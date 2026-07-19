2026 Belçika GP: Nefes kesen mücadelede lider Antonelli, Leclerc 2., Verstappen 3. sırada

Formasyon turunun ardından pilotlar griddeki yerlerini aldı ve ışıkların sönmesiyle 44 turluk Spa heyecanı başladı.

Pole pozisyonundaki Antonelli, ilk virajda avantajını korumayı başarsa da Max Verstappen ikinci virajda zirveye yükseldi. Sonraki virajda Antonelli liderliği geri alırken Leclerc beklenmedik bir manevra yaparak Verstappen’i geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Geçişin yaşandığı karmaşada Lewis Hamilton ile temas eden George Russell, spin atarak çakıl havuzuna saplandı. Russell’ın sol arka tekerine temas eden Hamilton yarışa devam etti. Olayın ardından hayal kırıklığı yaşayan Russel ilk turdan yarışa veda etti.

Aynı şekilde Bearman ve Ocon da temas yaşadı ve Ocon çakıl havuzuna çıktı fakat yarışa geri dönebilmeyi başardı. Russell’ın aracının pistten güvenli bir şekilde alınabilmesi için sarı bayrak gösterildi ve güvenlik aracı piste çıktı. Sarı bayrak altında Oliver Bearman, Isack Hadjar, Sergio Perez, Valtteri Bottas ve Esteban Ocon pite girdi.

Sarı bayrak altındaki 3. turda Hadjar bir kez daha pite girdi. İlk pit stopta sert lastiklerini orta lastiklerle değiştiren Red Bull pilotu, sert lastiklere geri döndü.

4. turda Hamilton ve Russell kazasının hakemler tarafından incelendiği bildirildi. Yarış 5. turda güvenlik aracının pistten çıkmasıyla tekrardan başladı. 5. sıradaki Lewis Hamilton ilk virajda Piastri’yi geçse de McLaren pilotu kısa sürede pozisyonunu geri kazandı.

6. turda Max Verstappen, düzlükte Charles Leclerc’i geride bırakarak start pozisyonunu, yani ikinci sırayı, geri kazandı. Verstappen, geçişten sonra Antonelli ile arasındaki bir saniyelik farkı kapatmak için tempo bulmaya çalıştı.

8. turda Piastri, Leclerc ile arasındaki farkı kapattı ve düzlükte Ferrari pilotunun arka lastiğine kadar yaklaştı. Viraja girerken ikili arasında temas meydana geldi ve Piastri tempo kaybetti. Daha sonrasında araç telsizinden takımına, “Viraja girerken yeteri kadar alan bırakmadı.” diyerek geri bildirim verdi. Temasın ardından Lewis Hamilton arayı kapattı ve Piastri’yi geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.

9. turda Max Verstappen ile Antonelli arasındaki fark yaklaşık 1 saniyeyken Hamilton, takım arkadaşı Leclerc ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar azalttı. Aynı turda Russell-Hamilton temasının kararı açıklandı ve Hamilton 5 saniye ceza aldı.

10. turda Leclerc, Verstappen ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar kapattı ve yakın takipte kaldı. Antonelli ise arayı daha da açarak farkı yaklaşık iki saniyeye çıkardı.

11. turda Leclec ve Piastri’nin yaşadığı temasın da hakemler tarafından incelendiği bildirildi.

12. turda Lando Norris, Lindblad’ı geçerek 6. sıraya yükseldi. Leclerc ve Hamilton arasında yakın bir mücadele yaşandı fakat Leclerc, takım arkadaşına karşı etkili bir savunma yaparak üçüncü sıradaki pozisyonunu korudu. Mücadelenin ardından Hamilton, “Charles’den daha hızlıyım, benim tempom daha iyi.” diyerek olayı değerlendirdi.

14. turda Perez, araç telsizinden süspansiyonunun kırılmış olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi.

15. turda Antonelli, Verstappen ile arasındaki farkı 2.3 saniyeye kadar artırırken Verstappen, Leclerc ile arasını 3.5 saniyeye kadar çıkardı. Aynı turda Pierre Gasly ve Carlos Sainz pite girdi. Sainz, Ocon ile yaşanan ilk turlardaki temas esnasında hasar alan ön kanadını da değiştirdi ve 19. sırada piste döndü. Fakat kısa sürede Alonso’yu geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

17. turda Leclerc ve Piastri arasında yaşanan temas okayında bir ceza verilmediği açıklandı. Lindblad’ın pite girmesiyle Hadjar 7. sıraya yükseldi. Piste takım arkadaşının önünde dönen Lindblad, Lawson ile yakın bir mücadele yaşadı fakat pozisyonunu korumayı başardı.

