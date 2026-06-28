2026 Avusturya GP: Nefes kesen mücadelenin galibi Russell, Verstappen 2., Antonelli 3. sırada

Formasyon turunun ardından pilotlar start gridinde yerlerini aldı ve start ışıklarının sönmesiyle 71 turluk Avusturya GP heyecanı başladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan George Russell, ilk virajda avantajını korumayı başardı. Üçüncü viraja yaklaşırken Hamilton, takım arkadaşı Leclerc’i geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

İkinci turun başlarına Antonelli, Leclerc’i geride bıraktı fakat pistten taştığı için pozisyonu geri verdi. Verstappen yaptığı manevrayla önce Antonelli’yi kısa süre sonra da Leclerc’i geride bıraktı ve üçüncü sıraya yükseldi.

4. turda sekizinci sırada yer alan Liam Lawson, telsizden takımına, “Araç yanıyor, yangın var.” şeklinde geri bildirimde bulundu fakat araçta bir sorun gözükmedi. Aynı şekilde Bottas da frenlerden duman yükseldiğini söyledi. Bottas’ın ardından Perez de aynı şikâyette bulundu ve pite girdi.

5. turda lider Russell ve ikinci sıradaki Hamilton’ın arasındaki fark 1.3 saniyeye kadar açıldı. Verstappen ise yaklaşık 3 saniyelik farkla Hamilton’ı takip etti.

7. turun son virajında Antonelli, Leclerc’i geçerek üçüncülüğe, yani yarışın startındaki pozisyonuna geri yükseldi.

8. turda Verstappen, Hamilton ile arasındaki farkı yarım saniyeye kadar eriterek yakın takibe başladı. Ekranlara gelmese de Hamilton’ın bir virajı geniş dönerek zaman kaybettiği bilgisi verildi.

Frenlerden duman çıkmasının ardından pite dönen Cadillac pilotları yarıştan çekildi. Böylelikle Bottas ve Perez için hafta sonu sonlanmış oldu.

İkili arasındaki mücadele 11. Turda iyice kızıştı: Verstappen, Hamilton’ı geçerek ikinci sıraya yükselse de Hamilton virajda pozisyonunu geri aldı. Ardından tekrardan geçiş yapan Verstappen, yarış çizgisini korumaya çalışırken pistin dışına taştı ve Hamilton ilk yakın mücadelenin kazananı oldu.

12. turda Verstappen, pist dışına taşması hakkında takımına, “Hamilton çok açık bir şekilde ceza almalı.” diyerek geri bildirim verdi.

13. turda Hamilton, sert lastiklere geçmek için pite girdi ve Bortoleto’nun arkasında, 11. sırada piste döndü. Hamilton’un ardından Leclerc de pit stop yapıp lastik değiştirdi.

16. turda Hamilton, 9. sıraya kadar tırmandı fakat Verstappen ile yaşadığı pozisyonun hakemler tarafından ‘not edildiği’ bilgisi verildi.

18. turda Max Verstappen de pite girdi ve Hamilton’ın arkasında, 6. sırada piste döndü.

20. turda lider Russell ve McLaren’den Piastri de pite girdi. Russell, Norris’in arkasında, üçüncü sırada piste dönerken Piastri, Leclerc’in arkasında 7. sırada yer aldı ve Antonelli liderliğe yükseldi.

22. turda Norris de pite girdi ve 8. sırada piste geri döndü. Aynı turda Verstappen ve Hamilton arasındaki rekabet tekrardan kızıştı. Yine birbirini iki kez geçen ikili, yakın ve heyecan dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Mücadelenin sonunda galip gelen bu kez Verstappen oldu ve üçüncü sıraya yükseldi.

24. turda Sainz aracında meydana gelen bir sorun yüzünden pistin kenarında durdu ve sarı bayraklar gösterildi. Kazadan saniyeler önce pite giren Antonelli, talihsiz bir zamanlamayla süre kaybetti. Olayın ardından sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Lider Russell ile Verstappen arasındaki farksa 3.5 saniyeye kadar düştü.

Sanal güvenlik aracının aktif olduğu 26. turda bir kez daha pite giren Hamilton, Hadjar’ın gerisinde, 7. sırada piste döndü. Ayrıca radikal bir kararla kullanılmış yumuşak lastik setine geçti.

27. turda sarı bayrak kaldırıldı ve yarış tüm hızıyla devam etti. Antonelli, araç telsizinden, “Bono, frenlerde nasıl bir sorun var? Virajlarda araca hiç güvenmiyorum.” dedi. Mercedes ise genç pilota sorunun, iki fren arasındaki ısı farkından kaynaklandığını bildirdi.

