2026 İspanya GP 1. antrenman: Russell zirvede, Piastri takipte

İspanya Grand Prix'si hafta sonu, Barselona'daki ilk antrenman seansına start verilmesiyle başladı.

Bu antrenman seansında 7 takımda çaylaklar koltuğa oturdu:

Ferrari'de Lewis Hamilton'ın yerine Dino Beganovic

Red Bull'da Isack Hadjar'ın yerine Ayumu Iwasa

Mercedes'te Kimi Antonelli'nin yerine Frederik Vesti

Williams'ta Alex Albon'un yerine Luke Browning

Audi'de Nico Hülkenberg'in yerine Paul Aron

McLaren'da Lando Norris'in yerine Leonardo Fornaroli

Cadillac'ta Perez'in yerine Colton Herta yer aldı.

İlk 15 dakikanın ardından George Russell, 1:17.353 ile ilk sıraya yerleşti. Luke Browning'in yer alacağı araçta ise hummalı bir çalışmanın mevcut olduğu ekranlara geldi.

Seans büyük ölçüde sakin ilerlerken, orta noktaya gelindiğinde zirveye kırmızı logolu lastiklerle 1:17.047 elde eden Max Verstappen oturdu. Browning halen piste çıkmamıştı.

Kalan dakikalarda liderlik sürekli el değiştirdi ve sonunda ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan 1:16.363 ile George Russell oldu.

Oscar Piastri 0.203 saniye geride ikinci olurken, Charles Leclerc seansı 0.520 saniye farkla üçüncü sırada tamamladı.

İlk 5'i Max Verstappen ve Lando Norris yerine piste çıkan Leonardo Fornaroli tamamladılar.