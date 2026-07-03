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Formula 1 Britanya GP

2026 Britanya GP sprint sıralama turları: Hamilton pole'de, Antonelli ikinci sırada

2026 Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden sürücü Lewis Hamilton oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Silverstone'da gerçekleşen sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden isim Lewis Hamilton oldu. 

Kimi Antonelli ikinci sıraya yerleşirken, Max Verstappen üçüncü oldu.

Britanya GP sprint seansı 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14:00'te gerçekleşecek.

SQ1: Ferrari 1-2, Aston Martin yine elendi

Silverstone'da sprint sıralama turları, havanın 25 °C ve pistin 43 °C sıcaklıkta olduğu koşullarda başladı. 

İlk denemelerin ardından 1:29.470 ile Red Bull pilotu Isack Hadjar zirveye oturdu. 

Ancak Ferrari pilotları onu geçmeyi başardı ve ilk antrenman seansını lider tamamlayan Lewis Hamilton, 1:29.273 ile SQ1'in de lideri oldu. Onu takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti.

Isack Hadjar üçüncü, Oscar Piastri dördüncü oldu. Beşinci sıraya George Russell yerleşti. 

Bu bölümde elenen isimler Haas, Cadillac ve Aston Martin pilotları oldular.

SQ1 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

1'29.273

   M 237.558
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.107

1'29.380

 0.107 M 237.274
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 5

+0.197

1'29.470

 0.090 M 237.035
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.310

1'29.583

 0.113 M 236.736
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.402

1'29.675

 0.092 M 236.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.416

1'29.689

 0.014 M 236.457
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.473

1'29.746

 0.057 M 236.306
8 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 6

+0.577

1'29.850

 0.104 M 236.033
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.834

1'30.107

 0.257 M 235.360
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.869

1'30.142

 0.035 M 235.268
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+1.134

1'30.407

 0.265 M 234.579
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.171

1'30.444

 0.037 M 234.483
13 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 6

+1.180

1'30.453

 0.009 M 234.459
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+1.506

1'30.779

 0.326 M 233.617
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.621

1'30.894

 0.115 M 233.322
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 7

+1.800

1'31.073

 0.179 M 232.863
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 6

+1.810

1'31.083

 0.010 M 232.838
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+2.441

1'31.714

 0.631 M 231.236
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 6

+2.503

1'31.776

 0.062 M 231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+2.747

1'32.020

 0.244 M 230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 5

+3.637

1'32.910

 0.890 M 228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 5

+3.715

1'32.988

 0.078 M 228.068
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SQ2: Hamilton yine zirvede, Antonelli takipte

İkinci bölüm için yeşil bayraklar sallandığında kalan 16 pilot vakit kaybetmeden piste çıkmaya başladı. 

Lewis Hamilton, 1:28.747'lik turuyla bu seansta da öne çıktı. Onu 0.099 geride Kimi Antonelli takip etti. Charles Leclerc, 0.175 geride üçüncü oldu.

Liam Lawson dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci sıraya yerleşti. 

Bu bölümde Alpine, Audi ve Williams pilotları elendi. Lando Norris, 10. sıraya yerleşerek elenmekten son anda kurtuldu. 

SQ2 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

1'28.747

   M 238.966
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.099

1'28.846

 0.099 M 238.700
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+0.175

1'28.922

 0.076 M 238.496
4 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 9

+0.320

1'29.067

 0.145 M 238.108
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.373

1'29.120

 0.053 M 237.966
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 9

+0.495

1'29.242

 0.122 M 237.641
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.499

1'29.246

 0.004 M 237.630
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 11

+0.533

1'29.280

 0.034 M 237.540
9 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 9

+0.583

1'29.330

 0.050 M 237.407
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.654

1'29.401

 0.071 M 237.218
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 9

+0.735

1'29.482

 0.081 M 237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.932

1'29.679

 0.197 M 236.483
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'29.707

 0.028 M 236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+1.236

1'29.983

 0.276 M 235.684
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.450

1'30.197

 0.214 M 235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+1.903

1'30.650

 0.453 M 233.950
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SQ3: Hamilton pole'de, Antonelli ikinci sırada

Son bölümde pilotlar, pole pozisyonu için son kozlarını oynadılar.  10 pilotun tamamı aynı anda piste çıktı ve hızlı tur denemelerini yaptılar.

SQ3'ün ardından zirveye yerleşen sürücü, SQ1 ve SQ2'yi ilk sırada tamamlayan Lewis Hamilton oldu. Böylece Hamilton, kendi evinde sprint pole pozisyonunu elde etti.

Kimi Antonelli yalnızca 0.011 geride ikinci olurken, Max Verstappen üçüncü oldu. Charles Leclerc dördüncü, George Russell ise beşinci oldu.

Onları McLaren pilotları takip etti.

SQ3 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

1'28.376

   S 239.970
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

+0.011

1'28.387

 0.011 S 239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.321

1'28.697

 0.310 S 239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.327

1'28.703

 0.006 S 239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.357

1'28.733

 0.030 S 239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.364

1'28.740

 0.007 S 238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.396

1'28.772

 0.032 S 238.899
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 14

+0.459

1'28.835

 0.063 S 238.730
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 12

+0.551

1'28.927

 0.092 S 238.483
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 12

+0.991

1'29.367

 0.440 M 237.309
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