29. turda 3. sıradaki Leclerc ile arkasındaki Antonelli arasında mücadele yaşandı. Antonelli, Leclerc’e karşı avantaj elde etse de viraj girişinde frenlerine güvenmediği için hızlanmadı ve daha sakin davranmayı seçti. Bu seçiminin sonucunu ise 30. turda aldı ve Leclerc ile arasındaki farkı istikrarlı şekilde kapattıktan sonra rahat bir geçiş yaparak üçüncü sıraya yükseldi.

33. turda 6. sıradaki Hamilton, aracında yeteri kadar güç olmadığına dair geri bildirim verdi. Verstappen ile lider Russell arasındaki farksa yaklaşık 4 saniye civarında sabit kaldı. Antonelli ise Verstappen ile farkı kapatmakta zorlandı ve 8.8 saniyeyle takip etti.

36. turda Alonso’nun pitte hız sınırını aştığı hakemler tarafından ‘not edildi’.

37. turda beşinci sıradaki Piastri, Leclerc’i geçerek dördüncü sıraya yükseldi. Geçiş esnasında ikilinin tekerleri hafif şekilde çarpıştı. Ardından Hamilton da takım arkadaşını geçti ve beşinciliğe yükseldi. 6. sıraya gerileyen Charles Leclerc, pite girdi.

38. turda Verstappen ve Russell arasındaki fark 1.7 saniyeye kadar eridi. Verstappen, birkaç tur boyunca üst üste en hızı turu atan isim oldu.

39. turda Hamilton, Piastri’nin arkasında kalarak biraz süre kaybetti. Antonelli ise Verstappen ile arasındaki farkı 5.8 saniyeye kadar indirdi.

40. turun başında Russell ufak bir kitlenme yaşadı ve biraz süre kaybetti. Alonso’ya pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle bir uyarı daha geldi ve ardından inceleme başlatıldı. Kısa süre sonra deneyimli pilotun 5 saniyelik ceza aldığı açıklandı.

43 turda Hamilton bir kez daha pit stop yaptı. Piste döndüğünde kendisiyle aynı anda pit stop yapan Piastri’nin arkasında, 7. sırada yer aldı.

44. turda lider Russell’ın pite girmesiyle Max Verstappen yarışın yeni lideri oldu. Russel piste takım arkadaşının arkasında, üçüncü sırada döndü.

46. turda Antonelli ile lider Max Verstappen arasındaki fark yaklaşık 4 saniye civarındaydı. Russell’ın takım arkadaşına uzaklığıysa 11.5 saniyeydi.

47. turda Lance Stroll, aracındaki bir sorun yüzünden yarıştan çekildi. 18. sırada yer alan Fernando Alonso’nun en yakın rakibine uzaklığıysa yaklaşık 23 saniyeydi.

48. turda Piastri, Leclerc’i bir kez daha geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi.

49. turda Max Verstappen pite girdi ve Russell’ın arkasında, üçüncü sırada piste döndü. Russell’ın takım arkadaşına uzaklığı 7.8 saniye, Verstappen ile Russell arasındaki farksa yaklaşık 11 saniyeydi.

51. turda Antonelli pite girdi ve Russell tekrardan liderliğe yükseldi. Antonelli, 4.3 saniye farkla Verstappen’in gerisinde, üçüncü sırada piste döndü. Verstappen ile Russell arasındaki farksa yaklaşık 10 saniyeydi.

52. turda, Alex Albon’un hafifçe çarptığı bir pist parçası yüzünden kısa süreliğine sanal güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Bir sonraki turda sanal güvenlik aracı kaldırıldı ve mücadele devam etti. Hamilton, takım arkadaşını bir kez daha geçerek 5. sıraya yükseldi.

56. turda Hadjar ve Leclerc arasında mücadele yaşandı. Hadjar, Leclerc’i geçerek sıra kazandı, ardından Leclerc Hadjar’ı geçti fakat pozisyonunu korumaya çalışırken kitlenme yaşadı. Sonrasında Hadjar bir geçiş daha yaparak 6. pozisyonu elde eden isim oldu. Mücadelenin ardından Leclerc, “Bu lastikler berbat durumda.” diyerek takımına geri bildirim verdi.

59. turda Lando Norris, Leclerc’i geçerek yedinci sıraya yükseldi.

61. turda Verstappen, Russell ile arasındaki farkı 5.5 saniyeye kadar azalttı.

Son turlara girilirken Verstappen ile Russell arasındaki fark 1.9 saniyeye, Antonelli ile Verstappen arasındaki farksa yaklaşık 0.5 saniyeye kadar düştü. Buna rağmen yarışın geri kalan bölümünde sıralama değişmedi ve George Russell, Avusturya GP'nin kazanan ismi oldu. Ardından gelen Max Verstappen 2., Kimi Antonelli ise 3. sırada yer aldı.