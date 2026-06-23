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Formula 1 Avusturya GP

2026 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Avusturya Grand Prix'si, 26-28 Haziran tarihleri arasında Spielberg'de gerçekleştirilecek. Peki Avusturya GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Overview

Overview

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

2026 sezonunda Formula 1'in Avrupa ayağı, İspanya'nın ardından Avusturya Grand Prix'si ile devam ediyor.

16 Haziran'da Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleşen yarışın galibi Lewis Hamilton olmuş, böylece Ferrari ile ilk zaferini elde ederek 2024 Belçika Grand Prix'sinden bu yana süren galibiyet hasretine son vermişti. Takım arkadaşı Charles Leclerc ise yarış dışı kalmıştı.

Hamilton'a podyumda vatandaşları George Russell ve Lando Norris eşlik etmişti. Şampiyona lideri Kimi Antonelli ise son turlarda yaşadığı arıza sebebiyle yarışı tamamlayamamıştı. 

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Yarış dışı kalmasına rağmen Antonelli, hâlen şampiyona liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada 41 puan gerisinde olan ve şampiyonluk yarışına dahil olan Hamilton bulunurken, onları 106 puandaki Russell takip ediyor. 

Bu hafta sonu Avusturya'da gözler, gelişimini devam ettirip ettirmeyeceğini görmek üzere Hamilton'da olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Mercedes takım arkadaşlarından bu hafta kimin öne çıkacağı ise ayrı bir merak konusu.

Bu hafta sonu ayrıca hem Ferrari'nin hem de Red Bull'un Avusturya'ya güncelleme paketiyle geleceği biliniyor. 

Peki Spielberg'de gerçekleşecek olan sezonun sekizinci yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.

2026 Avusturya GP Austria hafta sonu programı

26 Haziran Cuma

  • 1. antrenman seansı: 14:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
  • 2. antrenman seansı: 18:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

27 Haziran Cumartesi

  • 3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
  • Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

28 Haziran Pazar

  • Yarış: 16:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

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