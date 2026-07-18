2026 Belçika GP 3. antrenman: Antonelli zirvede, Hamilton son anda kaza yaptı
Belçika GP hafta sonunun son antrenman seansındaki en hızlı isim Kimi Antonelli oldu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Son antrenman seansın öncesinde hava 19° pist 34° derece ölçüldü. Son kontrollerin ardından start sinyali verildi ve çoğu pilot piste çıktı.
Seansın ilk 10 dakikasında Hadjar, 1:48.231’lik süresiyle erken tempoyu belirledi fakat 10. dakikadan sonra Liam Lawson 1:47.786 yaparak zirveyi ele geçirdi.
Seansın ilk çeyreğinde Leclerc, Verstappen, Russel ve Antonelli gibi bazı yıldız isimler piste çıkmadı. İlk hızlı turunu tamamlayan Hamilton, 1:47.436 tur süresini elde ederek zirveyi ele geçirdi.
Hadjar, orta lastikleriyle tamamladığı hızlı turunun ardından Hamilton’un 0.071 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Carlos Sainz, 1:49.123’lük turuyla 12. sıraya yükseldi.
Seansın 20. dakikası geride kaldığında Mercedes pilotları ve Max Verstappen hala piste çıkmamıştı.
Lindblad, kısa süreliğine liderliğe yükselse de Hamilton 1:46.789’luk turuyla zamanını geliştirdi ve tekrardan liderliğe yükseldi.
Seansın ortalarına doğru Max Verstappen piste çıktı ve 1:47.167 süresiyle ikinci sıraya yerleşti.
Hadjar, pit çıkışında aniden durdu telsizden takımına aracında güç olmadığını söyledi.
Seansın ilk yarısı geride kaldığında Russell piste çıktı ve 1:47.286 süresiyle 3. sıraya yerleşti. Ardından takım arkadaşı Antonelli ilk hızlı turuna başladı ve 1:45.990 süresiyle zirveye yerleşti. Antonelli, hızlı turunun ardından garaja döndü.
Seansın sonlanmasına 15 dakika kala hızlı turuna başlayan 3. sıradaki Max Verstappen, yumuşak lastikleriyle 1:46.138 süresini kaydederek ikinci sıraya yükseldi. Russell, 1:46.357’lik süresiyle üçüncülüğe yeşti fakat Norris, güçlü bir tempoyla cevap verdi ve lider Antonelli’nin 0.139 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi.
Seansın sonlanmasına yaklaşık 10 dakika kala Antonelli, araç telsizinden takımına vites geçişlerinde sorunlar yaşadığını söyledi ve hızlı turunu yarıda bıraktı. Kısa süre sonra bir deneme daha yapan Antonelli, bu sefer turunu tamamladı ve 1:46.255 süresini elde ederek tur zamanını geliştiremedi.
Seans sona erdiğinde, damalı bayrak gösterildiğinde Lewis Hamilton aracının kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna taştı ve aracının arka sağ kısmını sert şekilde bariyerlere vurdu. Kazanın ardından hasar alan araç sıralama turlarına kadar onarılmaya çalışılacak.
Kazanın ardından pilotlar sarı bayrak eşliğinde garaja döndü.
3. antrenman seansı
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'45.990
|S
|237.894
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.139
1'46.129
|0.139
|S
|237.582
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.148
1'46.138
|0.009
|S
|237.562
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.367
1'46.357
|0.219
|S
|237.073
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.392
1'46.382
|0.025
|S
|237.017
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.760
1'46.750
|0.368
|S
|236.200
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.795
1'46.785
|0.035
|S
|236.123
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|20
|
+0.934
1'46.924
|0.139
|S
|235.816
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.059
1'47.049
|0.125
|S
|235.540
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.106
1'47.096
|0.047
|M
|235.437
|11
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.186
1'47.176
|0.080
|S
|235.261
|12
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.700
1'47.690
|0.514
|S
|234.138
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.914
1'47.904
|0.214
|S
|233.674
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|23
|
+1.930
1'47.920
|0.016
|S
|233.639
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+1.959
1'47.949
|0.029
|S
|233.576
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.000
1'47.990
|0.041
|S
|233.488
|17
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.654
1'48.644
|0.654
|S
|232.082
|18
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|20
|
+2.702
1'48.692
|0.048
|S
|231.980
|19
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|22
|
+2.740
1'48.730
|0.038
|S
|231.899
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.000
1'48.990
|0.260
|S
|231.345
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+4.165
1'50.155
|1.165
|S
|228.899
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+4.641
1'50.631
|0.476
|S
|227.914
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