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Formula 1 Belçika GP

2026 Belçika GP 3. antrenman: Antonelli zirvede, Hamilton son anda kaza yaptı

Belçika GP hafta sonunun son antrenman seansındaki en hızlı isim Kimi Antonelli oldu.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Son antrenman seansın öncesinde hava 19° pist 34° derece ölçüldü. Son kontrollerin ardından start sinyali verildi ve çoğu pilot piste çıktı.

Seansın ilk 10 dakikasında Hadjar, 1:48.231’lik süresiyle erken tempoyu belirledi fakat 10. dakikadan sonra Liam Lawson 1:47.786 yaparak zirveyi ele geçirdi. 

Seansın ilk çeyreğinde Leclerc, Verstappen, Russel ve Antonelli gibi bazı yıldız isimler piste çıkmadı. İlk hızlı turunu tamamlayan Hamilton, 1:47.436 tur süresini elde ederek zirveyi ele geçirdi.

Hadjar, orta lastikleriyle tamamladığı hızlı turunun ardından Hamilton’un 0.071 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Carlos Sainz, 1:49.123’lük turuyla 12. sıraya yükseldi. 

Seansın 20. dakikası geride kaldığında Mercedes pilotları ve Max Verstappen hala piste çıkmamıştı. 

Lindblad, kısa süreliğine liderliğe yükselse de Hamilton 1:46.789’luk turuyla zamanını geliştirdi ve tekrardan liderliğe yükseldi. 

Seansın ortalarına doğru Max Verstappen piste çıktı ve 1:47.167 süresiyle ikinci sıraya yerleşti.

Hadjar, pit çıkışında aniden durdu telsizden takımına aracında güç olmadığını söyledi.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Russell piste çıktı ve 1:47.286 süresiyle 3. sıraya yerleşti. Ardından takım arkadaşı Antonelli ilk hızlı turuna başladı ve 1:45.990 süresiyle zirveye yerleşti. Antonelli, hızlı turunun ardından garaja döndü.

Seansın sonlanmasına 15 dakika kala hızlı turuna başlayan 3. sıradaki Max Verstappen, yumuşak lastikleriyle 1:46.138 süresini kaydederek ikinci sıraya yükseldi. Russell, 1:46.357’lik süresiyle üçüncülüğe yeşti fakat Norris, güçlü bir tempoyla cevap verdi ve lider Antonelli’nin 0.139 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi. 

Seansın sonlanmasına yaklaşık 10 dakika kala Antonelli, araç telsizinden takımına vites geçişlerinde sorunlar yaşadığını söyledi ve hızlı turunu yarıda bıraktı. Kısa süre sonra bir deneme daha yapan Antonelli, bu sefer turunu tamamladı ve 1:46.255 süresini elde ederek tur zamanını geliştiremedi. 

Seans sona erdiğinde, damalı bayrak gösterildiğinde Lewis Hamilton aracının kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna taştı ve aracının arka sağ kısmını sert şekilde bariyerlere vurdu. Kazanın ardından hasar alan araç sıralama turlarına kadar onarılmaya çalışılacak. 

Kazanın ardından pilotlar sarı bayrak eşliğinde garaja döndü. 

3. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'45.990

   S 237.894
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.139

1'46.129

 0.139 S 237.582
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.148

1'46.138

 0.009 S 237.562
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.367

1'46.357

 0.219 S 237.073
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.392

1'46.382

 0.025 S 237.017
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.760

1'46.750

 0.368 S 236.200
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.795

1'46.785

 0.035 S 236.123
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+0.934

1'46.924

 0.139 S 235.816
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.059

1'47.049

 0.125 S 235.540
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 19

+1.106

1'47.096

 0.047 M 235.437
11 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 23

+1.186

1'47.176

 0.080 S 235.261
12 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 23

+1.700

1'47.690

 0.514 S 234.138
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.914

1'47.904

 0.214 S 233.674
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 23

+1.930

1'47.920

 0.016 S 233.639
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.959

1'47.949

 0.029 S 233.576
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.000

1'47.990

 0.041 S 233.488
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.654

1'48.644

 0.654 S 232.082
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 20

+2.702

1'48.692

 0.048 S 231.980
19 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 22

+2.740

1'48.730

 0.038 S 231.899
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+3.000

1'48.990

 0.260 S 231.345
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+4.165

1'50.155

 1.165 S 228.899
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 15

+4.641

1'50.631

 0.476 S 227.914
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