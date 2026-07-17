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Antrenman raporu
Formula 1 Belçika GP

2026 Belçika GP 1. antrenman: En hızlı isim Verstappen oldu Ferrari, Hamilton önderliğinde 2-3

2026 Belçika hafta sonunun ilk antrenman seansındaki en hızlı turu atan isim Verstappen oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antrenman seansından önce hava sıcaklığı 24° pist sıcaklığıysa 43° derece olarak ölçüldü.

Start sinyalinin verilmesiyle pilotlar piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Seansın ilk 10 dakikasında hızlı tur denemesi yapan pilotlar arasında Hadjar, 1:48.918 süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu. Ardından 1:49.307’lik turuyla Verstappen 2. sıraya yerleşti.

Hamilton 1:48.842 süresini kaydederek kısa süreliğine liderliğe yerleşse de Verstappen 1:48.237’lik turuyla liderliği aldı ve Hamilton 3. sıraya geriledi. Hadjar da 1:48.464 süresiyle turunu geliştirdi ancak 2. sırada kaldı.

Verstappen 1:47.859’lik turuyla kısa süreliğine en hızlı isim oldu, ancak takım arkadaşı 1:47.778 süresiyle liderliği aldı.

Seansın ilk 20 dakikası geride kalırken Hamilton, 1:48.056’lik turuyla, 1:48.145 süresini elde eden Leclerc’i geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Seansın ortalarına doğru çoğu pilot ayar optimizasyonları için garaja girdi.

Garajdan döndükten sonra hızlı tur denemesi yapan Antonelli 1:47.603 süresini kaydederek liderliğe yerleşti. Ardından Hadjar, 1:47.322 süresiyle liderliği geri alsa da Verstappen’den cevap gecikmedi ve 1:47.070’lik turuyla liderliğe yerleşti.

Seansın son 20. dakikasında 1:47.490 süresini kaydeden Leclerc 3. sıraya yükseldi.

Hamilton, 1:47.215 turuyla 2. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Leclerc de süresini geliştirmeyi başardı ancak 3. sırada yer almaya devam etti.

Seansın son 15 dakikasında Piastri, 1:47.522 süresiyle 13. sıradan 5. sıraya yükseldi.

Seansın son dakikalarında Antonelli, hızlı turunu yarıda keserek tekrardan pite döndü. Pilotlar hızlı tur denemesi yapsalar da süresini geliştiren olmadı.

1. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

1'47.070

   S 235.494
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.145

1'47.215

 0.145 S 235.176
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.207

1'47.277

 0.062 S 235.040
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.252

1'47.322

 0.045 S 234.941
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.452

1'47.522

 0.200 S 234.504
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.533

1'47.603

 0.081 S 234.328
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.861

1'47.931

 0.328 S 233.615
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.889

1'47.959

 0.028 S 233.555
9 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 24

+1.164

1'48.234

 0.275 S 232.961
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.336

1'48.406

 0.172 S 232.592
11 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 24

+1.362

1'48.432

 0.026 S 232.536
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.892

1'48.962

 0.530 S 231.405
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 21

+1.940

1'49.010

 0.048 S 231.303
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.267

1'49.337

 0.327 S 230.611
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.333

1'49.403

 0.066 S 230.472
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 21

+2.379

1'49.449

 0.046 S 230.375
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.642

1'49.712

 0.263 S 229.823
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21

+2.769

1'49.839

 0.127 S 229.557
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 22

+3.156

1'50.226

 0.387 S 228.751
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.792

1'50.862

 0.636 S 227.439
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+5.738

1'52.808

 1.946 S 223.516
22 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 22

+6.129

1'53.199

 0.391 S 222.744
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