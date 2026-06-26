Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

2026 Avusturya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli oldu, McLaren Piastri ile 2-3

Avusturya hafta sonunun ikini antrenman seansının en hızlı ismi Kimi Antonelli oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pit yolunda dizilen araçların start sinyalinin ardından piste çıkmasıyla bir saatlik ikinci antrenman seansı başladı. 

Seansın ilk bölümünde McLaren ikilisi güçlü bir tempo yakalayarak ilk iki sıraya yerleşti. Lando Norris 1:08.000 süresini elde ederken Piastri az farkla takım arkadaşını takip etti. Antonelli ise Piastri’nin arkasında üçüncü sıraya yerleşti.

Max Verstappen, aracın çok farklı hissettirdiği hakkında araç telsizinden takımına geri bildirim verdi. Araçtan memnun olmadığını dile getiren dört kez dünya şampiyonu, tamamladığı hızlı turun ardından Norris’in 1.272 saniye gerisinde, 6. sıraya yerleşti.

Perez, aracında meydana gelen elektriksel bir sorundan dolayı durmak zorunda kaldı. Aracı tekrar hareket ettiremeyen deneyimli pilot takımına, “Yine aynı sorunu yaşıyorum.” diyerek geri bildirim verdi. İlk antrenman seansındaki problemin tekrarlamasıyla sanal güvenlik aracı seansa dahil oldu ve sarı bayrak gösterildi.

İlerleyen turlarda Max Verstappen garaja döndü ve takımından koltuğunu ayarlamasını istedi.

Perez’in aracının pistten alınmasıyla sarı bayraklar kalktı ve seans kaldığı yerden devam etti. 

Antonelli, Piastri’nin tur süresini geride bırakıp ikinci sıraya yükselirken rakım arkadaşı Russell da seansa dahil oldu ve attığı hızlı turla 1:08.221 süresini elde ederek 4. sıraya yerleşti.

Lando Norris, üçüncü virajı dönerken yol tutuşunu kaybederek tehlikeli bir an atlattı. Pistin dışına çıkan Norris aracını başarıyla kontrol etti ve sorun yaşamadan seansa geri döndü.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Bottas, takımına araçtan dumanlar yükseldiğini söyledi. Aracını düşük devirde garaja kadar götürmeyi başaran Bottas’ın taban kısmının piste sürttüğü ve kıvılcımlar çıkardığı kameralara yansıdı. Garaja döndüğünde aracın ön süspansiyon bölümünde yangın tespit edildi ve kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. 

Kimi Antonelli, 1:07.657 süresini kaydederek Norris’i geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Kısa süre sonra Piastri zirveyi ele geçirse de Antonelli, 1:07.209 ile tur zamanını geliştirerek pozisyonunu geri aldı. 

Russell’ın zamanını geride bırakarak 4. sıraya yükselen Lewis Hamilton, virajda ufak bir kitlenme yaşayarak dışarı taştı. 

Seansın son yirminci dakikasına girilirken hızlı turuna başlayan Antonelli, son bölümde biraz zaman kaybetti fakat 1:07.014 süresini elde ederek tur zamanını geliştirmeyi başardı. 

Hadjar, üçüncü virajda arka tarafın tutuşunu bir anlığına kaybederek spin atmanın eşiğinden döndü. Takım arkadaşı Max Verstappen ise araç telsizinden enerji yönetimiyle ilgili bir sorun yaşadığını bildirdi.

Seansın son kısmında sıralama değişmedi ve Antonelli ikinci antrenman seansındaki en hızlı turu atan isim oldu. Arkasındaysa sırasıyla Piastri ve Norris yer aldı. 

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

1'07.014

   S 232.393
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.237

1'07.251

 0.237 S 231.574
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 32

+0.325

1'07.339

 0.088 S 231.271
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.550

1'07.564

 0.225 S 230.501
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.597

1'07.611

 0.047 S 230.341
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.623

1'07.637

 0.026 S 230.252
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+0.744

1'07.758

 0.121 S 229.841
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

+0.841

1'07.855

 0.097 S 229.512
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 34

+1.221

1'08.235

 0.380 S 228.234
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.286

1'08.300

 0.065 S 228.017
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.362

1'08.376

 0.076 S 227.764
12 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 29

+1.364

1'08.378

 0.002 S 227.757
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 33

+1.518

1'08.532

 0.154 S 227.245
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+1.545

1'08.559

 0.027 S 227.156
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 33

+1.816

1'08.830

 0.271 S 226.261
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.817

1'08.831

 0.001 S 226.258
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.824

1'08.838

 0.007 S 226.235
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.117

1'09.131

 0.293 S 225.276
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+3.530

1'10.544

 1.413 S 220.764
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 32

+3.684

1'10.698

 0.154 S 220.283
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+4.293

1'11.307

 0.609 M 218.402
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

FIA, Williams ve Cadillac’ın ‘çalışma yasağını’ ihlal ettiğini duyurdu

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
FIA, Williams ve Cadillac’ın ‘çalışma yasağını’ ihlal ettiğini duyurdu

MotoGP Hollanda GP ana antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 20. sırada

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda GP ana antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 20. sırada

Canlı dereceler: Avusturya GP 2. antrenman

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP 2. antrenman

Son Haberler

2026 Avusturya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli oldu, McLaren Piastri ile 2-3

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
2026 Avusturya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli oldu, McLaren Piastri ile 2-3

FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

FIA F2
F2 FIA F2
Spielberg
FIA Formula 2 Avusturya sıralama: Leon kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı, Dunne ikinci sırada!

Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Formula 1
F1 Formula 1
Montoya: "Alonso Alpine'i düşünmemeli, Aston Martin'de kazanma şansı daha fazla"

Canlı dereceler: Avusturya GP 2. antrenman

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP 2. antrenman

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle