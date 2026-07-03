2026 Britanya GP sprint sıralama turları: Hamilton pole'de, Antonelli ikinci sırada
2026 Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden sürücü Lewis Hamilton oldu.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Silverstone'da gerçekleşen sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim Lewis Hamilton oldu.
Kimi Antonelli ikinci sıraya yerleşirken, Max Verstappen üçüncü oldu.
Britanya GP sprint seansı 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14:00'te gerçekleşecek.
SQ1: Ferrari 1-2, Aston Martin yine elendi
Silverstone'da sprint sıralama turları, havanın 25 °C ve pistin 43 °C sıcaklıkta olduğu koşullarda başladı.
İlk denemelerin ardından 1:29.470 ile Red Bull pilotu Isack Hadjar zirveye oturdu.
Ancak Ferrari pilotları onu geçmeyi başardı ve ilk antrenman seansını lider tamamlayan Lewis Hamilton, 1:29.273 ile SQ1'in de lideri oldu. Onu takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti.
Isack Hadjar üçüncü, Oscar Piastri dördüncü oldu. Beşinci sıraya George Russell yerleşti.
Bu bölümde elenen isimler Haas, Cadillac ve Aston Martin pilotları oldular.
SQ1 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'29.273
|M
|237.558
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.107
1'29.380
|0.107
|M
|237.274
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+0.197
1'29.470
|0.090
|M
|237.035
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.310
1'29.583
|0.113
|M
|236.736
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.402
1'29.675
|0.092
|M
|236.494
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.416
1'29.689
|0.014
|M
|236.457
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.473
1'29.746
|0.057
|M
|236.306
|8
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.577
1'29.850
|0.104
|M
|236.033
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.834
1'30.107
|0.257
|M
|235.360
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.869
1'30.142
|0.035
|M
|235.268
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+1.134
1'30.407
|0.265
|M
|234.579
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.171
1'30.444
|0.037
|M
|234.483
|13
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.180
1'30.453
|0.009
|M
|234.459
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.506
1'30.779
|0.326
|M
|233.617
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.621
1'30.894
|0.115
|M
|233.322
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.800
1'31.073
|0.179
|M
|232.863
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.810
1'31.083
|0.010
|M
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+2.441
1'31.714
|0.631
|M
|231.236
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.503
1'31.776
|0.062
|M
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.747
1'32.020
|0.244
|M
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.637
1'32.910
|0.890
|M
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.715
1'32.988
|0.078
|M
|228.068
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SQ2: Hamilton yine zirvede, Antonelli takipte
İkinci bölüm için yeşil bayraklar sallandığında kalan 16 pilot vakit kaybetmeden piste çıkmaya başladı.
Lewis Hamilton, 1:28.747'lik turuyla bu seansta da öne çıktı. Onu 0.099 geride Kimi Antonelli takip etti. Charles Leclerc, 0.175 geride üçüncü oldu.
Liam Lawson dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci sıraya yerleşti.
Bu bölümde Alpine, Audi ve Williams pilotları elendi. Lando Norris, 10. sıraya yerleşerek elenmekten son anda kurtuldu.
SQ2 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
1'28.747
|M
|238.966
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.099
1'28.846
|0.099
|M
|238.700
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.175
1'28.922
|0.076
|M
|238.496
|4
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.320
1'29.067
|0.145
|M
|238.108
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.373
1'29.120
|0.053
|M
|237.966
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.495
1'29.242
|0.122
|M
|237.641
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.499
1'29.246
|0.004
|M
|237.630
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.533
1'29.280
|0.034
|M
|237.540
|9
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.583
1'29.330
|0.050
|M
|237.407
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.654
1'29.401
|0.071
|M
|237.218
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+0.735
1'29.482
|0.081
|M
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.932
1'29.679
|0.197
|M
|236.483
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.960
1'29.707
|0.028
|M
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+1.236
1'29.983
|0.276
|M
|235.684
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.450
1'30.197
|0.214
|M
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+1.903
1'30.650
|0.453
|M
|233.950
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SQ3: Hamilton pole'de, Antonelli ikinci sırada
Son bölümde pilotlar, pole pozisyonu için son kozlarını oynadılar. 10 pilotun tamamı aynı anda piste çıktı ve hızlı tur denemelerini yaptılar.
SQ3'ün ardından zirveye yerleşen sürücü, SQ1 ve SQ2'yi ilk sırada tamamlayan Lewis Hamilton oldu. Böylece Hamilton, kendi evinde sprint pole pozisyonunu elde etti.
Kimi Antonelli yalnızca 0.011 geride ikinci olurken, Max Verstappen üçüncü oldu. Charles Leclerc dördüncü, George Russell ise beşinci oldu.
Onları McLaren pilotları takip etti.
SQ3 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'28.376
|S
|239.970
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.011
1'28.387
|0.011
|S
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.321
1'28.697
|0.310
|S
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.327
1'28.703
|0.006
|S
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.357
1'28.733
|0.030
|S
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.364
1'28.740
|0.007
|S
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.396
1'28.772
|0.032
|S
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.459
1'28.835
|0.063
|S
|238.730
|9
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.551
1'28.927
|0.092
|S
|238.483
|10
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.991
1'29.367
|0.440
|M
|237.309
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