2026 Belçika GP sıralama turları: Pole'ün sahibi Antonelli, Verstappen ikinci sırada!

Spa'da gerçekleşen sıralama turları seansında pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu. İkinci sıraya Max Verstappen yerleşirken, üçüncülük Lando Norris'e gitti.

Belçika Grand Prix'si 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleşecek.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Q1: Norris zirvede, Red Bull takipte

Pit yolunun açılmasıyla piste ilk çıkan isim Aston Martin pilotu Lance Stroll oldu. Stroll'ün ardından Cadillac ve Alpine pilotları da piste çıktılar.

İlk 5 dakikanın geride kalmasıyla zaman tablosunun zirvesine 1:45.865 ile Lando Norris yerleşti. Norris'i Red Bull pilotları takip ettiler.

Son antrenman seansında kaza yapan Lewis Hamilton, piste çıkmayı başararak ilk turların ardından liderin 0.6 saniye gerisinde 10. sıraya yerleşti.

Q1'in bitimine 3 dakika kala Norris, Verstappen ve Hadjar harici pilotlar, son denemeleri için piste yeniden çıktılar. İlk 3 sıradaki pilotların yeri değişmezken, Lewis Hamilton dördüncü ve George Russell beşinci oldular.

İlk bölümde elenen isimler sırasıyla Alex Albon, Esteban Ocon ve her iki Cadillac ile Aston Martin pilotları oldular.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Q2: En hızlı tur Antonelli'nin, Leclerc ikinci sırada

İkinci bölüm başladığında piste çıkan pilot konvoyunun öncüsü Alpine araçları oldular.

İlk denemelerin ardından en hızlı turu atan pilot 1:45.142 ile Kimi Antonelli oldu. Charles Leclerc ise 0.255 geride ikinci sıraya yerleşti.

Pilotlar, garajlara geri dönmelerinin ardından son denemeleri için piste yeniden çıkmaya başladılar.

Son denemelerin ardından Antonelli'nin zaman turunu geçebilen olmadı. Charles Leclerc bu bölümü ikinci sırada tamamlarken, onları Lando Norris ve Lewis Hamilton takip etti. Max Verstappen beşinci oldu.

Bu bölümde elenenler Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz ve Oliver Bearman oldular.

Damalı bayrağın sallanmasının ardından elenen Hülkenberg'in aracını hidrolik kaçak sebebiyle sağa çektiği ekranlara geldi. Aracın çekilme süreci sebebiyle Q3'ün planlanandan daha geç başlayacağı açıklandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Q3: Antonelli pole'de, Verstappen ikinci sırada

Q3 başladığında pilotlar zaman kaybetmeden pazar günkü ilk 10 sıralaması için piste çıkmaya başladılar. Ancak bu pilotlar arasında grid cezaları mevcut olan Lando Norris ve Isack Hadjar istisna olarak yer aldılar.

İlk denemelerle geçici pole pozisyonuna yerleşen isim 1:44.801 ile Lando Norris oldu. Norris'in 0.039 gerisinde Kimi Antonelli ve 0.092 gerisinde Charles Leclerc yer aldılar.

6 dakika kala seans kırmızı bayrakla durduruldu ve pilotlar pite geri döndü. Bunun sebebinin pist üzerindeki çakıllar olduğu görüldü.

Kısa bir aranın ardından yeşil bayraklar yeniden sallandı ve pilotlar pole pozisyonu için son denemelerine başladılar.

Q3'te damalı bayrak sallandığında pole pozisyonu 1:44.361 ile Kimi Antonelli'nin oldu.

İkinci sıraya 0.317 geride Max Verstappen yerleşirken, Lando Norris üçüncü oldu. George Russell dördüncü sıraya yerleşti. Ferrari pilotları ise beşinci ve altıncı sıralara yerleştiler. Onları Oscar Piastri takip etti.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Marc Fleury