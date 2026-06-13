2026 İspanya GP 3. antrenman: Son antrenman seansında Russell zirvede, Piastri ikinci sırada
2026 İspanya Grand Prix'si 3. antrenman seansını ilk sırada tamamlayan pilot George Russell oldu.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Barselona'da hafta sonunun son antrenman seansı sıcak ve güneşli koşullarda başladı: Hava sıcaklığı 32°C, pist sıcaklığı 47°C olarak ölçüldü.
Yeşil ışık yandığında piste ilk çıkan araçlar Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in Cadillac'ları oldu. Bottas kırmızı logolu, takım arkadaşı Perez ise sarı logolu lastiklerle tur atıyordu.
Perez, 9. virajda aracının kontrolünü kaybetse de çakıl havuzuna taşmadan yola devam etmeyi başardı. Cadillac ikilisine Nico Hülkenberg de katıldı ve 15 dakikanın ardından diğer pilotlar da piste çıkmaya başladılar.
Seansın orta noktasında tüm pilotlar piste çıkıp tur attılar ve bu turların ardından zirvede yer alan isim 1:16.258 ile George Russell oldu.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, telsizden hiç yol tutuşu olmadığını, aracın sanki ön kanat kırılmış gibi hissettirdiğini söyledi.
Birkaç dakika sonra Valtteri Bottas'ın aracı, pist dışına taştıktan sonra çakıllara saplandı ve seansta kırmızı bayraklar sallandı.
Kısa bir aranın ardından yeşil bayraklar çıktı ve seans kaldığı yerden devam etti. Pilotların çoğu, bu seansta önden kayma sorunundan şikayetçilerdi.
Kalan dakikalarda Russell, derecesini 1:15.679'a geliştirdi ve seansı ilk sırada tamamladı. Onu Oscar Piastri ile Charles Leclerc takip ederken, dördüncü ve beşinci sıralara Lando Norris ile Lewis Hamilton yerleştiler. Max Verstappen ise altıncı oldu.
İlk 10'u Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg ve Arvid Lindblad tamamladılar.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
3. antrenman sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'15.679
|S
|221.530
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.214
1'15.893
|0.214
|S
|220.905
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.243
1'15.922
|0.029
|S
|220.821
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.246
1'15.925
|0.003
|S
|220.812
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.702
1'16.381
|0.456
|S
|219.494
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.755
1'16.434
|0.053
|S
|219.342
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.821
1'16.500
|0.066
|S
|219.152
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.005
1'16.684
|0.184
|S
|218.627
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.282
1'16.961
|0.277
|S
|217.840
|10
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.341
1'17.020
|0.059
|S
|217.673
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|13
|
+1.348
1'17.027
|0.007
|S
|217.653
|12
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.645
1'17.324
|0.297
|S
|216.817
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.904
1'17.583
|0.259
|S
|216.093
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|14
|
+1.946
1'17.625
|0.042
|S
|215.976
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.051
1'17.730
|0.105
|S
|215.685
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+2.361
1'18.040
|0.310
|S
|214.828
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|13
|
+2.712
1'18.391
|0.351
|S
|213.866
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.733
1'18.412
|0.021
|S
|213.809
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.012
1'18.691
|0.279
|S
|213.051
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+3.817
1'19.496
|0.805
|S
|210.893
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+4.283
1'19.962
|0.466
|S
|209.664
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+4.424
1'20.103
|0.141
|S
|209.295
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