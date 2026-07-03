2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada
2026 Britanya hafta sonunun ilk antrenman seansındaki en hızlı turu tamamlayan isim 1:29.260’lık turuyla Lewis Hamilton oldu.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Silverstone hafta sonunun ilk antrenman seansı için pilotların piste çıkmasıyla 1 saatlik geri sayım başladı.
İlk hızlı turunu atan Hamilton, 1:34.696’lık süreyi elde etti fakat ardından gelen Hadjar, 1:31.697’yle erken tempoyu belirleyen isim oldu.
Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Max Verstappen, 1:31.277 süresiyle takım arkadaşını geride bırakarak zirveye yerleşti. Piastri, 1:31.314 süresini elde ederken Antonelli, 1:30.976’lık turuyla zirvenin az farkla gerisinde kaldı.
Birkaç tur sonra Verstappen pite girdi, temposunu artıran Hadjar ise 1:30.969 süresini elde ederek zirveye yerleşti.
Seansın 20. dakikası geride kaldığında 2. ve 3. sırada yer alan Mercedes pilotları da veri analizleri için garaja döndü. Antonelli, piste geri döndüğünde 1:30.777 tur zamanını kaydederek ilk sıraya yükseldi.
Seansın ilk yarısı geride kaldığında Hamilton, kaydettiği 1:30.521 süresiyle liderliğe yükseldi.
Becketts virajında aracının kontrolünü kaybeden Oscar Piastri, yüksek hızda giderken spin attı fakat bariyerlere çarpmadı. Olayın ardından araç telsizinden “lastiklerin tamamen bittiğini” dile getiren Piastri, garaja döndü. Kısa süreli sarı bayrak gösterildi.
Seansın son 15. dakikasına girilirken çoğu pilot ayar iyileştirmeleri yapmak için garaja döndü.
Hızlı turunu tamamlayan Liam Lawson, 1:30.850 süresini elde ederek 3. sıraya, Hadjar’ın önüne yükseldi.
Son 10. dakikaya girilirken Russell 1:29.938’lik turuyla liderliğe yükseldi fakat Antonelli, 1.29.473 ile takım arkadaşını geride bırakarak zirveyi aldı.
Fakat 7. sıradaki Lewis Hamilton, 1:29.260 süresini kaydederek Mercedes ikilisinin tur zamanlarını geride bıraktı. Hamilton’un ardından turunu tamamlayan Verstappen ise 1:30.240 süresiyle altıncı sıraya yükseldi.
Seansın son turlarında sıralama değişmedi ve Lewis Hamilton, 1:29.260’lık turuyla antrenman seansının en hızlı ismi oldu. Antonelli 2. sırada yer alırken Hamilton’un takım arkadaşı Leclerc ilk üçü tamamladı.
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1. antrenman seansı
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|32
|
1'29.260
|S
|237.593
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.213
1'29.473
|0.213
|S
|237.027
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.599
1'29.859
|0.386
|S
|236.009
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
+0.678
1'29.938
|0.079
|S
|235.802
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.887
1'30.147
|0.209
|S
|235.255
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.980
1'30.240
|0.093
|S
|235.013
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.028
1'30.288
|0.048
|S
|234.888
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+1.078
1'30.338
|0.050
|S
|234.758
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|29
|
+1.483
1'30.743
|0.405
|M
|233.710
|10
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.590
1'30.850
|0.107
|M
|233.435
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.706
1'30.966
|0.116
|M
|233.137
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|28
|
+1.775
1'31.035
|0.069
|M
|232.960
|13
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|32
|
+2.079
1'31.339
|0.304
|M
|232.185
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.113
1'31.373
|0.034
|S
|232.099
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+2.424
1'31.684
|0.311
|S
|231.311
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|27
|
+2.424
1'31.684
|0.000
|S
|231.311
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.437
1'31.697
|0.013
|S
|231.279
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.890
1'32.150
|0.453
|M
|230.142
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+2.981
1'32.241
|0.091
|M
|229.915
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|25
|
+3.697
1'32.957
|0.716
|M
|228.144
|21
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|25
|
+3.759
1'33.019
|0.062
|M
|227.992
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+3.870
1'33.130
|0.111
|M
|227.720
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