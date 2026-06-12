2026 İspanya GP 1. antrenman: Russell zirvede, Piastri takipte
2026 İspanya Grand Prix'si 1. antrenman seansını zirvede tamamlayan sürücü George Russell oldu.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
İspanya Grand Prix'si hafta sonu, Barselona'daki ilk antrenman seansına start verilmesiyle başladı.
Bu antrenman seansında 7 takımda çaylaklar koltuğa oturdu:
Ferrari'de Lewis Hamilton'ın yerine Dino Beganovic
Red Bull'da Isack Hadjar'ın yerine Ayumu Iwasa
Mercedes'te Kimi Antonelli'nin yerine Frederik Vesti
Williams'ta Alex Albon'un yerine Luke Browning
Audi'de Nico Hülkenberg'in yerine Paul Aron
McLaren'da Lando Norris'in yerine Leonardo Fornaroli
Cadillac'ta Perez'in yerine Colton Herta yer aldı.
İlk 15 dakikanın ardından George Russell, 1:17.353 ile ilk sıraya yerleşti. Luke Browning'in yer alacağı araçta ise hummalı bir çalışmanın mevcut olduğu ekranlara geldi.
Seans büyük ölçüde sakin ilerlerken, orta noktaya gelindiğinde zirveye kırmızı logolu lastiklerle 1:17.047 elde eden Max Verstappen oturdu. Browning halen piste çıkmamıştı.
Kalan dakikalarda liderlik sürekli el değiştirdi ve sonunda ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan 1:16.363 ile George Russell oldu.
Oscar Piastri 0.203 saniye geride ikinci olurken, Charles Leclerc seansı 0.520 saniye farkla üçüncü sırada tamamladı.
İlk 5'i Max Verstappen ve Lando Norris yerine piste çıkan Leonardo Fornaroli tamamladılar.
Antrenman seansı sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
1'16.363
|S
|219.546
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.203
1'16.566
|0.203
|S
|218.964
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.520
1'16.883
|0.317
|S
|218.061
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.684
1'17.047
|0.164
|S
|217.597
|5
|
L. Fornaroli McLaren
|67
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.853
1'17.216
|0.169
|S
|217.120
|6
|
P. Aron Audi
|97
|Audi
|Audi
|24
|
+0.958
1'17.321
|0.105
|S
|216.825
|7
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.109
1'17.472
|0.151
|S
|216.403
|8
|
D. Beganovic Ferrari
|38
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
+1.415
1'17.778
|0.306
|S
|215.551
|9
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.441
1'17.804
|0.026
|S
|215.479
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.530
1'17.893
|0.089
|S
|215.233
|11
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.809
1'18.172
|0.279
|S
|214.465
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|28
|
+1.846
1'18.209
|0.037
|S
|214.364
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|27
|
+1.930
1'18.293
|0.084
|S
|214.134
|14
|A. Iwasa Red Bull Racing
|36
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.935
1'18.298
|0.005
|S
|214.120
|15
|F. Vesti Mercedes
|72
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+2.002
1'18.365
|0.067
|S
|213.937
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.009
1'18.372
|0.007
|S
|213.918
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.145
1'18.508
|0.136
|S
|213.547
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.551
1'18.914
|0.406
|S
|212.448
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|23
|
+3.704
1'20.067
|1.153
|S
|209.389
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.955
1'20.318
|0.251
|S
|208.735
|21
|C. Herta Cadillac-Ferrari
|25
|Cadillac
|Ferrari
|27
|
+4.334
1'20.697
|0.379
|S
|207.754
|22
|
L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|0
|
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