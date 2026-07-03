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Antrenman raporu
Formula 1 Britanya GP

2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

2026 Britanya hafta sonunun ilk antrenman seansındaki en hızlı turu tamamlayan isim 1:29.260’lık turuyla Lewis Hamilton oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Silverstone hafta sonunun ilk antrenman seansı için pilotların piste çıkmasıyla 1 saatlik geri sayım başladı.

İlk hızlı turunu atan Hamilton, 1:34.696’lık süreyi elde etti fakat ardından gelen Hadjar, 1:31.697’yle erken tempoyu belirleyen isim oldu.

Seansın ilk 10 dakikası geride kalırken Max Verstappen, 1:31.277 süresiyle takım arkadaşını geride bırakarak zirveye yerleşti. Piastri, 1:31.314 süresini elde ederken Antonelli, 1:30.976’lık turuyla zirvenin az farkla gerisinde kaldı.

Birkaç tur sonra Verstappen pite girdi, temposunu artıran Hadjar ise 1:30.969 süresini elde ederek zirveye yerleşti.

Seansın 20. dakikası geride kaldığında 2. ve 3. sırada yer alan Mercedes pilotları da veri analizleri için garaja döndü. Antonelli, piste geri döndüğünde 1:30.777 tur zamanını kaydederek ilk sıraya yükseldi.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Hamilton, kaydettiği 1:30.521 süresiyle liderliğe yükseldi.

Becketts virajında aracının kontrolünü kaybeden Oscar Piastri, yüksek hızda giderken spin attı fakat bariyerlere çarpmadı. Olayın ardından araç telsizinden “lastiklerin tamamen bittiğini” dile getiren Piastri, garaja döndü. Kısa süreli sarı bayrak gösterildi.

Seansın son 15. dakikasına girilirken çoğu pilot ayar iyileştirmeleri yapmak için garaja döndü.

Hızlı turunu tamamlayan Liam Lawson, 1:30.850 süresini elde ederek 3. sıraya, Hadjar’ın önüne yükseldi.

Son 10. dakikaya girilirken Russell 1:29.938’lik turuyla liderliğe yükseldi fakat Antonelli, 1.29.473 ile takım arkadaşını geride bırakarak zirveyi aldı.

Fakat 7. sıradaki Lewis Hamilton, 1:29.260 süresini kaydederek Mercedes ikilisinin tur zamanlarını geride bıraktı. Hamilton’un ardından turunu tamamlayan Verstappen ise 1:30.240 süresiyle altıncı sıraya yükseldi.

Seansın son turlarında sıralama değişmedi ve Lewis Hamilton, 1:29.260’lık turuyla antrenman seansının en hızlı ismi oldu. Antonelli 2. sırada yer alırken Hamilton’un takım arkadaşı Leclerc ilk üçü tamamladı.

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1. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

   S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720
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