Sıralama turları raporu

Formula 1 Sao Paulo GP

2026 Brezilya GP sıralama: Yağmur altında en hızlı isim Norris, Mercedes Russell ile 2-3

São Paulo hafta sonunun sıralama turlarında en hızlı turu kaydederek zirvede yer alan isim Antonelli oldu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 20:26

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Seans öncesinde hava 20, pist sıcaklığıysa 40 derece ölçüldü. Araçlar pit yolunda start sinyalini beklerken yağmur geldi ve 18 dakikalık Q1 seansı başladı.

Q1’in ilk dakikalarında bazı pilotlar piste çıktı fakat yaklaşık 3 dakika sonra yağmur şiddetini inanılmaz derecede artırdı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Seans durdurulmadan önce Antonelli ciddi derecede kayma yaşadığını söylerken Lawson’un neredeyse spin attığı kameralara yansıdı.

Garaja döndükten sonra Hadjar ve Antonelli, aracın içinde sırılsıklam olduklarını ve tulum değiştirmek istediklerini söylediler.

Bearman, pit yolunda geriye doğru hareket ettiği için hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Seansın 22:26’da devam edeceği açıklandı ve tüm araçlar tam yağmur lastikleriyle pit yolunda sıralandı.

Q1: Sürpriz isimler ön sırada, Norris zirvede

Start sinyalinin ardından araçlar piste çıktı fakat ilk sıradaki Bottas henüz pt yolundayken denge sorunları yaşadı.

Tur atmaya başlayan her pilot araç telsizi üzerinden kızaklama yaşadığını dile getirdi. Camara spin attı, araçta hasar meydana gelmedi fakat kısa süreli sarı bayrak gösterildi.

Hulkenberg 1:40.512’lik turuyla zirveye yerleşen ilk isim oldu.

Leclerc, 1:39.393 süresini kaydetti fakat Verstappen 1:37.932 ile cevap vererek zirveye yerleşti. Hamilton 1:38.344 ile tempo yakalayamadı ve Alonso, 1:36.930 ile zirveye yerleşti! Lawson da az farkla 2. sırada yer aldı.

Sonraki tur denemesinde Verstappen zamanını geliştirip 1:36.724 süresiyle zirveyi ele geçirdi. Leclerc, 0.025 farkla 2. sıraya yerleşti. Hulkenberg, 1:35.793’lük turuyla Verstappen’i geride bırakıp zirveye yerleşti.

Bortoleto, aracının kontrolünün kaybederek kızaklama yaşadı ve bariyerlere temas etti. Araçta sorun meydana gelmedi ve Bortoleto aracını su biriken çimenlerden kurtararak piste geri döndü.

Verstappen tekrardan tempo yakalayıp 1:35.477 ile zirveye yerleşti fakat Hamilton’dan 1:34.824 cevabı geldi. Kısa süre sonra Russell, 1:34.373 ile zirveye yerleşen bir diğer isim oldu.

Q1’in sonlanmasına 5 dakika kala dünya şampiyonu Antonelli, 1:33.549 süresiyle 3. sıraya yerleşti.

Oliver Bearman, 1:33.385 süresiyle zirveyi ele geçirdi. Verstappen 1:33.074 ile cevap verip zirveyi tekrardan ele geçirdi. Hamilton, 1:33.264 ile 2.’liğe yerleşirken Russell, ilk iki sektörde üstünlük göstererek 1:32.441 süresini kaydetti.

Alonso, 1:33.022 ile 4. sıraya yükseldi fakat Leclerc’in 1:32.934 süresiyle 5.’liğe geriledi.

Hulkenberg, orta sektörde en hızlı zamanı kaydederek 1:31.693 ile zirveye yerleşti fakat Verstappen 1:31.238 ile tekrardan zirveyi ele geçirdi.

Q1’in son dakikasında Russell, 1:31.206 ile Verstappen’in turunu geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Sainz, damalı bayrağın ardından süresini geliştirerek 14. sıraya yükseldi ve elenme potasından kurtuldu. Gasly ve Colapinto hızlı turlarında çizgiyi yan yana geçtiler fakat ikisi de süresini geliştiremedi ve elenenler arasında yer aldı.

Norris, damalı bayrağın ardından tamamladığı 1:30.939’luk turuyla zirveye yerleşti.

Q1’in sonlanmasıyla elenen isimler Colapinto, Gasly, Stroll, Bottas, Perez, ve Bortoleto oldu.

Q2: Camara’nın kazasıyla erken sonlanan bölümde Russel zirvede

Kısa bir aranın ardından Q2 seansı başladı fakat grid cezası olan Max Verstappen piste çıkmadı.

Turunu tamamlayan ilk isim 1:30.597 ile Russell oldu. Ardından Antonelli 1:30.283, Norris ise 1:30.198 süresini elde etti. Leclerc ise 1:29.795 ile erken tempoyu belirleyen isim oldu. Hamilton, yaklaşık 0.200 saniyelik farkla takım arkadaşının arkasında yer aldı.

Russell, 1:29.285 süresiyle zirveye yerleşti. Antonelli 1:29.644 ile 2. sıraya yükseldi.

Lindblad, aracındaki bir sorun yüzünden aracını durdurmak zorunda kaldı ve seansını sonlandırdı.

Hulkenberg, 1:30.819 süresiyle 7. sıraya yükseldi. Alonso ise 1:31.227’lik turuyla 10. sırada yer aldı.

Antonelli, 1:29.302 ile süresini geliştirdi fakat 2. sırada yer almaya devam etti.

Alonso, bir sonraki denemesinde 1:29.339 süresini elde ederek 3. sıraya yükseldi. Bearman ise 1:29.130 yaparak zirveye yükseldi fakat Lawson 1:27.478 ile cevap vererek zirveyi ele geçirdi. Hadjar ise 1:29.121 ile 2. sıraya yükseldi.

Russell, 1:26.745 ile tekrardan zirveye yükseldi. Lawson, 1:27.049 ile 2. sıraya tutunmaya başardı. Hulkenberg, 1:28.361 ile ilk 3.’e yükseldi fakat Leclerc’in 1:28.082 süresini kaydetmesiyle 4.’lüğe geriledi.

Tur süreleri gelişmeye devam ediyordu fakat Camara, aracının kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere çarptı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Q2’nin sonlanmasında 45 saniye kala meydana gelen kazanın ardından Q2’nin devam etmeyeceği ve Q3’e geçileceği bildirildi.

Hamilton, Piastri Camara, Lindblad, Sainz ve Verstappen elenen isimler oldu.

Q3: Yağmurla sonlanan seansta Norris zirvede, Mercedes ikilisi takipte

Start sinyalinin ardından araçlar piste çıktı ve ekipler, kısa sürede çok yoğun bir yağmur yağabileceğini bildirdi.

Russell, 1:27.674’lük turuyla ilk sıraya yerleşti. Norris, yaklaşık yarım saniyelik farkla 2. sıraya yerleşirken Lawson 3. sırada yer aldı.

Norris, bir sonraki denemesinde 1:27.470 turunu kaydederek ilk sıraya yükseldi.

Seansın sonlanmasına 6 dakika kala yağmur başladı. Russell, takımına araç telsizinden sitem ederek yağmur başlamadan önce bir tur daha atmak istediğini ve kendisini uyarmadıklarını dile getirdi.

Sonuçlar birazdan eklenecek...

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- Motorsport.com Ekibi

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