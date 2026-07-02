2026 Britanya GP'si yağışsız ve güneşli geçecek

Büyük Britanya, sezonun dokuzuncu ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Silverstone'dan hafta sonu için hava tahminleri geldi.

Şampiyonada işler kızışmış durumdayken, başrollerini George Russell ve Kimi Antonelli'nin paylaştığı olası bir Mercedes takım içi mücadelesine şahit olabiliriz. Ancak bu denklemdeki aktörler sadece Mercedes pilotlarıyla sınırlı değil. Lewis Hamilton ve Max Verstappen de "Gümüş Oklar"ın işini kolaylaştırmamaya ve zirve yarışını bırakmamaya kararlı.

Peki rekabetin yoğun olacağı Silverstone hafta sonunda hava nasıl olacak? Geçtiğimiz yıl Silverstone'da yağan yağmur zorlu koşullarda kaotik bir yarışa neden olmuş ve Nico Hulkenberg'in kariyerinin ilk F1 podyumunu almasıyla hafızalara kazınmıştı.

Ancak bu sefer Avrupa'nın büyük bir kısmı gibi Britanya da son dönemde kavurucu sıcakların etkisi altında. Pistteki aksiyonu izlemek için Silverstone'a akın edecek taraftarları bu sıcak hava dalgası karşılayacak.

3 Temmuz Cuma – 1. Antrenman Seansı ve Sprint Sıralama Turları

Antrenman seansı ve sprint sıralama turlarının yapılacağı 3 Temmuz Cuma günü, sabah saatlerinde 12°C olan sıcaklığın gün içinde 24°C'ye ulaşması ve gün boyu güneşin hâkim olması bekleniyor. Rüzgârın ortalama 15 km/s hızla ılımlı esmesi, yer yer 35 km/s hıza kadar ulaşması muhtemel.

Bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç, yarış için ideal kuru koşulları sağlayacağından yağmur ihtimali bulunmuyor. Bol güneşli geçecek bir öğleden sonra, pist sıcaklıklarını 40 derecelere çıkarabilir. Ancak havanın daha bulutlu olması durumunda pist sıcaklığının en fazla 39°C civarında kalması bekleniyor.

Beklenen En Yüksek Sıcaklık: 24°C

Beklenen En Düşük Sıcaklık: 12°C

Yağmur İhtimali: %0

4 Temmuz Cumartesi – Sprint Yarışı ve Sıralama Turları

Sprint yarışı ve sıralama turlarının yapılacağı 4 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıkların 20'li derecelerin ortalarında seyredeceği, daha sıcak ve yağışsız bir gün öngörülüyor.

Ancak ana yüksek basınç sisteminin daha da güneybatıya kayarak İngiltere'nin orta ve güney kesimlerinde batı ile kuzeybatı yönlü istikrarsız bir hava akımına yol açması da ihtimaller dâhilinde. Bu senaryoda yağışlı havanın pistin kuzeyinde kalması beklense de öğleden sonra rüzgârın şiddetini artırarak 35-45 km/s hızlarında esmesi ve hatta 50 km/s'ye kadar yaklaşması muhtemel.

Cumartesi öğleden sonra güneşin kendini daha çok göstermesiyle pist sıcaklığının 40-41°C bandına, hatta daha da üzerine çıkması bekleniyor.

Beklenen En Yüksek Sıcaklık: 26°C

Beklenen En Düşük Sıcaklık: 15°C

Yağmur İhtimali: %0

5 Temmuz Pazar – Ana Yarış

Ana yarışın koşulacağı 5 Temmuz Pazar günü ise harika bir hava bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde 16°C civarında seyredecek sıcaklığın 24°C'ye kadar çıkması, parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkisiyle pist sıcaklıklarının yeniden 40'lı derecelerin başlarına ulaşması öngörülüyor.

Rüzgâr ortalama 15 km/s hızla ılımlı esmeye devam edecek, ara sıra 35-40 km/s'ye varan rüzgâr hamleleri görülebilecek. Görüş mesafesinin oldukça açık olduğu ve yağışın beklenmediği pazar günü, ana yarış için en ideal koşulları sunacak.

Beklenen En Yüksek Sıcaklık: 24°C

Beklenen En Düşük Sıcaklık: 16°C

Yağmur İhtimali: %0