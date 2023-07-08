2026 F1 motorlarıyla birlikte "yakıt yakımı" geri dönecek

Takımlar, güç ünitesi kurallarının bir sonraki dönemi için geliştirmelere devam ederken, köşede duran performans tuhaflıklarını keşfetmeye başladılar.

Daha sürdürülebilir olmayı amaçlayan kuralların en tuhaf yönlerinden biri de sürücülerin bataryalarını şarj etmek için bir kez daha "yakıt yakma" faaliyetlerine girişecek olmaları.

Yakıt yakma, doğrudan motor performansı için gerekli olmayan fazla yakıtın kasıtlı olarak yakılması sürecidir.

Bu olay, 2006 ve 2007 yıllarında sürücülerin sıralama turlarının son bölümünde araç ağırlığını azaltmak için yakıt yaktıkları boş turlar ve ardından yeni lastikle gelen hızlı tur denemeleriyle ün kazanmıştı.

Bununla birlikte yakıt yakma, 2010'ların başında F1'in egzoz beslemeli difüzör döneminde, difüzörü beslemeye yardımcı olmak için gaz kelebeği dışında egzozlardan sıcak veya soğuk hava üflemek için akıllı motor haritaları kullanıldığında da meydana gelen bir şeydi.

F1'in 2026 kuralları, tüm motor performansının %50'sini üretecek olan batarya gücüne daha fazla güvenmenin kapısını açarken, takımlar bataryaları şarj etmeye yardımcı olacak yollar aramaya başladılar.

Ortaya çıkan en iyi yollardan biri de motorların krank miline tork vermeye devam etmesi ve böylece sürücü tarafından ihtiyaç duyulmadığında bile enerjinin MGU-K tarafından toplanabilmesi.

Bu, sürücülerin frenleme sırasında tam gazda kalmaya devam etmesi, düzlüklerde vites küçültmesi veya motor haritaları aracılığıyla yapılabilir.

Bununla birlikte, eğer başarılırsa, bu şekilde yakıt yakma özelliği F1'e geri dönmüş olacak.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Britanya Grand Prix'sinde konuşan Mercedes'in F1 motor şefi Hywel Thomas, üreticilerin yakıt yakma konusunu uzun zamandır bildiklerini söyledi.

Thomas, "Kesinlikle böyle bir şey olacak. Aküyü şarj etmek için, sürücü fazla tork istemediğinde motoru çalıştıracağız."

"Bu düzenlemeleri hazırlarken bunun da düzenlemelerin bir parçası olacağı çok iyi anlaşılmıştı. Ve yakıtın sürdürülebilir yakıt olmasıyla birlikte, bunun bu sorun için kabul edilebilir ve uygun bir yaklaşım olduğu düşünüldü." dedi.

F1'in 2026'dan itibaren MGU-H'den vazgeçmesi ve batarya gücünü artırmasıyla birlikte Thomas, gelecekteki güç ünitelerinin özelliklerinin şu anda sahip olduğumuzdan çok farklı olacağını söyledi.

Thomas, "Yakıt miktarı azaldığı için tamamen farklı bir yanma sistemi olacak."

"Sıkıştırma oranıyla ilgili bazı ayrıntılar var. İzin verilen takviye basıncı ile ilgili ayrıntılar var. Yani üzerimizde farklı bir dizi kısıtlama var. Ve bu farklı kısıtlamalar, bazı gözler için çok çok benzer görüneceğinden emin olsam da, tamamen farklı olacağı anlamına geliyor." dedi.

Daha fazla gürültü

2026 kurallarının hedeflerinden biri de yeni motorların mevcut nesil turbo hibritlerden daha gürültülü olmasını sağlamak.

Mevcut kurallar döneminin başladığı 2014 yılından bu yana taraftarların gürültü eksikliğinden şikâyetçi olması nedeniyle Thomas, MGU-H'nin kaldırılmasının sorunları çözme konusunda önemli bir adım atılmasını sağlayacağını düşünüyor.

Her ne kadar 2026 motorlarının ne kadar gürültülü olacağına dair henüz kesin bir kanıt olmasa da, tüm göstergeler durumun çok daha iyi olacağına işaret ediyor.

Thomas, "Elimizde herhangi bir ölçüm yok ve böyle bir şey yapmadık. Ancak MGU-H'nin kaldırılmasıyla, hâlâ bir turboşarjımız olsa da, şu anda yaptığımız kadar enerjiyi ortadan kaldırmayacağı kesin."

"İçten yanmalı motorun daha az verimli olacağını biliyoruz ve bu da fiziken daha fazla gürültü olacağı anlamına geliyor." dedi.