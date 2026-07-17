2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı

Spa'da ikinci antrenman seansı öncesinde güneşli koşullar hakimdi. Hava sıcaklığı 24°C, pist sıcaklığı ise 36°C olarak ölçüldü.

Cuma gününün son seansı için yeşil ışık yandığında pilotlar hemen piste çıkmaya başladılar. Tüm araçlarda orta hamur lastikler takılıydı.

İlk turların ardından zirveye 1:46.911 ile Kimi Antonelli yerleşti. 10 dakika sonra seansta kırmızı bayraklar sallandı ve pist üzerinde çok fazla çakılın olduğu ekranlara geldi.

Kırmızı bayrak periyodu 5 dakika sürdü ve pit yolunun açılmasıyla pilotlar yeniden tur atmaya başladılar.

Bu kez Kimi Antonelli, kırmızı logolu lastiklerle 1:45.944 elde etti. Max Verstappen ise 0.472 saniye geride ikinci oldu. Lando Norris, yaklaşık 0.3 saniye daha iyi bir turla Verstappen'i geçti.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Bu esnada Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell, yaklaşık 1.3 saniye geride 8. sırada yer alıyordu.

15 dakika kala sarı bayrakların hemen ardından kırmızı bayrak sallandı ve Pierre Gasly'nin aracının Fagnes şikanında ciddi bir kaza yaptığı görüldü. Gasly'nin 13. virajda büyük bir arkadan kayma yaşayarak bariyerlere çarptığı ekranlara geldi.

Seans bitimine 1 dakika kala yeşil bayraklar sallandı ve pilotlar son turları için tekrar piste çıktılar.

Damalı bayrak sallandığında seansı ilk sırada tamamlayan isim Kimi Antonelli oldu. Lando Norris ikinci olurken, Max Verstappen üçüncülüğü aldı. Onları sırasıyla Lewis Hamilton, Isack Hadjar ve Oscar Piastri takip ettiler.