Formula 1 Meksika GP
2026 F1 Dünya Şampiyonu Antonelli: "Hâlâ yaşananları anlamlandırmaya çalışıyorum!"
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Antonelli, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından duygularını dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 22:40
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirmesinin ardından kariyerinin ilk Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'na ulaşarak tarihin en genç şampiyonu unvanını aldı.
Yarışın ardından konuşan Mercedes pilotu, elde ettiği başarının ardından yaşadığı mutluluğu ifade etmekte zorlandığını belirtirken, bu noktaya gelmesinde takımının ve ailesinin büyük payı olduğunu vurguladı.
Antonelli, "Başardık, başardık!"
"Mercedes ve ailem olmasaydı bugün burada olamazdım. Bu nedenle bu an için onlara çok minnettarım. Bu, sonsuza kadar hafızamda yaşayacak bir an olacak."
"Ne diyeceğimi bilemiyorum, hâlâ az önce yaşananları anlamlandırmaya çalışıyorum."
"İnanılmaz bir sezon geçirdik. Bu podyumu da Max ve Lewis ile paylaşmak gerçekten inanılmaz. Gelecekte onlarla daha fazla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum."
"Bu hafta sonu kendimi biraz daha gergin hissettim ancak sonunda bunu başardığımız için çok mutluyum. Artık sezonun geri kalanının tadını çıkarabiliriz." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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