Antrenman raporu
Formula 1 Sao Paulo GP
2026 Brezilya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli, Norris 2. Verstappen 3. sırada
2026 Brezilya hafta sonunun 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydederek zirvede yer alan isim 1:10.763’lük derecesiyle Kimi Antonelli oldu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 6 Kas 2026 20:02
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
São Paulo’daki ilk antrenman seansının ardından havada yağmur bulutları belirdi ve Hulkenberg’in aracındaki bir sorun yüzünden seansa katılmayacağı açıklandı. Start sinyalinin ardından Hulkenberg hariç tüm pilotlar piste çıktı.
Mercedes, McLaren, Alpine, Williams, Haas pilotları, Stroll ve Bortoleto orta lastiklerle piste çıkarken geriye kalan isimler orta lastik tercih etti.
Ön gruptaki ilk turların ardından Antonelli, 1:11.957 süresini kaydederek zirveye yerleşti. Verstappen 1:12.281 ile 3.’liğe yerleşirken Norris, 1:12.110 ile 2. sıraya yerleşti. Hamilton, hızlı turunun sonuna doğru lastikleri ısıtamadığını söyledi ve turunu yarıda sonlandırdı.
Verstappen, bir sonraki denemesinde 1:12.108 süresini kaydederek 2. sıraya yükseldi fakat Norris 1:12.033 ile cevap vererek pozisyonu geri aldı.
Lewis Hamilton, viraj girişinde bir kitlenme yaşadı ve sol ön tekerinde aşınma meydana geldi. Olayın ardından Hamilton, “Lastiklerdeki sorun ne anlamıyorum, bayağı zorlanıyorum.” diyerek geri bildirim verdi. Leclerc de aynı şekilde frenlerde bir gariplik olduğunu bildirdi.
Seansın ilk çeyreği geride kaldığında Antonelli, orta sektördeki 37.097 ve son sektördeki 16.161’lik zamanıyla en hızlı isim oldu. Norris ise ilk sektördeki 18.402 süresiyle üstünlük kurdu.
20 dakikanın ardından tüm pilotlar ayar optimizasyonu ve veri analizi için garaja döndü.
Araçlar tekrardan piste çıktığında tüm pilotlar yumuşak lastiğe geçti.
Antonelli, 1:10.763 süresini kaydederek zirvedeki konumunu geliştirdi. Russell, 1:11.036 süresiyle Norris ve Verstappen’in arkasında 3. sıraya yerleşti. Leclerc, motorunda bir gariplik olduğunu bildirdi.
İlerleyen turlarda Verstappen de motorunda bir gariplik yaşadı ve ataç telsizinden motorla konuşuyormuş gibi yaparak yarış mühendisiyle gülüştüler.
Seansın son 10. dakikasına girildiğinde 6. sıradaki Lewis Hamilton, 18.205’lik süresiyle ilk sektördeki en hızlı isim oldu. Zirvedeki Antonelli ise orta sektörde 36.460, son sektördeyse 15.988 süreleriyle üstünlüğünü sürdürdü.
Seansın geri kalanında sıralama değişmedi ve Antonelli zirvedeki isim oldu. Norris, 0.253 saniyelik farkla 2. sırada yer alırken Verstappen seansı 3. sırada tamamladı.
Sonuçlar birazdan eklenecek…
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- Motorsport.com Ekibi
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