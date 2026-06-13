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Antrenman raporu
Formula 1 İspanya GP

2026 İspanya GP 3. antrenman: Son antrenman seansında Russell zirvede, Piastri ikinci sırada

2026 İspanya Grand Prix'si 3. antrenman seansını ilk sırada tamamlayan pilot George Russell oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Barselona'da hafta sonunun son antrenman seansı sıcak ve güneşli koşullarda başladı: Hava sıcaklığı 32°C, pist sıcaklığı 47°C olarak ölçüldü. 

Yeşil ışık yandığında piste ilk çıkan araçlar Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in Cadillac'ları oldu. Bottas kırmızı logolu, takım arkadaşı Perez ise sarı logolu lastiklerle tur atıyordu. 

Perez, 9. virajda aracının kontrolünü kaybetse de çakıl havuzuna taşmadan yola devam etmeyi başardı. Cadillac ikilisine Nico Hülkenberg de katıldı ve 15 dakikanın ardından diğer pilotlar da piste çıkmaya başladılar.

Seansın orta noktasında tüm pilotlar piste çıkıp tur attılar ve bu turların ardından zirvede yer alan isim 1:16.258 ile George Russell oldu. 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri, telsizden hiç yol tutuşu olmadığını, aracın sanki ön kanat kırılmış gibi hissettirdiğini söyledi. 

Birkaç dakika sonra Valtteri Bottas'ın aracı, pist dışına taştıktan sonra çakıllara saplandı ve seansta kırmızı bayraklar sallandı. 

Kısa bir aranın ardından yeşil bayraklar çıktı ve seans kaldığı yerden devam etti. Pilotların çoğu, bu seansta önden kayma sorunundan şikayetçilerdi. 

Kalan dakikalarda Russell, derecesini 1:15.679'a geliştirdi ve seansı ilk sırada tamamladı. Onu Oscar Piastri ile Charles Leclerc takip ederken, dördüncü ve beşinci sıralara Lando Norris ile Lewis Hamilton yerleştiler. Max Verstappen ise altıncı oldu. 

İlk 10'u Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg ve Arvid Lindblad tamamladılar.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

3. antrenman sonucu 

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'15.679

   S 221.530
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1'15.893

 0.214 S 220.905
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1'15.922

 0.029 S 220.821
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.246

1'15.925

 0.003 S 220.812
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.702

1'16.381

 0.456 S 219.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.755

1'16.434

 0.053 S 219.342
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.821

1'16.500

 0.066 S 219.152
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+1.005

1'16.684

 0.184 S 218.627
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.282

1'16.961

 0.277 S 217.840
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 16

+1.341

1'17.020

 0.059 S 217.673
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 13

+1.348

1'17.027

 0.007 S 217.653
12 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 15

+1.645

1'17.324

 0.297 S 216.817
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.904

1'17.583

 0.259 S 216.093
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.946

1'17.625

 0.042 S 215.976
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.051

1'17.730

 0.105 S 215.685
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+2.361

1'18.040

 0.310 S 214.828
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 13

+2.712

1'18.391

 0.351 S 213.866
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 15

+2.733

1'18.412

 0.021 S 213.809
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+3.012

1'18.691

 0.279 S 213.051
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+3.817

1'19.496

 0.805 S 210.893
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 14

+4.283

1'19.962

 0.466 S 209.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 17

+4.424

1'20.103

 0.141 S 209.295
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