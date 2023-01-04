2026 F1 motor toplantısına katılmayan Ferrari, ne yapacağı konusunda çözüm arayışında!

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RacingNews365'in haberi doğru çıktı: Ferrari, 2026 güç ünitesi kurallarını belirlemek üzere 15 Aralık'ta yapılan motor üreticileri toplantısına davet edilmedi.

Bu, FIA tarafından 2026 kurallarına halihazırda imza atmış olan üreticiler (Red Bull Powertrains, Mercedes AMG High Performance Powertrains, Honda Racing Corporation ve Alpine SAS) ile Şahlanan At arasında nasıl bir problem olduğunu gösteren çok güçlü bir işaret.

Ferrari'yi toplantıya davet etmeme kararı, İtalyan ekibin bir önceki toplantıyla ilgili tutanakları imzalamayı reddetmesinin ardından geldi. Başlangıçta 2026 motor kurallarıyla ilgili anlaşma Ekim ayında imzalanacaktı, sonrasında Kasım ayına ertelendi. Sonunda Ferrari dışında herkes bunu imzaladı.

Ferrari'nin kuralları veto etme hakkı bulunuyor ancak İtalyan ekip, son dönemde çok iyi bir imaj yakalayan Formula 1'de çatlaklarla oluşmasına yol açmak istemiyor ve bu yüzden ilk önce bir orta yol bulma peşinde.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari, Red Bull Powertrains'in Honda'nın fikri mülkiyetine erişim hakkına sahip olduğu için yeni bir motor üreticisi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Fakat Milton Keynes merkezli üretici de bu hakların hiç kullanılmadan Japon üreticiye iade edildiğini savunuyor.

F1'e yeni bir üretici olarak girmek (Audi gibi) avantaj getiriyor çünkü bu üreticiler test ve dyno anlamında imtiyaza sahip oluyor. Ferrari'ye göre, RBPT yeni bir üretici olarak kabul edilmemeli.

Ferrari, konunun Formula 1'in imajına zarar verilmeyecek şekilde çözülmesi için arka planda temaslarını sürdürüyor.

John Elkann ve Benedetto Vigna bu duruşlarıyla, son yıllarda bu anlamda büyük güç kaybeden Ferrari'nin siyasi değerini geri getirmek istiyorlar.

Resmi olarak 9 Ocak'ta göreve başlayacak olan Frederic Vasseur'ün, dikkatle ele alması gereken ilk görev hiç şüphesiz bu olacak.

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

Honda'nın iki yıl önce spordan çekileceğini açıklamasından sonra 2026'da F1'e geri dönme niyetini belirttiği de doğru.

Japon üretici, Honda Racing'in başındaki Koji Watanabe'ye 2026 kuralları için masaya yeniden oturmasını söyleyecek. 2025 sonuna kadar Red Bull'a motor tedarik edecek Japon üretici, Ford ile temas halinde olan ve güç ünitesine Amerikalı ekibin adını verme ihtimalini tartışan Red Bull ile aynı yönde gitmeyecek gibi görünüyor. Bunun yerine kendi yollarını izleyecekler, ki bunu görmek ilginç olacak.