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Antrenman raporu
Formula 1 İspanya GP

2026 İspanya GP 1. antrenman: Russell zirvede, Piastri takipte

2026 İspanya Grand Prix'si 1. antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü George Russell oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

İspanya Grand Prix'si hafta sonu, Barselona'daki ilk antrenman seansına start verilmesiyle başladı. 

Bu antrenman seansında 7 takımda çaylaklar koltuğa oturdu: 

Ferrari'de Lewis Hamilton'ın yerine Dino Beganovic 
Red Bull'da Isack Hadjar'ın yerine Ayumu Iwasa 
Mercedes'te Kimi Antonelli'nin yerine Frederik Vesti 
Williams'ta Alex Albon'un yerine Luke Browning
Audi'de Nico Hülkenberg'in yerine Paul Aron
McLaren'da Lando Norris'in yerine Leonardo Fornaroli
Cadillac'ta Perez'in yerine Colton Herta yer aldı. 

İlk 15 dakikanın ardından George Russell, 1:17.353 ile ilk sıraya yerleşti. Luke Browning'in yer alacağı araçta ise hummalı bir çalışmanın mevcut olduğu ekranlara geldi. 

Seans büyük ölçüde sakin ilerlerken, orta noktaya gelindiğinde zirveye kırmızı logolu lastiklerle 1:17.047 elde eden Max Verstappen oturdu. Browning halen piste çıkmamıştı.

Kalan dakikalarda liderlik sürekli el değiştirdi ve sonunda ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan 1:16.363 ile George Russell oldu.

Oscar Piastri 0.203 saniye geride ikinci olurken, Charles Leclerc seansı 0.520 saniye farkla üçüncü sırada tamamladı. 

İlk 5'i Max Verstappen ve Lando Norris yerine piste çıkan Leonardo Fornaroli tamamladılar. 

Antrenman seansı sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

1'16.363

   S 219.546
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.203

1'16.566

 0.203 S 218.964
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.520

1'16.883

 0.317 S 218.061
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.684

1'17.047

 0.164 S 217.597
5
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 22

+0.853

1'17.216

 0.169 S 217.120
6
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 24

+0.958

1'17.321

 0.105 S 216.825
7 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 24

+1.109

1'17.472

 0.151 S 216.403
8
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 30

+1.415

1'17.778

 0.306 S 215.551
9 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 29

+1.441

1'17.804

 0.026 S 215.479
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.530

1'17.893

 0.089 S 215.233
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 25

+1.809

1'18.172

 0.279 S 214.465
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.846

1'18.209

 0.037 S 214.364
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.930

1'18.293

 0.084 S 214.134
14 Japan A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 21

+1.935

1'18.298

 0.005 S 214.120
15 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 28

+2.002

1'18.365

 0.067 S 213.937
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+2.009

1'18.372

 0.007 S 213.918
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.145

1'18.508

 0.136 S 213.547
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 23

+2.551

1'18.914

 0.406 S 212.448
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 23

+3.704

1'20.067

 1.153 S 209.389
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+3.955

1'20.318

 0.251 S 208.735
21 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 27

+4.334

1'20.697

 0.379 S 207.754
22
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 0

 

      
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