pilotu Isack Hadjar oldu.

İlk turun ardından Russell, önde Hamilton ile olan farkı açmaya başladı. Russell'da orta hamur, Hamilton'da ise yumuşak hamur lastikler takılıydı.

6. turda Aston Martin, vites kutusundaki bir problem sebebiyle Lance Stroll'ü pite çağırarak yarıştan çekilmesini söyledi.

Bu esnada Charles Leclerc ile Oscar Piastri arasında tekerlek tekerleğe bir altıncılık mücadelesi vardı. Bu mücadelenin kazananı Leclerc oldu ve Ferrari pilotu cesur bir atağın ardından Max Verstappen'in gerisinde altıncılığa yükseldi.

Verstappen, telsizden motordan hiç güç alamadığından şikayet ederken McLaren tarafında ise Norris, aracın sürekli kaydığını dile getirdi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

12. tur civarında özellikle yumuşak lastikli pilotlar için pitler başladı. Lewis Hamilton'ın pite girmesinin ardından George Russell'dan da yanıt geldi ve o da pite girdi. Bunun ardından Kimi Antonelli yarış liderliğine yükseldi. Russell ve Hamilton ise pitten sırasıyla beşinci ve altıncı sıralarda çıktılar.x

Pite gelenlerin büyük çoğunluğu tercihlerini sert lastikten yana kullandılar.

Seansın orta noktasına gelinirken Hamilton, sert lastikleri 16 tur kullanmasının ardından ikinci kez pite girdi ve bu kez orta hamurla piste geri döndü. Hamilton, pitten çıktığında Piastri'nin ardında 7. sıradaydı. Mercedes bu kez Russell'ı pite çağırmadı ve pist üstü pozisyonunu korumayı tercih etti.

Bir tur sonra Verstappen de pite girdi ve 4.5 saniyelik yavaş bir pit stop gerçekleştirdi. Audi pilotu Nico Hülkenberg de pite gelerek yarıştan çekildi.

Kimi Antonelli'nin George Russell'a giderek yaklaşmasının ardından iki takım arkadaşı 33. turda liderlik mücadelesi için yan yana geldiler. Antonelli bir atak denemesi yapsa da Russell ona alan bırakmadı ve yerini korudu.

40. turda Mercedes pilotlarının pite girmesiyle Hamilton, yarış liderliğine yükseldi. Bu sırada Fernando Alonso'nun 9. virajda aracını durdurduğu ekranlara geldi. Alonso'nun araçtan çıkmasıyla sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

İkinci sıradaki Russell ile arasında 20 saniye fark bulunmasıyla Hamilton, sanal güvenlik aracı altında pite girdi ve pitten Russell'ın 2 saniye önünde lider olarak çıktı.

5 tur kala Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ı geride bırakarak podyumun ikinci basamağına yükseldi. Ancak son 4 turda Antonelli, arıza sebebiyle pist üzerinde durdu ve sarı bayraklara sebep oldu. Olayın ardından yeniden sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Charles Leclerc de arıza yaşayarak pite döndü ve yarışa veda etti.

Pitin ardından öne geçen Hamilton ise yarışın kalan turlarında farkı artırarak 66 turluk yarışı lider tamamladı ve hem 2024 Belçika Grand Prix'sinin ardından ilk galibiyetine ulaştı hem de Ferrari ile ilk zaferini elde etti.

İkinci sırada George Russell yer alırken, podyumun son basamağına yerleşen isim Lando Norris oldu. Max Verstappen dördüncü, Oscar Piastri beşinci oldu. Isack Hadjar ise altıncı sıraya yerleşti.

Onları Alpine pilotları takip ederken, ilk 10'u Racing Bulls pilotları tamamladı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images