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Sıralama turları raporu
Formula 1 Belçika GP

2026 Belçika GP sıralama turları: Pole'ün sahibi Antonelli, Verstappen ikinci sırada!

2026 Belçika Grand Prix'si sıralama turları seansında pole pozisyonunun sahibi Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Spa'da gerçekleşen sıralama turları seansında pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu. İkinci sıraya Max Verstappen yerleşirken, üçüncülük Lando Norris'e gitti. 

Belçika Grand Prix'si 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleşecek. 

Yarışı gridi 

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Zaman Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'44.361

   241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.317

1'44.678

   240.875
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.508

1'44.869

   240.437
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.532

1'44.893

   240.382
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.534

1'44.895

   240.377
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.655

1'45.016

   240.100
7 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull

+0.782

1'45.143

   239.810
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.267

1'45.628

   238.709
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull

+1.759

1'46.120

   237.602
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.970

1'46.331

   237.131
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.031

1'46.392

   236.995
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.310

1'46.671

   236.375
13 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.440

1'44.801

   240.593
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.416

1'46.777

   236.140
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.418

1'46.779

   236.136
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.759

1'47.120

   235.384
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.440

1'47.801

   233.897
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.462

1'47.823

   233.849
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.610

1'47.971

   233.529
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+5.816

1'50.177

   228.853
21 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.462

1'45.823

   238.269
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+5.641

1'50.002

   229.217
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Q1: Norris zirvede, Red Bull takipte

Pit yolunun açılmasıyla piste ilk çıkan isim Aston Martin pilotu Lance Stroll oldu. Stroll'ün ardından Cadillac ve Alpine pilotları da piste çıktılar. 

İlk 5 dakikanın geride kalmasıyla zaman tablosunun zirvesine 1:45.865 ile Lando Norris yerleşti. Norris'i Red Bull pilotları takip ettiler.

Son antrenman seansında kaza yapan Lewis Hamilton, piste çıkmayı başararak ilk turların ardından liderin 0.6 saniye gerisinde 10. sıraya yerleşti. 

Q1'in bitimine 3 dakika kala Norris, Verstappen ve Hadjar harici pilotlar, son denemeleri için piste yeniden çıktılar. İlk 3 sıradaki pilotların yeri değişmezken, Lewis Hamilton dördüncü ve George Russell beşinci oldular.

İlk bölümde elenen isimler sırasıyla Alex Albon, Esteban Ocon ve her iki Cadillac ile Aston Martin pilotları oldular. 

Q1 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

1'45.865

   S 238.175
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

+0.065

1'45.930

 0.065 S 238.028
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 3

+0.197

1'46.062

 0.132 S 237.732
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.259

1'46.124

 0.062 S 237.593
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1'46.185

 0.061 S 237.457
6 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 6

+0.326

1'46.191

 0.006 S 237.443
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.413

1'46.278

 0.087 S 237.249
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.439

1'46.304

 0.026 S 237.191
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.568

1'46.433

 0.129 S 236.903
10 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 6

+0.636

1'46.501

 0.068 S 236.752
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.744

1'46.609

 0.108 S 236.512
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.814

1'46.679

 0.070 S 236.357
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.930

1'46.795

 0.116 S 236.100
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.028

1'46.893

 0.098 S 235.884
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.215

1'47.080

 0.187 S 235.472
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 6

+1.248

1'47.113

 0.033 S 235.399
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.255

1'47.120

 0.007 S 235.384
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 6

+1.936

1'47.801

 0.681 S 233.897
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 8

+1.958

1'47.823

 0.022 S 233.849
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 8

+2.106

1'47.971

 0.148 S 233.529
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 6

+4.137

1'50.002

 2.031 S 229.217
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+4.312

1'50.177

 0.175 S 228.853
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Q2: En hızlı tur Antonelli'nin, Leclerc ikinci sırada

İkinci bölüm başladığında piste çıkan pilot konvoyunun öncüsü Alpine araçları oldular. 

İlk denemelerin ardından en hızlı turu atan pilot 1:45.142 ile Kimi Antonelli oldu. Charles Leclerc ise 0.255 geride ikinci sıraya yerleşti.

Pilotlar, garajlara geri dönmelerinin ardından son denemeleri için piste yeniden çıkmaya başladılar. 

Son denemelerin ardından Antonelli'nin zaman turunu geçebilen olmadı. Charles Leclerc bu bölümü ikinci sırada tamamlarken, onları Lando Norris ve Lewis Hamilton takip etti. Max Verstappen beşinci oldu.

Bu bölümde elenenler Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz ve Oliver Bearman oldular.

Damalı bayrağın sallanmasının ardından elenen Hülkenberg'in aracını hidrolik kaçak sebebiyle sağa çektiği ekranlara geldi. Aracın çekilme süreci sebebiyle Q3'ün planlanandan daha geç başlayacağı açıklandı. 

Q2 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

1'45.142

   S 239.812
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.255

1'45.397

 0.255 S 239.232
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.312

1'45.454

 0.057 S 239.103
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.401

1'45.543

 0.089 S 238.901
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.447

1'45.589

 0.046 S 238.797
6 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 12

+0.487

1'45.629

 0.040 S 238.707
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.529

1'45.671

 0.042 S 238.612
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.547

1'45.689

 0.018 S 238.571
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 9

+0.681

1'45.823

 0.134 S 238.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.940

1'46.082

 0.259 S 237.687
11 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 12

+0.978

1'46.120

 0.038 S 237.602
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.189

1'46.331

 0.211 S 237.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.250

1'46.392

 0.061 S 236.995
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.529

1'46.671

 0.279 S 236.375
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.635

1'46.777

 0.106 S 236.140
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+1.637

1'46.779

 0.002 S 236.136
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Q3: Antonelli pole'de, Verstappen ikinci sırada

Q3 başladığında pilotlar zaman kaybetmeden pazar günkü ilk 10 sıralaması için piste çıkmaya başladılar. Ancak bu pilotlar arasında grid cezaları mevcut olan Lando Norris ve Isack Hadjar istisna olarak yer aldılar. 

İlk denemelerle geçici pole pozisyonuna yerleşen isim 1:44.801 ile Lando Norris oldu. Norris'in 0.039 gerisinde Kimi Antonelli ve 0.092 gerisinde Charles Leclerc yer aldılar.

6 dakika kala seans kırmızı bayrakla durduruldu ve pilotlar pite geri döndü. Bunun sebebinin pist üzerindeki çakıllar olduğu görüldü. 

Kısa bir aranın ardından yeşil bayraklar yeniden sallandı ve pilotlar pole pozisyonu için son denemelerine başladılar. 

Q3'te damalı bayrak sallandığında pole pozisyonu 1:44.361 ile Kimi Antonelli'nin oldu.

İkinci sıraya 0.317 geride Max Verstappen yerleşirken, Lando Norris üçüncü oldu. George Russell dördüncü sıraya yerleşti. Ferrari pilotları ise beşinci ve altıncı sıralara yerleştiler. Onları Oscar Piastri takip etti. 

Q3 sonucu 

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'44.361

   S 241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.317

1'44.678

 0.317 S 240.875
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.440

1'44.801

 0.123 S 240.593
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.508

1'44.869

 0.068 S 240.437
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.532

1'44.893

 0.024 S 240.382
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.534

1'44.895

 0.002 S 240.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.655

1'45.016

 0.121 S 240.100
8 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 18

+0.782

1'45.143

 0.127 S 239.810
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.267

1'45.628

 0.485 S 238.709
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 13

 

   S  
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Marc Fleury

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