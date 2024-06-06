2026 F1 araçlarında tam olarak neler değişiyor?
Formula 1 2026 kurallarına biraz daha yakından bakalım.
Fotoğraf: FIA FIA
FIA, bugün itibariyle uzun süredir üzerinde çalışılan 2026 Formula 1 düzenlemelerini resmen açıkladı. Bu kurallar 28 Haziran itibariyle onaylanacak.
FIA'nın yayınladığı belgelerde, yeni kurallara dair pek çok detay da yer alıyor. Gelin yeni kural değişikliklerine bir göz atalım.
Güç Ünitesi
- Şu anda Formula 1'de kullanılan dünyanın en verimli hibrit motoru üzerine inşa edilen 2026 güç ünitesi, mevcut güç ünitelerinden bile daha fazla güç sağlayacak. İçten yanmalı motordan elde edilen güç 550-560kw'dan 400kw'a düşerken, bataryanın ürettiği güç 120kw'dan 350kw'a çıkarak büyük ölçüde artacak. Böylelikle elektrik gücünde neredeyse %300'lük bir artış yaşanacak. Dolayısıyla performans korunurken sürdürülebilirlik artacak.
- MGU-H'nin kaldırılması, güç ünitesinin basitleştirilmesi ve elektrik gücünün artırılmasıyla 2026 güç ünitesi, %100 sürdürülebilir yakıtlarla beraber şimdiye kadar Formula 1'de görülen yol otomobillerine en uygun güç ünitesine sahip olacak.
- Ayrıca, frenleme sırasında geri kazanılabilen enerji miktarı iki katına çıkarılarak tur başına toplam 8,5 MJ olacak.
- Daha fazla geçiş fırsatı sunmak için Manuel güç arttırma modu hayata geçirilecek. Öndeki aracın gücü 290kph'den sonra azalarak 355kph'de sıfıra ulaşacak, takip eden araç 337kph'ye kadar 350kW ve +0.5MJ ekstra enerji sağlayan MGUK motorundan faydalanacak.
- Yeni üreticileri spora çekmek için tasarlanan düzenlemeler, Ferrari, Mercedes ve Alpine gibi mevcut üreticilerin sporda kalmasına ek olarak, Honda'nın spora dönmesine, Audi ve Red Bull Ford Powertrains'in F1'e gelmesine yol açacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
Şasi
- Mevcut nesil araçlardan daha küçük ve daha hafif olacak yeni araçlar, "çeviklik felsefesine" göre tasarlandı. Dingil mesafesi 3600 mm'den 3400 mm'ye düşerken, genişlik 2000 mm'den 1900 mm'ye indirildi. Maksimum taban genişliği 150 mm azaltıldı.
- Ağırlığın azaltılması önemli bir hedef oldu; 2026 araçları minimum 768 kg ağırlığa sahip olacak. Bu, 2022'ye göre 30 kg'lik hafiflemeyi işaret ediyor. Bu ağırlık 722kg Araç ve Sürücü + 46kg tahmini lastik ağırlığından oluşacak.
- Yere basma kuvveti %30, sürüklenme ise %55 oranında azaltılacak.
- 2022'de kullanılacak 18 inç jant boyutu korunmakla birlikte, ön lastiklerin genişliği 25 mm ve arka lastiklerin genişliği 30 mm azaltılacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
Aerodinami
- 2026 araçları yepyeni Aktif Aerodinami sistemlerinden faydalanacak. Hareketli ön ve arka kanatları içeren sistem, standart Z-Modu kullanıldığında virajların daha hızlı dönülmesine yardım edecek.
- Düzlüklerde sürücüler, düzlük hızını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış daha düşük sürüklenme sağlayan X-Moduna geçebilecekler.
- Üç parçalı aktif arka kanat kullanılırken, alt kiriş kanadı kaldırılacak ve uç plakalar basitleştirilecek.
- Ön kanat şu andakinden 100 mm daha dar olacak ve iki parçalı aktif bir kanatçığa sahip olacak.
- Mevcut araçların aksine, ön tekerlek üzerindeki kanatçık kaldırılacak.
- Araçlar kısmen düz bir tabana ve daha düşük güçlü bir difüzöre sahip olacak. Bu da zemin etkisini ve aracın yere yakınlığına olan bağlılığını azaltacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
Güvenlik
- FIA'nın titizlikle sürdürdüğü güvenlik çalışmaları, 2026'da da devam edecek. Revize edilen ön darbe yönetmelikleri, son yıllarda ön darbe yapısının (FIS) ilk darbeden sonra hayatta kalma hücresine yakın bir yerde kırılarak, aracı sonraki darbe için korumasız bıraktığı bir dizi olaydan kaçınmak için iki aşamalı bir yapı oluşturacak.
- Yan darbe koruması artırılacak. Yeni versiyon, kokpit çevresinde gelişmiş bir darbe koruması sağlayacak ve yakıt hücresinin güvenliğini iki katından fazla artıracak. Tüm bunlar, ekstra ağırlık olmadan ortaya çıkacak.
- Takla barının toplam güç koruması 16G'den 20G'ye ve test yükü 141kN'den 167kN'ye yükseltilecek.
- Arka kanat uç plakası ışıkları onaylanacak ve mevcut olanlardan önemli ölçüde daha görünür/parlak olacak. Pistte duran bir aracın ERS durumunu belirlemek için yanal güvenlik ışıkları kullanılacak.
- GPS anteni, hassasiyeti artırmak ve güvenlik çalışmalarına olanak sağlamak için yeniden konumlandırılacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
Sürdürülebilirlik
- 2026 yılından itibaren Formula 1 güç üniteleri tamamen sürdürülebilir yakıtla çalışacak.
- Bu yakıt 'drop-in' olacak, yani neredeyse tüm içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılabilecek ve ulaşım sektörü için büyük bir devrime imza atacak.
- 2030 yılına kadar dünya genelinde 1.2 milyar içten yanmalı motorlu araç yollarda olacak ve Formula 1 için geliştirilen yakıt, endüstriyel ölçekte emisyonları azaltmaya yardım edebilecek.
- Sürdürülebilirlik -güç ünitesinde- %50 elektrik ve %50 termal güç dağılımıyla daha önemli bir konu olacak.
- 2026 düzenlemeleri, FIA'nın 2030 yılına kadar Net Sıfır karbona ulaşma hedefiyle uyumlu şekilde ilerleyecek.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
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