18. turda Verstappen pite girdi ve piste takım arkadaşının önünde, 6. sırada döndü. Böylelikle 2. sıraya yükselen Leclerc, Antonelli’yi 5 saniyelik farkla takip etmeye başladı. Aynı turda pistteki çakılların temizlenmesi için sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Sanal güvenlik aracı altında pit stop yapmak isteyen Kimi Antonelli, pit girişinde bariyerlere teğet geçti. Antonelli piste 5. sırada, Verstappen’in önünde döndü.

20. tura girildiğinde Norris, takım arkadaşı Piastri’yi geçerek 3. sıraya yükseldi. Turun ortalarında Piastri, Norris’i geçerek pozisyonunu geri aldı. Aynı turda sanal güvenlik aracı, pistteki bir parçanın alınabilmesi için tekrardan yarışa dahil oldu. Lawson ve Lindblad arasındaki mücadelenin hakemler tarafından incelendiği bildirildi. Sanal güvenlik aracı altında iki Ferrari pilotu da pite girdi ve Leclerc, Antonelli’nin önünde piste dönmeyi başardı.

Hamilton ise pitten çıkarken araç üzerinde çalışan bir mekanikere çarptı ve biraz süre kaybederek 6. sırada, Hadjar’ın önünde yarışa dahil oldu.

21. turda sanal güvenlik aracı kaldırıldı ve mücadele devam etti. Pit stop yapması gereken Lando Norris, geçici olarak liderliğe yükseldi.

22. turda 2. sıradaki Leclerc, Norris ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar indirdi.

23. turun başlarında Leclerc, Norris’i geçerek tekrardan zirveye yerleşti. Kısa sürede de Norris ile arasındaki farkı 1.5 saniyeye kadar çıkardı. Aynı turda, pit stop esnasında mekanikere çarpan Hamilton’ın “erken hareket etme” nedeniyle incelemeye alındığının bilgisi verildi.

24. turda Verstappen, “Araçta tutuş yok.” diyerek takımına geri bildirim verdi. Antonelli, Norris’in arkasında biraz yavaşlayarak vakit kaybetti. Hamilton, pit stop anında yaşanan karmaşa nedeniyle ön kanadında bir sorun olduğunu ve aracı döndürmekte zorlandığını dile getirdi.

25. turda Norris, Antonelli’ye karşı etkili savunmalar yapmaya devam etti.

26. turda Antonelli aradığı fırsatı buldu ve Norris’i düzlük bölümünde geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Geçişin ardından Antonelli, Leclerc ile arasındaki yaklaşık 3.2 saniyelik farkı eritmek için tempo bulmaya odaklandı.

27. turda 4. sıradaki Verstappen takımına, “Lastikler çalışmıyor.” diyerek geri bildirim verdi.

29. turda Verstappen, Norris’i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

30. turda Norris, yarıştaki ilk pit stopunu yaptı fakat takım, sol arka lastiği sökerken zaman kaybetti. Norris piste 8. sırada, Bortoleto’nun arkasında döndü. Colapinto, Gasly ve Lawson’u aynı anda geçerek 10. sıraya yükseldi.

32. turda Antonelli, Leclerc ile arasındaki farkı 1 saniyeye kadar indirmeyi başardı. Verstappen ise Antonelli’yi yaklaşık 6 saniyelik bir farkla takip etti. Norris, Bortoleto’yu geçerek 7. sıraya yükseldi ve yaklaşık 3.2 saniyeyle Hadjar’ı takip etti.

33. turda Leclec, tur bindirdiği Bottas’ın arkasında biraz süre kaybetti.

34. turda Antonelli, düzlükte Leclerc’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Antonelli, kısa sürede farkı yaklaşık 1 saniyeye kadar açtı.

35. turda Leclerc pes etmedi ve Antonelli ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar azalttı.

36. turda Leclerc temposunu korumaya devam etti fakat ilerleyen turlarda, viraj bölümlerinde biraz süre kaybetmeye başladı.

38. turda Antonelli, Leclerc ile arasındaki farkı 1.2 saniyeye kadar açtı.

40. turda Lewis Hamilton, Oscar Piastri’yi geçerek 4. sıraya yükseldi. Aynı turda Antonelli’nin yarış mühendisi, pist sınırları ihlaline dikkat edilmesi konusunda genç pilotu uyardı.

43. turda Leclerc ile arasındaki farkı 2.5 saniyeye kadar yükselten Antonelli, son turda da temposunu koruyarak Belçika GP'nin damalı bayrağını ilk gören isim oldu. 19 yaşındaki yıldız pilotun arkasındaki Leclerc yarışı 2. sırada bitirirken dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, podyumun son basamağını tamamladı.