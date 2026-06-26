2026 Avusturya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli oldu, McLaren Piastri ile 2-3

Pit yolunda dizilen araçların start sinyalinin ardından piste çıkmasıyla bir saatlik ikinci antrenman seansı başladı.

Seansın ilk bölümünde McLaren ikilisi güçlü bir tempo yakalayarak ilk iki sıraya yerleşti. Lando Norris 1:08.000 süresini elde ederken Piastri az farkla takım arkadaşını takip etti. Antonelli ise Piastri’nin arkasında üçüncü sıraya yerleşti.

Max Verstappen, aracın çok farklı hissettirdiği hakkında araç telsizinden takımına geri bildirim verdi. Araçtan memnun olmadığını dile getiren dört kez dünya şampiyonu, tamamladığı hızlı turun ardından Norris’in 1.272 saniye gerisinde, 6. sıraya yerleşti.

Perez, aracında meydana gelen elektriksel bir sorundan dolayı durmak zorunda kaldı. Aracı tekrar hareket ettiremeyen deneyimli pilot takımına, “Yine aynı sorunu yaşıyorum.” diyerek geri bildirim verdi. İlk antrenman seansındaki problemin tekrarlamasıyla sanal güvenlik aracı seansa dahil oldu ve sarı bayrak gösterildi.

İlerleyen turlarda Max Verstappen garaja döndü ve takımından koltuğunu ayarlamasını istedi.

Perez’in aracının pistten alınmasıyla sarı bayraklar kalktı ve seans kaldığı yerden devam etti.

Antonelli, Piastri’nin tur süresini geride bırakıp ikinci sıraya yükselirken rakım arkadaşı Russell da seansa dahil oldu ve attığı hızlı turla 1:08.221 süresini elde ederek 4. sıraya yerleşti.

Lando Norris, üçüncü virajı dönerken yol tutuşunu kaybederek tehlikeli bir an atlattı. Pistin dışına çıkan Norris aracını başarıyla kontrol etti ve sorun yaşamadan seansa geri döndü.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Bottas, takımına araçtan dumanlar yükseldiğini söyledi. Aracını düşük devirde garaja kadar götürmeyi başaran Bottas’ın taban kısmının piste sürttüğü ve kıvılcımlar çıkardığı kameralara yansıdı. Garaja döndüğünde aracın ön süspansiyon bölümünde yangın tespit edildi ve kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Kimi Antonelli, 1:07.657 süresini kaydederek Norris’i geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Kısa süre sonra Piastri zirveyi ele geçirse de Antonelli, 1:07.209 ile tur zamanını geliştirerek pozisyonunu geri aldı.

Russell’ın zamanını geride bırakarak 4. sıraya yükselen Lewis Hamilton, virajda ufak bir kitlenme yaşayarak dışarı taştı.

Seansın son yirminci dakikasına girilirken hızlı turuna başlayan Antonelli, son bölümde biraz zaman kaybetti fakat 1:07.014 süresini elde ederek tur zamanını geliştirmeyi başardı.

Hadjar, üçüncü virajda arka tarafın tutuşunu bir anlığına kaybederek spin atmanın eşiğinden döndü. Takım arkadaşı Max Verstappen ise araç telsizinden enerji yönetimiyle ilgili bir sorun yaşadığını bildirdi.

Seansın son kısmında sıralama değişmedi ve Antonelli ikinci antrenman seansındaki en hızlı turu atan isim oldu. Arkasındaysa sırasıyla Piastri ve Norris yer aldı.