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2026 Brezilya GP hava tahmini: Sağanak yağmur ve fırtınalar hafta sonunu etkileyebilir!

Interlagos'ta hafta sonu boyunca etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklentisi Brezilya GP'sini kaosa sürükleyebilir.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 17:30

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Formula 1 ekipleri, değişken hava koşullarıyla ünlü São Paulo Grand Prix’sinde bir kez daha ıslak ve öngörülemez bir hafta sonuna hazırlanıyor. Interlagos pistindeki üç günlük programa ilişkin son tahminler, cuma günkü antrenmanlardan cumartesi sıralama turlarına ve pazar günkü ana yarışa kadar yağmur ve fırtına riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve yağış ihtimalinin yükselmesi, takımların lastik stratejilerini ve araç ayarlarını doğrudan etkileyerek çetin bir mücadeleye zemin hazırlayabilir.

Cuma

Cuma gününün erken saatlerinde yağmur beklenirken, ilk serbest antrenman seansı öncesinde koşulların iyileşmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 24°C civarında seyredeceği günde, kapalı havanın öğleden sonra yerini güneşli aralıklara bırakması bekleniyor.

Bu durum, cuma günkü antrenman seanslarının büyük ölçüde kuru zeminde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Cumartesi

Hafta sonunun öngörmesi en zor günü cumartesi öncesinde sıcaklıklar ilk etapta 29°C seviyelerine yükselecek. Ancak öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış riski ciddi şekilde artacak. TSİ 21.00’da başlayacak sıralama turları sırasında yağış ihtimali %60-70 seviyelerine kadar yükseliyor.

Özellikle pistin yer aldığı bölgede oluşabilecek olası fırtına ve şiddetli yağmur, pol pozisyonu mücadelesini hayli zorlaştırabilir.

Pazar

Pazar TSİ 20:00’da başlayacak ana yarışta sıcaklıkların aniden 17°C seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağmurun yarış saatlerinde de sürme ihtimali yüzde 40-50 civarında.

Soğuyan hava sıcaklığı ve belirsiz yağış durumları, Interlagos'un geçmişteki dramatik ıslak zemin yarışlarını çağrıştırırken takımların lastik stratejilerini belirlemesinde kritik bir rol oynayacak.

Bu sezon olumsuz hava koşullarının en büyük etkileri Bahreyn ve Singapur hafta sonlarında yaşandı. Malezya'da düzenlenen Bahreyn GP, olumsuz hava şartları ve formasyon turunda bazı araçlarda meydana gelen yazılım hatası yüzünden yaklaşık 1 buçuk saat gecikmeli başlarken Singapur'daki sprint mücadelesi, yine sağanak yağmur yüzünden yaklaşık yarım saat geçikmişti.

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- Motorsport.com Ekibi

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