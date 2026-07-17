2026 Belçika GP 1. antrenman: En hızlı isim Verstappen oldu Ferrari, Hamilton önderliğinde 2-3
2026 Belçika hafta sonunun ilk antrenman seansındaki en hızlı turu atan isim Verstappen oldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Antrenman seansından önce hava sıcaklığı 24° pist sıcaklığıysa 43° derece olarak ölçüldü.
Start sinyalinin verilmesiyle pilotlar piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.
Seansın ilk 10 dakikasında hızlı tur denemesi yapan pilotlar arasında Hadjar, 1:48.918 süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu. Ardından 1:49.307’lik turuyla Verstappen 2. sıraya yerleşti.
Hamilton 1:48.842 süresini kaydederek kısa süreliğine liderliğe yerleşse de Verstappen 1:48.237’lik turuyla liderliği aldı ve Hamilton 3. sıraya geriledi. Hadjar da 1:48.464 süresiyle turunu geliştirdi ancak 2. sırada kaldı.
Verstappen 1:47.859’lik turuyla kısa süreliğine en hızlı isim oldu, ancak takım arkadaşı 1:47.778 süresiyle liderliği aldı.
Seansın ilk 20 dakikası geride kalırken Hamilton, 1:48.056’lik turuyla, 1:48.145 süresini elde eden Leclerc’i geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.
Seansın ortalarına doğru çoğu pilot ayar optimizasyonları için garaja girdi.
Garajdan döndükten sonra hızlı tur denemesi yapan Antonelli 1:47.603 süresini kaydederek liderliğe yerleşti. Ardından Hadjar, 1:47.322 süresiyle liderliği geri alsa da Verstappen’den cevap gecikmedi ve 1:47.070’lik turuyla liderliğe yerleşti.
Seansın son 20. dakikasında 1:47.490 süresini kaydeden Leclerc 3. sıraya yükseldi.
Hamilton, 1:47.215 turuyla 2. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Leclerc de süresini geliştirmeyi başardı ancak 3. sırada yer almaya devam etti.
Seansın son 15 dakikasında Piastri, 1:47.522 süresiyle 13. sıradan 5. sıraya yükseldi.
Seansın son dakikalarında Antonelli, hızlı turunu yarıda keserek tekrardan pite döndü. Pilotlar hızlı tur denemesi yapsalar da süresini geliştiren olmadı.
1. antrenman seansı
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
1'47.070
|S
|235.494
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.145
1'47.215
|0.145
|S
|235.176
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.207
1'47.277
|0.062
|S
|235.040
|4
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.252
1'47.322
|0.045
|S
|234.941
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.452
1'47.522
|0.200
|S
|234.504
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.533
1'47.603
|0.081
|S
|234.328
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.861
1'47.931
|0.328
|S
|233.615
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.889
1'47.959
|0.028
|S
|233.555
|9
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.164
1'48.234
|0.275
|S
|232.961
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.336
1'48.406
|0.172
|S
|232.592
|11
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.362
1'48.432
|0.026
|S
|232.536
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|23
|
+1.892
1'48.962
|0.530
|S
|231.405
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|21
|
+1.940
1'49.010
|0.048
|S
|231.303
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.267
1'49.337
|0.327
|S
|230.611
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.333
1'49.403
|0.066
|S
|230.472
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|21
|
+2.379
1'49.449
|0.046
|S
|230.375
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|23
|
+2.642
1'49.712
|0.263
|S
|229.823
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+2.769
1'49.839
|0.127
|S
|229.557
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.156
1'50.226
|0.387
|S
|228.751
|20
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+3.792
1'50.862
|0.636
|S
|227.439
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+5.738
1'52.808
|1.946
|S
|223.516
|22
|J. Crawford Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+6.129
1'53.199
|0.391
|S
|222.744
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı
FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!
Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor
Canlı dereceler: Belçika GP 2. antrenman
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar